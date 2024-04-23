Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Махов - Эмблематика - микрокосм

Махов Александр - Эмблематика - микрокосм
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Reference, Cultural Studies Art, Philology Literature
Человек в эмблематике XVI — первой половины XVII веков: так можно в самом обобщенном виде определить предмет настоящей работы. Книжная эмблема — жанр дидактический и вместе с тем энциклопедический; в совокупности своей книги эмблем содержат огромный массив различных представлений о мире и человеке, макро- и микрокосме. Эмблематическому макрокосму мы посвятили отдельную работу [Махов 2014]; здесь же речь пойдет о микрокосме — о человеке, которого эмблема Флорентия Схонховена с надписью «Nosce te ipsum (Познай себя)» (илл. 1) и представляет, вполне традиционно, образом мироздания, малым космосом. Текст этой эмблемы, подпись и авторский комментарий к ней вполне могут стать своего рода «внутренним эпиграфом» к нашей работе. Они развивают ренессансный мотив достоинства человека [Kristeller 1961. Р. 20]. Подпись гласит:
Ne meritum praelustre tuum, Dignissima mundi
Pars Homo, servili conditione premas;
In te tota patet coelorum atque orbis imago,
Hine decus, hinc dotes noscere disce tuas.
(О человек, благороднейшая часть мироздания, не умаляй свое блистательное достоинство рабской участью: в тебе явлен полный образ небес и мира; из него научись познавать свою славу, свои дарования).
В комментарии Схонховен детализирует мотив человека — микрокосма: «Мы знаем, что в человеке есть все, что есть в мире, а именно: четыре стихии — воздушное дыхание,
огненное сердце, земное тело, влажные уста (Spiritum аёгеит, Cor igneum, Corpus terreum, et Os aqueum), а кроме того, как бы небо головы, в которой блистают глаза [имеется в виду их сходство со звездами — А. Μ.], и сама круглая форма (forma rotunda), которая образуется, если он разведет руки и ноги, а крайние точки мы соединим линией... По этим причинам философы называют его [человека] микрокосмом. О том же свидетельствует Макробий в [комментарии] к “Сну Сципиона”: естествоиспытатели говорят, что мир — это огромный человек, а человек — малый мир». Описание «круглой формы» человека не может, конечно, не напомнить знаменитый рисунок Леонардо да Винчи (илл. 2).
От тела Схонховен переходит к душе, произнося панегирик ее возможностям: «Что для нее закрыто, что недоступно? Проникает вплоть до самих небес; постигает восход, заход, движение звезд; исчисляет дни, месяцы, годы; знает и предсказывает затмения солнца и луны... Проницая в природу вещей, тем самым как бы создает другую природу (alteram quasi naturam)». В завершении комментария Схонховен от эпидейксиса переходит к увещеванию — в апострофе, обращенной к человеку: «О человек, наидерзновеннейшее творение (artificium) Природы, если тебе дано столько дарований, познай их, превознеси их, чтобы не сидеть подобно грибу (fungus) в устройстве (machina) лучезарного мироздания и не раскрашивать тыквы, отвергни грязь телесных сладострастий, вырви гвозди, которыми Похоть (Libido), обитающая в земных душах, стремится приколотить тебя к земле, дабы не казалось, что ты хочешь быть хуже, чем сама Природа хотела [чтобы ты был]».

Махов Александр - Эмблематика - микрокосм

Общая редакция, послесловие О. Л. Довгий
Тула: Аквариус, 2024, 356 с., 130 л. вклейка, илл.
ISBN 978-5-6050933-5-0

Махов Александр - Эмблематика - микрокосм - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ. ЭМБЛЕМА КАК МЕТАФОРА ЧЕЛОВЕКА: ТЕЛО И ДУША
ЧАСТЬ I. ДУША КАК СИСТЕМА СМЫСЛОВ
  • Этосы И ИХ МЕТАФОРЫ
    • Стоицизм
      • Бесстрастие
        • Бесстрастие vs внешнее зло
        • Бесстрастие vs собственные страсти
      • Постоянство, терпение, надежда
    • Героизм
      • «Возвышенное»: воля к трансцендированию
      • Самопожертвование
      • «Общественно бесполезный» героизм
      • Прагматизм
      • Самосохранение
      • Подозрительность
      • Соразмерность силам и возможностям
        • Необходимость отдыха
      • Мягкое/гибкое vs твердое. Принцип уступки
      • Утилитаризм
      • Пессимизм
  • Аргументация
    • Парадокс
      • Действие дает результат, неожиданный для действующего
      • Одна причина производит противоположные следствия
      • Плохое — причина хорошего
        • Польза ударов
        • Польза ран
        • Польза уколов
      • Хорошее — причина плохого
      • Малое губительно для большого
      • Conciliato
    • Другие приемы аргументации
  • Ценности и их иерархии
    • Парные иерархии с Virtus
      • Virtus - Fortuna
      • Другие парные комбинации с участием Virtus
ЧАСТЬ II. ТЕЛО КАК ЯЗЫК
  • Тело нормальное
  • Жесты
  • Жесты ладоней. Рукопожатие
  • Жесты пальцев. Знак молчания
  • Жесты рта: плевок
  • Семантика телесного низа
  • Асимметрия
  • Семантика наготы
  • Тело деформированное
  • Добавление
  • Убавление
  • Перестановка
  • Замена
ПРИЛОЖЕНИЕ. ИЗБРАННЫЕ ЭМБЛЕМЫ
ОЛЬГА ДОВГИЙ. «ЛИСТАЙТЕ НОЧНОЙ, ЛИСТАЙТЕ ДНЕВНОЙ РУКОЙ
БИБЛИОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КНИГ ЭМБЛЕМ
ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КОММЕНТАРИЯХ
УКАЗАТЕЛЬ НАДПИСЕЙ И ДЕВИЗОВ
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА БИБЛЕЙСКИЕ КНИГИ
Views 354
Rating 5.0 / 5
Added 23.04.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books