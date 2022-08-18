Махзор Врата Раскаяния на Рош ha-Шана и Йом Кипур
Рош ha-Шана и Йом Кипур - это дни, когда даже далекие от традиций своего народа евреи приходят в синагогу, стремясь почувствовать себя составной частью еврейского народа, принять участие в общественной молитве, осознать свою причастность к нашему древнему наследию. Но если для одних это посещение синагоги становится глубоким, очищающим духовным переживанием, для других оно порой омрачается чувством неловкости и даже смятением, охватывающим их при попытке разобраться в непростых текстах праздничного молитвенника - Махзора. Трудно почувствовать себя частью общины, когда люди вокруг произносят непонятные слова и выполняют действия, которые так хорошо знакомы им, но могут выглядеть совсем странно в глазах человека, не получившего традиционного воспитания; еще труднее пытаться делать все это вместе с ними.
Махзор "Врата раскаяния” призван облегчить русскоязычному еврею эту задачу. Все тексты в нем переведены на современный русский язык, снабжены четкими пояснениями и даже графическими символами, благодаря которым легко быстро сориентироваться в Махзоре, понять, какой текст читается в данный момент, когда следует сесть, а когда - встать, какие вставки читаются только в случае, когда Праздник выпадает на тот или иной день недели, и т.д. Комментарии к Махзору помогут читателю понять ответы и на вопросы о смысле молитв, их происхождении и т. п. Книга включает в себя также ряд статей, рассказывающих о праздниках Рош ha-Шана и Йом Кипур, их законах и обычаях, их основных идеях, их философии. Эти статьи составлены специально для русскоязычного читателя: они основаны на классических еврейских источниках, но излагают их на современном языке, пользуясь системой понятий, близкой и доступной не знакомому с традицией читателю. Среди статей - перевод работы крупного еврейского мыслителя современности Раби И.Д. Соловейчика, отрывок из произведения лауреата Нобелевской премии Ш. Й. Агнона и многое другое. Книга содержит также подробный комментарий к отрывкам из ТаНаХа, читаемым в Рош ha-Шана (Жертвоприношение Ицхака) и в Йом Кипур (Книга Ионы).
При работе над данным Махзором мы использовали опыт, накопленный нами при работе над Сидуром "Шаарей Тфила" / "Врата молитвы”. Таким образом, Сидур и Махзор составляют начало серии, которую мы надеемся продолжить.
Махзор "Врата Раскаяния" (’’Шаарей Тшува” ) на Рош ha-Шана и Йом Кипур. Перевод, комментарий и пояснения к порядку молитв
Под редакцией Пинхаса Полонского
’’Маханаим”, Иерусалим, 5764 (2004). - 900 с.
ISBN 965-381-015-4
Махзор "Врата Раскаяния" (’’Шаарей Тшува” ) на Рош ha-Шана и Йом Кипур. Перевод, комментарий и пояснения к порядку молитв - Содержание
От издательства Маханаим
Раздел I. РОШ hА-ШАНА И ЙОМ КИПУР В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ (статьи)
Часть I. РОШ hА-ШАНА
- 1. Предисловие
- 2. Сотворение мира и Божественный суд
-
3. Суд и раскаяние
- 3.1. Исправление возможно
- 3.2. Из чего состоит тшува
- 3.3. "Между человеком и человеком" и "между человеком и Богом”
- 3.4. Преступления и заслуги взвешиваются
- 3.5. "Он помнит все, что забыто”
- 3.6. Сила тшувы
- 3.7. Тшува в области привычных поступков
- 3.8. Правда и мир - путь к тшуве
- 3.9. Время благоволения
- 3.10. Тшува при жизни
-
4. Раскаяние и празднование
- 4.1. Месяц Элул
- 4.2. Тшува в Рош hа-Шана - день "сокрытия”
- 4.3. Два дня Рош hа-Шана
- 4.4. Первый вечер Рош hа-Шана
- 4.5. Когда трубят в шофар
- 4.6. Молитвы о милосердии
- 4.7. Ташлих
-
5. Дополнения
- 5.1. Пост Гедалии
- 5.2. Жертвоприношение Ицхака ("Акеда”): текст Торы с комментарием
Часть 2. ЙОМ КИПУР
- 1. Предисловие
- 2. Время апелляции: Книга Ионы с переводом и комментарием
- 3. Особенности тшувы Йом Кипура
- 4. Йом Кипур в Храме
-
5. Празднование Йом Кипура
- 5. 1. Канун Йом Кипура
- 5. 2. Видуй - молитва признания грехов
- 5. 3. Службы Йом Кипура
-
6. Дополнения
- 6. 1. Принцесса - притча Проповедника из Дубно
- 6. 2. р. И.-Д. Соловейчик. Человек уязвим
- 6.3. Ш.-Й. Агнон. "Память в книге”
- 6.4. Хасидские истории
Раздел II. МОЛИТВЫ НА РОШ ЬА-ШАНА И НА ЙОМ КИПУР
Часть I. МОЛИТВЫ НА РОШ hА-ШАНА
- Канун Рош hа-Шана
- Освобождение от обетов
- ”Эрув Тавшилин”
- Зажигание Праздничных свечей
- Благословение детей
- Вечерняя служба в Рош hа-Шана
- Встреча Субботы
- ”Шма, Исраэль”
- "Амида”
- Завершение службы
- Вечерняя Праздничная трапеза
- "Кидуш”
- "Ахилат симаним” - традиционные блюда
- Благословение после трапезы
- Утренняя служба в Рош ha-Шана (и в Йом Кипур)
- Утренние благословения
- Молитвы и благословения, предваряющие службу
- "Стихи восхваления”
- ”Шма, Исраэль”
- "Амида”
- Продолжение утренней службы в первый день Рош ha-Шана
- Повторение "Амиды” кантором
- "Авину Малкену" и "Песнь Дня”
- Чтение Торы
- Трубление в шофар
- "Мусаф” в первый день Рош ha-Шана
- "Амида"
- Повторение "Амиды” кантором
- Пиют ”У-нтане токеф”
- Завершение службы "Мусаф”
- Утренняя Праздничная трапеза
- "Кидуш”
- Благословение после трапезы
- "Минха”
- Предисловие к молитве
- Чтение Торы
- "Амида”
- Повторение "Амиды” кантором
- "Авину Малкену”
- Завершение службы "Минха”
- "Ташлих”
- Продолжение утренней службы во второй день Рош ha-Шана
- Повторение "Амиды” кантором
- "Авину Малкену” и "Песнь Дня”
- Чтение Торы
- Трубление в шофар
- ”Мусаф” во второй день Рош ha-Шана
- "Амида”
- Повторение "Амиды” кантором
- Пиют ”У-нтане токеф”
- Завершение службы "Мусаф”
Часть 2. МОЛИТВЫ НА ЙОМ КИПУР
- Канун Йом Кипура
- "Капарот” - искупительный обряд
- Зажигание Праздничных свечей
- Благословение детей
- Вечерняя служба в Йом Кипур
- "Коль нидрей”
- Встреча Субботы "Шма, Исраэль”
- "Амида”
- "Слихот” - молитвы о прощении
- Завершение вечерней службы
- Утренняя служба в Йом Кипур
- Утренние благословения
- Молитвы и благословения, предваряющие службу
- "Стихи восхваления”
- ”Шма, Исраэль”
- "Амида”
- Повторение "Амиды” кантором
- "Авину Малкену” и "Песнь Дня”
- Чтение Торы
- "Изкор” - поминовение душ
- Транслитерация "Изкора”
- "Мусаф”
- "Амида”
- Повторение "Амиды” кантором
- Пиют "У-нтане токеф”
- Ритуал Храмовой службы
- Десятеро казненных римлянами
- "Минха”
- Чтение Торы и книги Йоны
- "Амида”
- Повторение "Амиды” кантором
- "Неила”
- Начало "Неилы”
- "Амида”
- Повторение "Амиды” кантором
- "Авину Малкену"
- Завершающий Кадиш Йом-Кипура
- Транслитерация Кадиш Ятом
Comments (1 comment)