Махзор на Рош га-Шана

С благодарностью Всевышнему мы рады представить вам аннотированное издание махзора на Рош fa-Шана с новым русским переводом. Текст молитв, приводимый в этом махзоре, соответствует обычаю молящихся по сидуру, составленному рабби Шнеуром-Залманом из Ляд и называемому "Нусах Га-Ари".

Переводчики и научный редактор, работая над новым переводом махзора, стояли перед проблемой: как, сохраняя близость текстов к оригиналу, передать на современном русском языке смысл и стиль их древних и вечно актуальных строк. Мы старались по возможности избегать устаревшей лексики и инверсий и, используя максимально понятный для современного читателя язык, все же не нарушить общий высокий слог молитв. Весь набор на русском языке сделан четким и ясным шрифтом. Все ивритские термины даны в произношении, принятом в современном Израиле, из соображений удобства для пользователя.

Работая над этим изданием, мы старались максимально облегчить задачу тех, кто впервые знакомится с традицией еврейской молитвы и еще не приобрел всех необходимых навыков.

Все молитвы и гимны расположены в соответствующем службе порядке и приводятся полностью; следовательно, молящемуся не придется во время молитвы искать нужный текст.