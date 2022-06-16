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Махов - Словарь инфернальной мифологии

Александр Евгеньевич Махов - Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Reference, Religious Studies Atheism
Предмет данного словаря — христианское предание о демонах. Существование этого предания в форме мифа — то есть истории, не подвергаемой сомнению, — имеет естественные границы во времени. Нижний предел — иудаистская ветхозаветная традиция, которая уже знает сатану, но этот сатана еще включен в «Божественный совет» и выполняет волю Бога, не имея пока собственной воли, — той воли, которая и является главным фатальным атрибутом и отличием христианского дьявола. Верхний же предел, по нашему мнению, — поэтические творения, в которых впервые прозвучали ноты сочувствия к дьяволу — как к богоборцу, полному достоинства, у Мильтона или как к нравственному страдальцу, слезами смывающему свой грех, у Клопштока. Ни ведьмовские костры, ни наука Нового времени, охотно включившая дьявола и его вотчину — ад в свои конструкции (см. статьи «Ад» и «Демонология») и в эпоху Ньютона все еще рассуждавшая о «естественных свойствах» демонов и ада, не смогли убить дьявола. Его убил не огонь, но слезы сочувствия, которые вочеловечили дьявола и превратили его из существа абсолютно «чужого» («чужой», alienus — одно из определений дьявола в патристике, забавно перекликающееся со всем известной мифологемой современной фантастики) в нечто вполне знакомое и понятное. Дьявол стал метафорой человека и перестал существовать как миф; он перешел в разряд литературных условностей, и в этом своем качестве — как герой разного рода «адских почт», «разговоров в царстве мертвых», «видений на брегах Леты» и т. п. — не является предметом нашего словаря.
Определение «инфернальный» в названии словаря имеет вполне определенный смысл, вытекающий из самого предания о дьяволе, но вместе с тем несколько более широкий, чем смысл русского слова «адский»: преступный ангел в результате своего падения был свергнут из эфира, где обитают прочие ангелы, и попал в некий «нижний» мир, под которым понимали и ад, и темный «нижний воздух», в котором носятся демоны, и просто нашу землю, «князем» которой дьявол пока является (см. «Места обитания дьявола»). Дьявол в христианской мифологии занял место, которое можно соотнести с местом античных «низших богов», сильно повлиявших на формирование его иконографии; показательна его власть над низшим миром, над низменными чувствами, низменными потребностями и т. п. На наш взгляд, этом комплексу воззрений наилучшим образом соответствует именно эпитет «инфернальный»: infemus в латыни — и «ад», «преисподняя» (вотчина дьявола в точном и узком смысле), и просто все «нижнее» (также соотносимое с дьяволом).
Статьи словаря призваны охватить все стороны предания о дьяволе и распадаются на несколько типов. Прежде всего, это персоналии инфернального мира: сюда включены и всем известные персонажи, однако в малоизвестной средневековой и ренессансной трактовке (Люцифер, Вельзевул и т. п.), и редкие демоны, порожденные средневековой фантазией (Тутивилл), и эзотерические демоны заклинателей (Каакринолаас и т. п.). Другая группа статьей связана с характером и обличием дьявола: здесь и статьи о традиционных именованиях дьявола, выражающих те или иные стороны его характера (Мастер, Разрушитель, Лжец и т. п.), и статьи о животных, с которыми он связан и в облике которых является (Медведь, Собака, Василиск и т. п.), а также две большие статьи о внешнем облике дьявола — Иконография дьявола и Обличья дьявола.

Александр Евгеньевич Махов - Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения

Третье, исправленное издание.
М.: Intrada. — 2014. — 320 с., вклейка 16 с.
ISBN 978-5-8125-1936-0

Александр Евгеньевич Махов - Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения - Содержание

  • АВАДДОН
  • АГАРЕС
  • АД
  • АДРАМЕЛЕХ
  • АЗАЗЕЛЬ
  • АЛОЦЕР
  • АМДУСКИАС
  • АМОН
  • АНАМЕЛЕХ
  • АНАРАЗЕЛЬ
  • АНГЕЛ СМЕРТИ
  • АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
  • АНТИХРИСТ
  • АСМОДЕЙ
  • АСТАРОТ
  • БАРБАТОС
  • БЕГЕМОТ
  • БЕНТАМЕЛЕОН
  • БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА
  • БИЛЕТ
  • БИФРОНС
  • БОРЬБА ЗА ДУШУ
  • БОРЬБА С ДЬЯВОЛОМ
  • БУЭР
  • БЫСТРОТА ДЕМОНОВ
  • ВАСИЛИСК
  • ВАЭЛЬ
  • ВЕЛИАЛ
  • ВЕЛЬЗЕВУЛ
  • ВЕЛЬФЕГОР
  • ВОЛОСЫ
  • ВОРОН
  • ВЫЗЫВАНИЕ ДЕМОНОВ
  • ГАМИГИН
  • ГЕКАТА
  • ГОСУДАРСТВО ИНФЕРНАЛЬНОЕ
  • ГРЕХ ДЬЯВОЛА
  • ГРЕХИ СМЕРТНЫЕ И ДЕМОНЫ
  • ГУННЫ
  • ГУТГИН
  • ДЕВА МАРИЯ И ДЬЯВОЛ
  • ДЕМОН
  • ДЕМОНОЛОГИЯ
  • ДЕМОНОМАНИЯ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
  • НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕМОНОМАНИИ
  • ДЕТИ И ДЕМОНЫ
  • ДИББУК
  • ДОБРЫЕ ДЕМОНЫ
  • ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ
  • ДОМАШНИЙ ДЕМОН
  • ДРАКОН
  • ДЬЯВОЛ
  • ЖАБА
  • ЖЕНЩИНА И ДЬЯВОЛ
  • ЖИВОТНЫЕ И ДЬЯВОЛ
  • ЗАБОЛ, ЗАБУЛ
  • ЗАВИСТЬ ДЬЯВОЛА
  • ЗАКЛИНАНИЕ ДЕМОНОВ
  • ЗЛО И ДЬЯВОЛ
  • ЗМЕЙ
  • ЗНАНИЕ БУДУЩЕГО
  • ЗОЛОТО И ДЬЯВОЛ
  • ИГРА С ДЬЯВОЛОМ
  • ИЕРАРХИЯ ДЕМОНОВ
  • ИКОНОГРАФИЯ ДЬЯВОЛА
  • ИМЕНА ДЕМОНОВ
  • ИНКУБЫ И СУККУБЫ
  • ИСКУШЕНИЕ
  • КААКРИНОЛААС
  • КАИМ
  • КАКОДЕМОН
  • КЕТЕБ
  • КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕМОНОВ
  • КЛЕВЕТНИК
  • КЛИСТЕРЕТ
  • КНИГИ ДЬЯВОЛА
  • КНЯЗЬ МИРА
  • КОЛИЧЕСТВО ДЕМОНОВ
  • КОЛОКОЛА
  • КОНЬ
  • КОШКА
  • КРУГ МАГИЧЕСКИЙ
  • КСАФАН
  • ЛАМИЯ
  • ЛЕВИАФАН
  • ЛЕОНАРД
  • ЛЖЕЦ
  • ЛИЛИТ
  • ЛИЧНЫЙ ДЕМОН
  • ЛЮБИМЦЫ ДЬЯВОЛА
  • ЛЮЦИФЕР
  • МАЛЬФАС
  • МАММОНА
  • МАНТИКОРА
  • МАСТЕМА
  • МАСТЕР
  • МЕДВЕДЬ
  • МЕЛАНХОЛИЯ
  • МЕРТВЕЦ
  • МЕСТА ОБИТАНИЯ ДЕМОНОВ
  • МЕФИСТОФЕЛЬ
  • МИНОС
  • МУЗЫКА ДЬЯВОЛА
  • НЕГР
  • НИСХОЖДЕНИЕ В АД
  • ОБВИНИТЕЛЬ
  • ОБЕЗЬЯНА БОГА
  • ОБЛИЧЬЯ ДЬЯВОЛА
  • ОБМАН
  • ОБОРОТНИ И ДЕМОНЫ
  • ОДЕРЖИМОСТЬ
  • ОЗЕ
  • ОСТРОУМИЕ ДЬЯВОЛА
  • ОСУЖДЕНИЕ И СПАСЕНИЕ ДЕМОНОВ
  • ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ДЬЯВОЛА
  • ОТСЫЛАНИЕ ДЕМОНОВ
  • ПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ
  • ПАЛАЧ БОГА
  • ПАНДЕМОНИУМ
  • ПЕТУХ
  • ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА
  • ПОДЗЕМНЫЕ ДЕМОНЫ
  • ПОЖИРАТЕЛЬ ЛЮДЕЙ
  • ПОЛУДЕННЫЙ ДЕМОН
  • ПОХОТЬ ДЬЯВОЛА
  • ПРОЦЕСС ДЬЯВОЛА ПРОТИВ БОГА
  • ПРУСЛАС
  • РАЗРУШИТЕЛЬ
  • САТАНА
  • САТАНАЭЛЬ
  • СВЯТЫЕ И ДЕМОНЫ
  • СЕМЬЯ ДЬЯВОЛА
  • СИЛА И БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА
  • СКОКС
  • СМРАД АДСКИЙ
  • СОБАКА
  • СОЛЬ
  • СОТВОРЕНИЕ ДЕМОНОВ
  • СТИХИИ И ДЕМОНЫ
  • СУККУБ
  • ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ
  • ТРОИЦА ДЬЯВОЛЬСКАЯ
  • ТУТИВИЛЛ
  • УКОБАХ
  • ФУРФУР
  • ХРИСТОС, ЧЕЛОВЕК И ДЬЯВОЛ
  • ЦВЕТА ДЬЯВОЛА
  • ЧЕРНАЯ МЕССА
  • ЧЕРТЫХАНИЕ
  • ЧИНЫ ДЕМОНСКИЕ
  • ЧИСЛО ЗВЕРЯ
  • ШАБАШ
  • ЭВДЕМОН
  • ЭКЗОРЦИЗМ
  • ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ И ДЕМОНЫ
Литература
Цитируемая литература
Дополнительная литература
Указатель имен и понятий
Указатель цитат из Священного Писания, Библейских апокрифов и раввинистских трактатов
Список иллюстраций
Views 345
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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