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Махзор Врата Раскаяния на Рош ha-Шана и Йом Кипур

Махзор Врата Раскаяния на Рош ha-Шана и Йом Кипур
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Рош ha-Шана и Йом Кипур - это дни, когда даже далекие от традиций своего народа евреи приходят в синагогу, стремясь почувствовать себя составной частью еврейского народа, принять участие в общественной молитве, осознать свою причастность к нашему древнему наследию. Но если для одних это посещение синагоги становится глубоким, очищающим духовным переживанием, для других оно порой омрачается чувством неловкости и даже смятением, охватывающим их при попытке разобраться в непростых текстах праздничного молитвенника - Махзора. Трудно почувствовать себя частью общины, когда люди вокруг произносят непонятные слова и выполняют действия, которые так хорошо знакомы им, но могут выглядеть совсем странно в глазах человека, не получившего традиционного воспитания; еще труднее пытаться делать все это вместе с ними.
Махзор "Врата раскаяния” призван облегчить русскоязычному еврею эту задачу. Все тексты в нем переведены на современный русский язык, снабжены четкими пояснениями и даже графическими символами, благодаря которым легко быстро сориентироваться в Махзоре, понять, какой текст читается в данный момент, когда следует сесть, а когда - встать, какие вставки читаются только в случае, когда Праздник выпадает на тот или иной день недели, и т.д. Комментарии к Махзору помогут читателю понять ответы и на вопросы о смысле молитв, их происхождении и т. п. Книга включает в себя также ряд статей, рассказывающих о праздниках Рош ha-Шана и Йом Кипур, их законах и обычаях, их основных идеях, их философии. Эти статьи составлены специально для русскоязычного читателя: они основаны на классических еврейских источниках, но излагают их на современном языке, пользуясь системой понятий, близкой и доступной не знакомому с традицией читателю. Среди статей - перевод работы крупного еврейского мыслителя современности Раби И.Д. Соловейчика, отрывок из произведения лауреата Нобелевской премии Ш. Й. Агнона и многое другое. Книга содержит также подробный комментарий к отрывкам из ТаНаХа, читаемым в Рош ha-Шана (Жертвоприношение Ицхака) и в Йом Кипур (Книга Ионы).
При работе над данным Махзором мы использовали опыт, накопленный нами при работе над Сидуром "Шаарей Тфила" / "Врата молитвы”. Таким образом, Сидур и Махзор составляют начало серии, которую мы надеемся продолжить.

Махзор "Врата Раскаяния" (’’Шаарей Тшува” ) на Рош ha-Шана и Йом Кипур. Перевод, комментарий и пояснения к порядку молитв

Под редакцией Пинхаса Полонского
’’Маханаим”, Иерусалим, 5764 (2004). - 900 с.
ISBN 965-381-015-4

Махзор "Врата Раскаяния" (’’Шаарей Тшува” ) на Рош ha-Шана и Йом Кипур. Перевод, комментарий и пояснения к порядку молитв - Содержание

От издательства Маханаим
Раздел I. РОШ hА-ШАНА И ЙОМ КИПУР В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ (статьи)
Часть I. РОШ hА-ШАНА
  • 1. Предисловие
  • 2. Сотворение мира и Божественный суд
  • 3. Суд и раскаяние
    • 3.1. Исправление возможно
    • 3.2. Из чего состоит тшува
    • 3.3. "Между человеком и человеком" и "между человеком и Богом”
    • 3.4. Преступления и заслуги взвешиваются
    • 3.5. "Он помнит все, что забыто”
    • 3.6. Сила тшувы
    • 3.7. Тшува в области привычных поступков
    • 3.8. Правда и мир - путь к тшуве
    • 3.9. Время благоволения
    • 3.10. Тшува при жизни
  • 4. Раскаяние и празднование
    • 4.1. Месяц Элул
    • 4.2. Тшува в Рош hа-Шана - день "сокрытия”
    • 4.3. Два дня Рош hа-Шана
    • 4.4. Первый вечер Рош hа-Шана
    • 4.5. Когда трубят в шофар
    • 4.6. Молитвы о милосердии
    • 4.7. Ташлих
  • 5. Дополнения
    • 5.1. Пост Гедалии
    • 5.2. Жертвоприношение Ицхака ("Акеда”): текст Торы с комментарием
Часть 2. ЙОМ КИПУР
  • 1. Предисловие
  • 2. Время апелляции: Книга Ионы с переводом и комментарием
  • 3. Особенности тшувы Йом Кипура
  • 4. Йом Кипур в Храме
  • 5. Празднование Йом Кипура
    • 5. 1. Канун Йом Кипура
    • 5. 2. Видуй - молитва признания грехов
    • 5. 3. Службы Йом Кипура
  • 6. Дополнения
    • 6. 1. Принцесса - притча Проповедника из Дубно
    • 6. 2. р. И.-Д. Соловейчик. Человек уязвим
    • 6.3. Ш.-Й. Агнон. "Память в книге”
    • 6.4. Хасидские истории
Раздел II. МОЛИТВЫ НА РОШ ЬА-ШАНА И НА ЙОМ КИПУР
Часть I. МОЛИТВЫ НА РОШ hА-ШАНА
  • Канун Рош hа-Шана
  • Освобождение от обетов
  • ”Эрув Тавшилин”
  • Зажигание Праздничных свечей
  • Благословение детей
  • Вечерняя служба в Рош hа-Шана
  • Встреча Субботы
  • ”Шма, Исраэль”
  • "Амида”
  • Завершение службы
  • Вечерняя Праздничная трапеза
  • "Кидуш”
  • "Ахилат симаним” - традиционные блюда
  • Благословение после трапезы
  • Утренняя служба в Рош ha-Шана (и в Йом Кипур)
  • Утренние благословения
  • Молитвы и благословения, предваряющие службу
  • "Стихи восхваления”
  • ”Шма, Исраэль”
  • "Амида”
  • Продолжение утренней службы в первый день Рош ha-Шана
  • Повторение "Амиды” кантором
  • "Авину Малкену" и "Песнь Дня”
  • Чтение Торы
  • Трубление в шофар
  • "Мусаф” в первый день Рош ha-Шана
  • "Амида"
  • Повторение "Амиды” кантором
  • Пиют ”У-нтане токеф”
  • Завершение службы "Мусаф”
  • Утренняя Праздничная трапеза
  • "Кидуш”
  • Благословение после трапезы
  • "Минха”
  • Предисловие к молитве
  • Чтение Торы
  • "Амида”
  • Повторение "Амиды” кантором
  • "Авину Малкену”
  • Завершение службы "Минха”
  • "Ташлих”
  • Продолжение утренней службы во второй день Рош ha-Шана
  • Повторение "Амиды” кантором
  • "Авину Малкену” и "Песнь Дня”
  • Чтение Торы
  • Трубление в шофар
  • ”Мусаф” во второй день Рош ha-Шана
  • "Амида”
  • Повторение "Амиды” кантором
  • Пиют ”У-нтане токеф”
  • Завершение службы "Мусаф”
Часть 2. МОЛИТВЫ НА ЙОМ КИПУР
  • Канун Йом Кипура
  • "Капарот” - искупительный обряд
  • Зажигание Праздничных свечей
  • Благословение детей
  • Вечерняя служба в Йом Кипур
  • "Коль нидрей”
  • Встреча Субботы "Шма, Исраэль”
  • "Амида”
  • "Слихот” - молитвы о прощении
  • Завершение вечерней службы
  • Утренняя служба в Йом Кипур
  • Утренние благословения
  • Молитвы и благословения, предваряющие службу
  • "Стихи восхваления”
  • ”Шма, Исраэль”
  • "Амида”
  • Повторение "Амиды” кантором
  • "Авину Малкену” и "Песнь Дня”
  • Чтение Торы
  • "Изкор” - поминовение душ
  • Транслитерация "Изкора”
  • "Мусаф”
  • "Амида”
  • Повторение "Амиды” кантором
  • Пиют "У-нтане токеф”
  • Ритуал Храмовой службы
  • Десятеро казненных римлянами
  • "Минха”
  • Чтение Торы и книги Йоны
  • "Амида”
  • Повторение "Амиды” кантором
  • "Неила”
  • Начало "Неилы”
  • "Амида”
  • Повторение "Амиды” кантором
  • "Авину Малкену"
  • Завершающий Кадиш Йом-Кипура
  • Транслитерация Кадиш Ятом
Views 877
Rating 5.0 / 5
Added 18.08.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Y
Yehuda_Chaim 1 year ago
Здравствуйте, а можно узнать какой нусах: Ашкеназ или Сфарад? Спасибо!

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