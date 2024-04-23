Махов Александр - Эмблематика - микрокосм

Махов - Эмблематика - микрокосм
Человек в эмблематике XVI — первой половины XVII веков: так можно в самом обобщенном виде определить предмет настоящей работы. Книжная эмблема — жанр дидактический и вместе с тем энциклопедический; в совокупности своей книги эмблем содержат огромный массив различных представлений о мире и человеке, макро- и микрокосме. Эмблематическому макрокосму мы посвятили отдельную работу [Махов 2014]; здесь же речь пойдет о микрокосме — о человеке, которого эмблема Флорентия Схонховена с надписью «Nosce te ipsum (Познай себя)» (илл. 1) и представляет, вполне традиционно, образом мироздания, малым космосом. Текст этой эмблемы, подпись и авторский комментарий к ней вполне могут стать своего рода «внутренним эпиграфом» к нашей работе. Они развивают ренессансный мотив достоинства человека [Kristeller 1961. Р. 20]. Подпись гласит:
Ne meritum praelustre tuum, Dignissima mundi
Pars Homo, servili conditione premas;
In te tota patet coelorum atque orbis imago,
Hine decus, hinc dotes noscere disce tuas.
(О человек, благороднейшая часть мироздания, не умаляй свое блистательное достоинство рабской участью: в тебе явлен полный образ небес и мира; из него научись познавать свою славу, свои дарования).
В комментарии Схонховен детализирует мотив человека — микрокосма: «Мы знаем, что в человеке есть все, что есть в мире, а именно: четыре стихии — воздушное дыхание,
огненное сердце, земное тело, влажные уста (Spiritum аёгеит, Cor igneum, Corpus terreum, et Os aqueum), а кроме того, как бы небо головы, в которой блистают глаза [имеется в виду их сходство со звездами — А. Μ.], и сама круглая форма (forma rotunda), которая образуется, если он разведет руки и ноги, а крайние точки мы соединим линией... По этим причинам философы называют его [человека] микрокосмом. О том же свидетельствует Макробий в [комментарии] к “Сну Сципиона”: естествоиспытатели говорят, что мир — это огромный человек, а человек — малый мир». Описание «круглой формы» человека не может, конечно, не напомнить знаменитый рисунок Леонардо да Винчи (илл. 2).
От тела Схонховен переходит к душе, произнося панегирик ее возможностям: «Что для нее закрыто, что недоступно? Проникает вплоть до самих небес; постигает восход, заход, движение звезд; исчисляет дни, месяцы, годы; знает и предсказывает затмения солнца и луны... Проницая в природу вещей, тем самым как бы создает другую природу (alteram quasi naturam)». В завершении комментария Схонховен от эпидейксиса переходит к увещеванию — в апострофе, обращенной к человеку: «О человек, наидерзновеннейшее творение (artificium) Природы, если тебе дано столько дарований, познай их, превознеси их, чтобы не сидеть подобно грибу (fungus) в устройстве (machina) лучезарного мироздания и не раскрашивать тыквы, отвергни грязь телесных сладострастий, вырви гвозди, которыми Похоть (Libido), обитающая в земных душах, стремится приколотить тебя к земле, дабы не казалось, что ты хочешь быть хуже, чем сама Природа хотела [чтобы ты был]».
Махов Александр - Эмблематика - микрокосм
Общая редакция, послесловие О. Л. Довгий
Тула: Аквариус, 2024, 356 с., 130 л. вклейка, илл.
ISBN 978-5-6050933-5-0
Махов Александр - Эмблематика - микрокосм - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ. ЭМБЛЕМА КАК МЕТАФОРА ЧЕЛОВЕКА: ТЕЛО И ДУША
ЧАСТЬ I. ДУША КАК СИСТЕМА СМЫСЛОВ
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Этосы И ИХ МЕТАФОРЫ
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Стоицизм
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Бесстрастие
- Бесстрастие vs внешнее зло
- Бесстрастие vs собственные страсти
- Постоянство, терпение, надежда
- Бесстрастие
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Героизм
- «Возвышенное»: воля к трансцендированию
- Самопожертвование
- «Общественно бесполезный» героизм
- Прагматизм
- Самосохранение
- Подозрительность
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Соразмерность силам и возможностям
- Необходимость отдыха
- Мягкое/гибкое vs твердое. Принцип уступки
- Утилитаризм
- Пессимизм
- Стоицизм
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Аргументация
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Парадокс
- Действие дает результат, неожиданный для действующего
- Одна причина производит противоположные следствия
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Плохое — причина хорошего
- Польза ударов
- Польза ран
- Польза уколов
- Хорошее — причина плохого
- Малое губительно для большого
- Conciliato
- Другие приемы аргументации
- Парадокс
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Ценности и их иерархии
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Парные иерархии с Virtus
- Virtus - Fortuna
- Другие парные комбинации с участием Virtus
- Парные иерархии с Virtus
ЧАСТЬ II. ТЕЛО КАК ЯЗЫК
- Тело нормальное
- Жесты
- Жесты ладоней. Рукопожатие
- Жесты пальцев. Знак молчания
- Жесты рта: плевок
- Семантика телесного низа
- Асимметрия
- Семантика наготы
- Тело деформированное
- Добавление
- Убавление
- Перестановка
- Замена
ПРИЛОЖЕНИЕ. ИЗБРАННЫЕ ЭМБЛЕМЫ
ОЛЬГА ДОВГИЙ. «ЛИСТАЙТЕ НОЧНОЙ, ЛИСТАЙТЕ ДНЕВНОЙ РУКОЙ
БИБЛИОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КНИГ ЭМБЛЕМ
ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КОММЕНТАРИЯХ
УКАЗАТЕЛЬ НАДПИСЕЙ И ДЕВИЗОВ
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА БИБЛЕЙСКИЕ КНИГИ
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