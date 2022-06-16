Предмет данного словаря — христианское предание о демонах. Существование этого предания в форме мифа — то есть истории, не подвергаемой сомнению, — имеет естественные границы во времени. Нижний предел — иудаистская ветхозаветная традиция, которая уже знает сатану, но этот сатана еще включен в «Божественный совет» и выполняет волю Бога, не имея пока собственной воли, — той воли, которая и является главным фатальным атрибутом и отличием христианского дьявола. Верхний же предел, по нашему мнению, — поэтические творения, в которых впервые прозвучали ноты сочувствия к дьяволу — как к богоборцу, полному достоинства, у Мильтона или как к нравственному страдальцу, слезами смывающему свой грех, у Клопштока. Ни ведьмовские костры, ни наука Нового времени, охотно включившая дьявола и его вотчину — ад в свои конструкции (см. статьи «Ад» и «Демонология») и в эпоху Ньютона все еще рассуждавшая о «естественных свойствах» демонов и ада, не смогли убить дьявола. Его убил не огонь, но слезы сочувствия, которые вочеловечили дьявола и превратили его из существа абсолютно «чужого» («чужой», alienus — одно из определений дьявола в патристике, забавно перекликающееся со всем известной мифологемой современной фантастики) в нечто вполне знакомое и понятное. Дьявол стал метафорой человека и перестал существовать как миф; он перешел в разряд литературных условностей, и в этом своем качестве — как герой разного рода «адских почт», «разговоров в царстве мертвых», «видений на брегах Леты» и т. п. — не является предметом нашего словаря.

Определение «инфернальный» в названии словаря имеет вполне определенный смысл, вытекающий из самого предания о дьяволе, но вместе с тем несколько более широкий, чем смысл русского слова «адский»: преступный ангел в результате своего падения был свергнут из эфира, где обитают прочие ангелы, и попал в некий «нижний» мир, под которым понимали и ад, и темный «нижний воздух», в котором носятся демоны, и просто нашу землю, «князем» которой дьявол пока является (см. «Места обитания дьявола»). Дьявол в христианской мифологии занял место, которое можно соотнести с местом античных «низших богов», сильно повлиявших на формирование его иконографии; показательна его власть над низшим миром, над низменными чувствами, низменными потребностями и т. п. На наш взгляд, этом комплексу воззрений наилучшим образом соответствует именно эпитет «инфернальный»: infemus в латыни — и «ад», «преисподняя» (вотчина дьявола в точном и узком смысле), и просто все «нижнее» (также соотносимое с дьяволом).

Статьи словаря призваны охватить все стороны предания о дьяволе и распадаются на несколько типов. Прежде всего, это персоналии инфернального мира: сюда включены и всем известные персонажи, однако в малоизвестной средневековой и ренессансной трактовке (Люцифер, Вельзевул и т. п.), и редкие демоны, порожденные средневековой фантазией (Тутивилл), и эзотерические демоны заклинателей (Каакринолаас и т. п.). Другая группа статьей связана с характером и обличием дьявола: здесь и статьи о традиционных именованиях дьявола, выражающих те или иные стороны его характера (Мастер, Разрушитель, Лжец и т. п.), и статьи о животных, с которыми он связан и в облике которых является (Медведь, Собака, Василиск и т. п.), а также две большие статьи о внешнем облике дьявола — Иконография дьявола и Обличья дьявола.

Александр Евгеньевич Махов - Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения

Третье, исправленное издание.

М.: Intrada. — 2014. — 320 с., вклейка 16 с.

ISBN 978-5-8125-1936-0

Александр Евгеньевич Махов - Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения - Содержание

АВАДДОН

АГАРЕС

АД

АДРАМЕЛЕХ

АЗАЗЕЛЬ

АЛОЦЕР

АМДУСКИАС

АМОН

АНАМЕЛЕХ

АНАРАЗЕЛЬ

АНГЕЛ СМЕРТИ

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ

АНТИХРИСТ

АСМОДЕЙ

АСТАРОТ

БАРБАТОС

БЕГЕМОТ

БЕНТАМЕЛЕОН

БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА

БИЛЕТ

БИФРОНС

БОРЬБА ЗА ДУШУ

БОРЬБА С ДЬЯВОЛОМ

БУЭР

БЫСТРОТА ДЕМОНОВ

ВАСИЛИСК

ВАЭЛЬ

ВЕЛИАЛ

ВЕЛЬЗЕВУЛ

ВЕЛЬФЕГОР

ВОЛОСЫ

ВОРОН

ВЫЗЫВАНИЕ ДЕМОНОВ

ГАМИГИН

ГЕКАТА

ГОСУДАРСТВО ИНФЕРНАЛЬНОЕ

ГРЕХ ДЬЯВОЛА

ГРЕХИ СМЕРТНЫЕ И ДЕМОНЫ

ГУННЫ

ГУТГИН

ДЕВА МАРИЯ И ДЬЯВОЛ

ДЕМОН

ДЕМОНОЛОГИЯ

ДЕМОНОМАНИЯ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕМОНОМАНИИ

ДЕТИ И ДЕМОНЫ

ДИББУК

ДОБРЫЕ ДЕМОНЫ

ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ

ДОМАШНИЙ ДЕМОН

ДРАКОН

ДЬЯВОЛ

ЖАБА

ЖЕНЩИНА И ДЬЯВОЛ

ЖИВОТНЫЕ И ДЬЯВОЛ

ЗАБОЛ, ЗАБУЛ

ЗАВИСТЬ ДЬЯВОЛА

ЗАКЛИНАНИЕ ДЕМОНОВ

ЗЛО И ДЬЯВОЛ

ЗМЕЙ

ЗНАНИЕ БУДУЩЕГО

ЗОЛОТО И ДЬЯВОЛ

ИГРА С ДЬЯВОЛОМ

ИЕРАРХИЯ ДЕМОНОВ

ИКОНОГРАФИЯ ДЬЯВОЛА

ИМЕНА ДЕМОНОВ

ИНКУБЫ И СУККУБЫ

ИСКУШЕНИЕ

КААКРИНОЛААС

КАИМ

КАКОДЕМОН

КЕТЕБ

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕМОНОВ

КЛЕВЕТНИК

КЛИСТЕРЕТ

КНИГИ ДЬЯВОЛА

КНЯЗЬ МИРА

КОЛИЧЕСТВО ДЕМОНОВ

КОЛОКОЛА

КОНЬ

КОШКА

КРУГ МАГИЧЕСКИЙ

КСАФАН

ЛАМИЯ

ЛЕВИАФАН

ЛЕОНАРД

ЛЖЕЦ

ЛИЛИТ

ЛИЧНЫЙ ДЕМОН

ЛЮБИМЦЫ ДЬЯВОЛА

ЛЮЦИФЕР

МАЛЬФАС

МАММОНА

МАНТИКОРА

МАСТЕМА

МАСТЕР

МЕДВЕДЬ

МЕЛАНХОЛИЯ

МЕРТВЕЦ

МЕСТА ОБИТАНИЯ ДЕМОНОВ

МЕФИСТОФЕЛЬ

МИНОС

МУЗЫКА ДЬЯВОЛА

НЕГР

НИСХОЖДЕНИЕ В АД

ОБВИНИТЕЛЬ

ОБЕЗЬЯНА БОГА

ОБЛИЧЬЯ ДЬЯВОЛА

ОБМАН

ОБОРОТНИ И ДЕМОНЫ

ОДЕРЖИМОСТЬ

ОЗЕ

ОСТРОУМИЕ ДЬЯВОЛА

ОСУЖДЕНИЕ И СПАСЕНИЕ ДЕМОНОВ

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ДЬЯВОЛА

ОТСЫЛАНИЕ ДЕМОНОВ

ПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ

ПАЛАЧ БОГА

ПАНДЕМОНИУМ

ПЕТУХ

ПЕЧАТЬ ДЬЯВОЛА

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕМОНЫ

ПОЖИРАТЕЛЬ ЛЮДЕЙ

ПОЛУДЕННЫЙ ДЕМОН

ПОХОТЬ ДЬЯВОЛА

ПРОЦЕСС ДЬЯВОЛА ПРОТИВ БОГА

ПРУСЛАС

РАЗРУШИТЕЛЬ

САТАНА

САТАНАЭЛЬ

СВЯТЫЕ И ДЕМОНЫ

СЕМЬЯ ДЬЯВОЛА

СИЛА И БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА

СКОКС

СМРАД АДСКИЙ

СОБАКА

СОЛЬ

СОТВОРЕНИЕ ДЕМОНОВ

СТИХИИ И ДЕМОНЫ

СУККУБ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ

ТРОИЦА ДЬЯВОЛЬСКАЯ

ТУТИВИЛЛ

УКОБАХ

ФУРФУР

ХРИСТОС, ЧЕЛОВЕК И ДЬЯВОЛ

ЦВЕТА ДЬЯВОЛА

ЧЕРНАЯ МЕССА

ЧЕРТЫХАНИЕ

ЧИНЫ ДЕМОНСКИЕ

ЧИСЛО ЗВЕРЯ

ШАБАШ

ЭВДЕМОН

ЭКЗОРЦИЗМ

ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ И ДЕМОНЫ

Литература

Цитируемая литература

Дополнительная литература

Указатель имен и понятий

Указатель цитат из Священного Писания, Библейских апокрифов и раввинистских трактатов

Список иллюстраций