Махов Александр - Эмблематика - микрокосм

Человек в эмблематике XVI — первой половины XVII веков: так можно в самом обобщенном виде определить предмет настоящей работы. Книжная эмблема — жанр дидактический и вместе с тем энциклопедический; в совокупности своей книги эмблем содержат огромный массив различных представлений о мире и человеке, макро- и микрокосме. Эмблематическому макрокосму мы посвятили отдельную работу [Махов 2014]; здесь же речь пойдет о микрокосме — о человеке, которого эмблема Флорентия Схонховена с надписью «Nosce te ipsum (Познай себя)» (илл. 1) и представляет, вполне традиционно, образом мироздания, малым космосом. Текст этой эмблемы, подпись и авторский комментарий к ней вполне могут стать своего рода «внутренним эпиграфом» к нашей работе. Они развивают ренессансный мотив достоинства человека [Kristeller 1961. Р. 20]. Подпись гласит:

Ne meritum praelustre tuum, Dignissima mundi

Pars Homo, servili conditione premas;

In te tota patet coelorum atque orbis imago,

Hine decus, hinc dotes noscere disce tuas.

(О человек, благороднейшая часть мироздания, не умаляй свое блистательное достоинство рабской участью: в тебе явлен полный образ небес и мира; из него научись познавать свою славу, свои дарования).

В комментарии Схонховен детализирует мотив человека — микрокосма: «Мы знаем, что в человеке есть все, что есть в мире, а именно: четыре стихии — воздушное дыхание,

огненное сердце, земное тело, влажные уста (Spiritum аёгеит, Cor igneum, Corpus terreum, et Os aqueum), а кроме того, как бы небо головы, в которой блистают глаза [имеется в виду их сходство со звездами — А. Μ.], и сама круглая форма (forma rotunda), которая образуется, если он разведет руки и ноги, а крайние точки мы соединим линией... По этим причинам философы называют его [человека] микрокосмом. О том же свидетельствует Макробий в [комментарии] к “Сну Сципиона”: естествоиспытатели говорят, что мир — это огромный человек, а человек — малый мир». Описание «круглой формы» человека не может, конечно, не напомнить знаменитый рисунок Леонардо да Винчи (илл. 2).

От тела Схонховен переходит к душе, произнося панегирик ее возможностям: «Что для нее закрыто, что недоступно? Проникает вплоть до самих небес; постигает восход, заход, движение звезд; исчисляет дни, месяцы, годы; знает и предсказывает затмения солнца и луны... Проницая в природу вещей, тем самым как бы создает другую природу (alteram quasi naturam)». В завершении комментария Схонховен от эпидейксиса переходит к увещеванию — в апострофе, обращенной к человеку: «О человек, наидерзновеннейшее творение (artificium) Природы, если тебе дано столько дарований, познай их, превознеси их, чтобы не сидеть подобно грибу (fungus) в устройстве (machina) лучезарного мироздания и не раскрашивать тыквы, отвергни грязь телесных сладострастий, вырви гвозди, которыми Похоть (Libido), обитающая в земных душах, стремится приколотить тебя к земле, дабы не казалось, что ты хочешь быть хуже, чем сама Природа хотела [чтобы ты был]».

Махов Александр - Эмблематика - микрокосм

Общая редакция, послесловие О. Л. Довгий

Тула: Аквариус, 2024, 356 с., 130 л. вклейка, илл.

ISBN 978-5-6050933-5-0

Махов Александр - Эмблематика - микрокосм - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ. ЭМБЛЕМА КАК МЕТАФОРА ЧЕЛОВЕКА: ТЕЛО И ДУША

ЧАСТЬ I. ДУША КАК СИСТЕМА СМЫСЛОВ

Этосы И ИХ МЕТАФОРЫ Стоицизм Бесстрастие Бесстрастие vs внешнее зло Бесстрастие vs собственные страсти Постоянство, терпение, надежда Героизм «Возвышенное»: воля к трансцендированию Самопожертвование «Общественно бесполезный» героизм Прагматизм Самосохранение Подозрительность Соразмерность силам и возможностям Необходимость отдыха Мягкое/гибкое vs твердое. Принцип уступки Утилитаризм Пессимизм

Аргументация Парадокс Действие дает результат, неожиданный для действующего Одна причина производит противоположные следствия Плохое — причина хорошего Польза ударов Польза ран Польза уколов Хорошее — причина плохого Малое губительно для большого Conciliato Другие приемы аргументации

Ценности и их иерархии Парные иерархии с Virtus Virtus - Fortuna Другие парные комбинации с участием Virtus



ЧАСТЬ II. ТЕЛО КАК ЯЗЫК

Тело нормальное

Жесты

Жесты ладоней. Рукопожатие

Жесты пальцев. Знак молчания

Жесты рта: плевок

Семантика телесного низа

Асимметрия

Семантика наготы

Тело деформированное

Добавление

Убавление

Перестановка

Замена

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИЗБРАННЫЕ ЭМБЛЕМЫ

ОЛЬГА ДОВГИЙ. «ЛИСТАЙТЕ НОЧНОЙ, ЛИСТАЙТЕ ДНЕВНОЙ РУКОЙ

БИБЛИОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КНИГ ЭМБЛЕМ

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КОММЕНТАРИЯХ

УКАЗАТЕЛЬ НАДПИСЕЙ И ДЕВИЗОВ

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА БИБЛЕЙСКИЕ КНИГИ