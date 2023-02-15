Махзор на Рош га-Шана - 2 тома
С благодарностью Всевышнему мы рады представить вам аннотированное издание махзора на Рош fa-Шана с новым русским переводом. Текст молитв, приводимый в этом махзоре, соответствует обычаю молящихся по сидуру, составленному рабби Шнеуром-Залманом из Ляд и называемому "Нусах Га-Ари".
Переводчики и научный редактор, работая над новым переводом махзора, стояли перед проблемой: как, сохраняя близость текстов к оригиналу, передать на современном русском языке смысл и стиль их древних и вечно актуальных строк. Мы старались по возможности избегать устаревшей лексики и инверсий и, используя максимально понятный для современного читателя язык, все же не нарушить общий высокий слог молитв. Весь набор на русском языке сделан четким и ясным шрифтом. Все ивритские термины даны в произношении, принятом в современном Израиле, из соображений удобства для пользователя.
Работая над этим изданием, мы старались максимально облегчить задачу тех, кто впервые знакомится с традицией еврейской молитвы и еще не приобрел всех необходимых навыков.
Все молитвы и гимны расположены в соответствующем службе порядке и приводятся полностью; следовательно, молящемуся не придется во время молитвы искать нужный текст.
Махзор на Рош га-Шана
по обычаю молящихся по сидуру, составленному рабби Шнеуром-Залманом из Ляд на основе предписаний рабби Ицхака Лурии Ашкенази
Аннотированное издание с новым русским переводом
Machzor for Rosh Hashanah With New Russian Translation Annotated Edition
New York, F.R.E.E. Publishing House, 2014 г. – 768 с.
ISBN: 978-0-86639-040-8
Printed in the United States of America
Махзор на Рош га-Шана - Содержание
- От издательства
- Предисловие
КАНУН РОШ ГА-ШАНА
- Освобождение от обетов
- Эрув тавшилин
- Минха в канун Рош га-Шана
- Благословения, произносимые после зажигания свечей
ВЕЧЕР РОШ ГА-ШАНА
- Встреча субботы
- Маарив в Рош га-Шана
- "Шма"
- Молитва амида
- Гимны в пятницу вечером
- Кидуш в Рош га-Шана вечером
- Благословение после трапезы
- Благословение после некоторых видов пищи
- Шева берахот - семь благословений в честь бракосочетания
МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ
УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ
- Утреннее пробуждение
- Утренние благословения
- Облачение в талит катан
- Порядок облачения в талит гадоль
УТРЕННЯЯ МОЛИТВА ШАХАРИТ
- Утренняя молитва
- Кадиш дерабанан
- Году Гамэлэх
- Барэху
- Благословения "Шма"
- "Шма"
- Молитва амида
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ—ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
- Ата гу Элокэйну
- Гашем Мэлэх
- Лэкэл орэх дин
- Кедуша
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ—ВТОРОЙ ДЕНЬ
- Ата гу Элокэйну
- Мэлэх Эльйон
- Гашем Мэлэх
- Кедуша
- Авину Малкэну салмы на каждый день недели
- Кадиш ятом
- Порядок чтения Торы
- Чтение Торы
- Гафтара
- Иекум пуркан
ПОРЯДОК ТРУБЛЕНИЯ В ШОФАР
МУСАФ В РОШ ГА-ШАНА
- Молитва амида
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ—ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
- Мэлэх Эльйон
- Унэтанэ токэф
- Кедуша
- Вэхол мааминим
- Благословение, произносимое коганим
- Гайом тэамэцэну
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ—ВТОРОЙ ДЕНЬ
- Лэкэл орэх дин
- Унэтанэ токэф
- Кедуша
- Вэхол мааминим
- Благословение, произносимое коганим
- Гайом тэамэцэну
- Эйн Кэлокэйну
- Кадиш дерабанан
- Алейну
- Псалмы
- Шесть предписаний, обязывающих нас помнить
- Кидуш в Рош га-Шана днем
МОЛИТВА МИНХА
- Патах Элиягу
- Корбанот/ кеторет
- Ашрей
- Молитва амида
- Авину Малкэну
ТАШЛИХ
ИСХОД РОШ ГА-ШАНА
- Барэху
- "Шма"
- Молитва амида
- Гавдала
ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ В ЙОРЦАЙТ
- Кадиш дерабанан
- Указания Алтер Ребе в сидуре
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Стихи для имен
- Избранные законы и обычаи
- Избранные транслитерации
- Иллюстрации
- Шаар га-колель
- Дерех га-хаим и Нетив га-хаим
- Избранные обычаи (на иврите)
- Маамарим Алтер Ребе
- Кадиш ятом
- Кадиш дерабанан
ИЗБРАННЫЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
- АШКЕНАЗСКОЕ И СЕФАРДСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ
- СЕФАРДСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПРОИЗНОСИМЫЕ ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ
В канун Рош-Гашана и во второй вечер Рош-Гашана:
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЯТИВШИЙ НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ ЗАЖИГАТЬ СВЕЧУ [В ЧЕСТЬ] ДНЯ ПАМЯТИ! БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, КОТОРЫЙ ДАРОВАЛ НАМ ЖИЗНЬ, И ПОДДЕРЖИВАЛ ЕЕ В НАС, И ДАЛ НАМ ДОЖИТЬ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ!
Махзор на Рош-Гашана, составленный на основе обычаев, принятых в общинах, молящихся по сидуру раби Шнеура-Залмана из города Ляды (нусах Гаари)
Перевод М. Шнейдера, В. Рапопорта, П. Гиля, Й. Векслера
Под общей редакцией проф. Г. Брановера
Федерация еврейских общин СНГ
«ШАМИР», Союз религиозной еврейской интеллигенции из СССР и Восточной Европы
МОСКВА 5760 • 2000
430 с.
Махзор на Рош-Гашана, составленный на основе обычаев, принятых в общинах, молящихся по сидуру раби Шнеура-Залмана из города Ляды (нусах Гаари) - Содержание
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ
ЭРУВ ТАВШИЛИН
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПРОИЗНОСИМЫЕ ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ
”МИНХА” В КАНУН РОШ-ГАШАНА
ВСТРЕЧА СУББОТЫ
МОЛИТВА ”МААРИВ” В РОШ-ГАШАНА
”КИДУШ”, СОВЕРШАЕМЫЙ ВЕЧЕРОМ В РОШ-ГАШАНА
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ ЕДЫ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ПИЩИ
ЗАКОНЫ О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ УТРЕННЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ
УТРЕННИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ПОРЯДОК ОБЛАЧЕНИЯ В ТАЛИТ ГАДОЛЬ
”ШАХАРИТ” (УТРЕННЯЯ МОЛИТВА)
ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ТОРЫ В РОШ-ГАШАНА
ЧТЕНИЕ ГАФТАРЫ В РОШ-ГАШАНА
ПОРЯДОК ТРУБЛЕНИЯ В ШОФАР
”МУСАФ” В РОШ-ГАШАНА
БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ПРОИЗНОСИМОЕ КОГАНИМ
ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ, О КОТОРЫХ ВСПОМИНАЮТ ЕЖЕДНЕВНО
КИДУШ В РОШ-ГАШАНА ДНЕМ
”МИНХА” В РОШ-ГАШАНА
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЫЧАЯ ”ТАШЛИХ”
МОЛИТВА ”МААРИВ” ПОСЛЕ ИСХОДА РОШ-ГАШАНА
МИШНА, КОТОРУЮ ИЗУЧАЮТ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ ТРАУРА И В ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ (ЙОРЦАЙТ)
”КАДИШ ДЕРАБАНАН” - ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
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