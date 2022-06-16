Махов - Словарь инфернальной мифологии
Предмет данного словаря — христианское предание о демонах. Существование этого предания в форме мифа — то есть истории, не подвергаемой сомнению, — имеет естественные границы во времени. Нижний предел — иудаистская ветхозаветная традиция, которая уже знает сатану, но этот сатана еще включен в «Божественный совет» и выполняет волю Бога, не имея пока собственной воли, — той воли, которая и является главным фатальным атрибутом и отличием христианского дьявола. Верхний же предел, по нашему мнению, — поэтические творения, в которых впервые прозвучали ноты сочувствия к дьяволу — как к богоборцу, полному достоинства, у Мильтона или как к нравственному страдальцу, слезами смывающему свой грех, у Клопштока. Ни ведьмовские костры, ни наука Нового времени, охотно включившая дьявола и его вотчину — ад в свои конструкции (см. статьи «Ад» и «Демонология») и в эпоху Ньютона все еще рассуждавшая о «естественных свойствах» демонов и ада, не смогли убить дьявола. Его убил не огонь, но слезы сочувствия, которые вочеловечили дьявола и превратили его из существа абсолютно «чужого» («чужой», alienus — одно из определений дьявола в патристике, забавно перекликающееся со всем известной мифологемой современной фантастики) в нечто вполне знакомое и понятное. Дьявол стал метафорой человека и перестал существовать как миф; он перешел в разряд литературных условностей, и в этом своем качестве — как герой разного рода «адских почт», «разговоров в царстве мертвых», «видений на брегах Леты» и т. п. — не является предметом нашего словаря.
Определение «инфернальный» в названии словаря имеет вполне определенный смысл, вытекающий из самого предания о дьяволе, но вместе с тем несколько более широкий, чем смысл русского слова «адский»: преступный ангел в результате своего падения был свергнут из эфира, где обитают прочие ангелы, и попал в некий «нижний» мир, под которым понимали и ад, и темный «нижний воздух», в котором носятся демоны, и просто нашу землю, «князем» которой дьявол пока является (см. «Места обитания дьявола»). Дьявол в христианской мифологии занял место, которое можно соотнести с местом античных «низших богов», сильно повлиявших на формирование его иконографии; показательна его власть над низшим миром, над низменными чувствами, низменными потребностями и т. п. На наш взгляд, этом комплексу воззрений наилучшим образом соответствует именно эпитет «инфернальный»: infemus в латыни — и «ад», «преисподняя» (вотчина дьявола в точном и узком смысле), и просто все «нижнее» (также соотносимое с дьяволом).
Статьи словаря призваны охватить все стороны предания о дьяволе и распадаются на несколько типов. Прежде всего, это персоналии инфернального мира: сюда включены и всем известные персонажи, однако в малоизвестной средневековой и ренессансной трактовке (Люцифер, Вельзевул и т. п.), и редкие демоны, порожденные средневековой фантазией (Тутивилл), и эзотерические демоны заклинателей (Каакринолаас и т. п.). Другая группа статьей связана с характером и обличием дьявола: здесь и статьи о традиционных именованиях дьявола, выражающих те или иные стороны его характера (Мастер, Разрушитель, Лжец и т. п.), и статьи о животных, с которыми он связан и в облике которых является (Медведь, Собака, Василиск и т. п.), а также две большие статьи о внешнем облике дьявола — Иконография дьявола и Обличья дьявола.
Александр Евгеньевич Махов - Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения
Третье, исправленное издание.
М.: Intrada. — 2014. — 320 с., вклейка 16 с.
ISBN 978-5-8125-1936-0
Александр Евгеньевич Махов - Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения - Содержание
- АВАДДОН
- АГАРЕС
- АД
- АДРАМЕЛЕХ
- АЗАЗЕЛЬ
- АЛОЦЕР
- АМДУСКИАС
- АМОН
- АНАМЕЛЕХ
- АНАРАЗЕЛЬ
- АНГЕЛ СМЕРТИ
- АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
- АНТИХРИСТ
- АСМОДЕЙ
- АСТАРОТ
- БАРБАТОС
- БЕГЕМОТ
- БЕНТАМЕЛЕОН
- БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА
- БИЛЕТ
- БИФРОНС
- БОРЬБА ЗА ДУШУ
- БОРЬБА С ДЬЯВОЛОМ
- БУЭР
- БЫСТРОТА ДЕМОНОВ
- ВАСИЛИСК
- ВАЭЛЬ
- ВЕЛИАЛ
- ВЕЛЬЗЕВУЛ
- ВЕЛЬФЕГОР
- ВОЛОСЫ
- ВОРОН
- ВЫЗЫВАНИЕ ДЕМОНОВ
- ГАМИГИН
- ГЕКАТА
- ГОСУДАРСТВО ИНФЕРНАЛЬНОЕ
- ГРЕХ ДЬЯВОЛА
- ГРЕХИ СМЕРТНЫЕ И ДЕМОНЫ
- ГУННЫ
- ГУТГИН
- ДЕВА МАРИЯ И ДЬЯВОЛ
- ДЕМОН
- ДЕМОНОЛОГИЯ
- ДЕМОНОМАНИЯ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
- НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕМОНОМАНИИ
- ДЕТИ И ДЕМОНЫ
- ДИББУК
- ДОБРЫЕ ДЕМОНЫ
- ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ
- ДОМАШНИЙ ДЕМОН
- ДРАКОН
- ДЬЯВОЛ
- ЖАБА
- ЖЕНЩИНА И ДЬЯВОЛ
- ЖИВОТНЫЕ И ДЬЯВОЛ
- ЗАБОЛ, ЗАБУЛ
- ЗАВИСТЬ ДЬЯВОЛА
- ЗАКЛИНАНИЕ ДЕМОНОВ
- ЗЛО И ДЬЯВОЛ
- ЗМЕЙ
- ЗНАНИЕ БУДУЩЕГО
- ЗОЛОТО И ДЬЯВОЛ
- ИГРА С ДЬЯВОЛОМ
- ИЕРАРХИЯ ДЕМОНОВ
- ИКОНОГРАФИЯ ДЬЯВОЛА
- ИМЕНА ДЕМОНОВ
- ИНКУБЫ И СУККУБЫ
- ИСКУШЕНИЕ
- КААКРИНОЛААС
- КАИМ
- КАКОДЕМОН
- КЕТЕБ
- КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕМОНОВ
- КЛЕВЕТНИК
- КЛИСТЕРЕТ
- КНИГИ ДЬЯВОЛА
- КНЯЗЬ МИРА
- КОЛИЧЕСТВО ДЕМОНОВ
- КОЛОКОЛА
- КОНЬ
- КОШКА
- КРУГ МАГИЧЕСКИЙ
- КСАФАН
- ЛАМИЯ
- ЛЕВИАФАН
- ЛЕОНАРД
- ЛЖЕЦ
- ЛИЛИТ
- ЛИЧНЫЙ ДЕМОН
- ЛЮБИМЦЫ ДЬЯВОЛА
- ЛЮЦИФЕР
- МАЛЬФАС
- МАММОНА
- МАНТИКОРА
- МАСТЕМА
- МАСТЕР
- МЕДВЕДЬ
- МЕЛАНХОЛИЯ
- МЕРТВЕЦ
- МЕСТА ОБИТАНИЯ ДЕМОНОВ
- МЕФИСТОФЕЛЬ
- МИНОС
- МУЗЫКА ДЬЯВОЛА
- НЕГР
- НИСХОЖДЕНИЕ В АД
- ОБВИНИТЕЛЬ
- ОБЕЗЬЯНА БОГА
- ОБЛИЧЬЯ ДЬЯВОЛА
- ОБМАН
- ОБОРОТНИ И ДЕМОНЫ
- ОДЕРЖИМОСТЬ
- ОЗЕ
- ОСТРОУМИЕ ДЬЯВОЛА
- ОСУЖДЕНИЕ И СПАСЕНИЕ ДЕМОНОВ
- ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ДЬЯВОЛА
- ОТСЫЛАНИЕ ДЕМОНОВ
- ПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ
- ПАЛАЧ БОГА
- ПАНДЕМОНИУМ
- ПЕТУХ
- ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА
- ПОДЗЕМНЫЕ ДЕМОНЫ
- ПОЖИРАТЕЛЬ ЛЮДЕЙ
- ПОЛУДЕННЫЙ ДЕМОН
- ПОХОТЬ ДЬЯВОЛА
- ПРОЦЕСС ДЬЯВОЛА ПРОТИВ БОГА
- ПРУСЛАС
- РАЗРУШИТЕЛЬ
- САТАНА
- САТАНАЭЛЬ
- СВЯТЫЕ И ДЕМОНЫ
- СЕМЬЯ ДЬЯВОЛА
- СИЛА И БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА
- СКОКС
- СМРАД АДСКИЙ
- СОБАКА
- СОЛЬ
- СОТВОРЕНИЕ ДЕМОНОВ
- СТИХИИ И ДЕМОНЫ
- СУККУБ
- ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ
- ТРОИЦА ДЬЯВОЛЬСКАЯ
- ТУТИВИЛЛ
- УКОБАХ
- ФУРФУР
- ХРИСТОС, ЧЕЛОВЕК И ДЬЯВОЛ
- ЦВЕТА ДЬЯВОЛА
- ЧЕРНАЯ МЕССА
- ЧЕРТЫХАНИЕ
- ЧИНЫ ДЕМОНСКИЕ
- ЧИСЛО ЗВЕРЯ
- ШАБАШ
- ЭВДЕМОН
- ЭКЗОРЦИЗМ
- ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ И ДЕМОНЫ
Литература
Цитируемая литература
Дополнительная литература
Указатель имен и понятий
Указатель цитат из Священного Писания, Библейских апокрифов и раввинистских трактатов
Список иллюстраций
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