Махзор Врата Раскаяния на Рош ha-Шана и Йом Кипур

Рош ha-Шана и Йом Кипур - это дни, когда даже далекие от традиций своего народа евреи приходят в синагогу, стремясь почувствовать себя составной частью еврейского народа, принять участие в общественной молитве, осознать свою причастность к нашему древнему наследию. Но если для одних это посещение синагоги становится глубоким, очищающим духовным переживанием, для других оно порой омрачается чувством неловкости и даже смятением, охватывающим их при попытке разобраться в непростых текстах праздничного молитвенника - Махзора. Трудно почувствовать себя частью общины, когда люди вокруг произносят непонятные слова и выполняют действия, которые так хорошо знакомы им, но могут выглядеть совсем странно в глазах человека, не получившего традиционного воспитания; еще труднее пытаться делать все это вместе с ними.

Махзор "Врата раскаяния” призван облегчить русскоязычному еврею эту задачу. Все тексты в нем переведены на современный русский язык, снабжены четкими пояснениями и даже графическими символами, благодаря которым легко быстро сориентироваться в Махзоре, понять, какой текст читается в данный момент, когда следует сесть, а когда - встать, какие вставки читаются только в случае, когда Праздник выпадает на тот или иной день недели, и т.д. Комментарии к Махзору помогут читателю понять ответы и на вопросы о смысле молитв, их происхождении и т. п. Книга включает в себя также ряд статей, рассказывающих о праздниках Рош ha-Шана и Йом Кипур, их законах и обычаях, их основных идеях, их философии. Эти статьи составлены специально для русскоязычного читателя: они основаны на классических еврейских источниках, но излагают их на современном языке, пользуясь системой понятий, близкой и доступной не знакомому с традицией читателю. Среди статей - перевод работы крупного еврейского мыслителя современности Раби И.Д. Соловейчика, отрывок из произведения лауреата Нобелевской премии Ш. Й. Агнона и многое другое. Книга содержит также подробный комментарий к отрывкам из ТаНаХа, читаемым в Рош ha-Шана (Жертвоприношение Ицхака) и в Йом Кипур (Книга Ионы).

При работе над данным Махзором мы использовали опыт, накопленный нами при работе над Сидуром "Шаарей Тфила" / "Врата молитвы”. Таким образом, Сидур и Махзор составляют начало серии, которую мы надеемся продолжить.

Махзор "Врата Раскаяния" (’’Шаарей Тшува” ) на Рош ha-Шана и Йом Кипур. Перевод, комментарий и пояснения к порядку молитв

Под редакцией Пинхаса Полонского

’’Маханаим”, Иерусалим, 5764 (2004). - 900 с.

ISBN 965-381-015-4

Махзор "Врата Раскаяния" (’’Шаарей Тшува” ) на Рош ha-Шана и Йом Кипур. Перевод, комментарий и пояснения к порядку молитв - Содержание

От издательства Маханаим

Раздел I. РОШ hА-ШАНА И ЙОМ КИПУР В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ (статьи)

Часть I. РОШ hА-ШАНА

1. Предисловие

2. Сотворение мира и Божественный суд

3. Суд и раскаяние 3.1. Исправление возможно 3.2. Из чего состоит тшува 3.3. "Между человеком и человеком" и "между человеком и Богом” 3.4. Преступления и заслуги взвешиваются 3.5. "Он помнит все, что забыто” 3.6. Сила тшувы 3.7. Тшува в области привычных поступков 3.8. Правда и мир - путь к тшуве 3.9. Время благоволения 3.10. Тшува при жизни

4. Раскаяние и празднование 4.1. Месяц Элул 4.2. Тшува в Рош hа-Шана - день "сокрытия” 4.3. Два дня Рош hа-Шана 4.4. Первый вечер Рош hа-Шана 4.5. Когда трубят в шофар 4.6. Молитвы о милосердии 4.7. Ташлих

5. Дополнения 5.1. Пост Гедалии 5.2. Жертвоприношение Ицхака ("Акеда”): текст Торы с комментарием



Часть 2. ЙОМ КИПУР

1. Предисловие

2. Время апелляции: Книга Ионы с переводом и комментарием

3. Особенности тшувы Йом Кипура

4. Йом Кипур в Храме

5. Празднование Йом Кипура 5. 1. Канун Йом Кипура 5. 2. Видуй - молитва признания грехов 5. 3. Службы Йом Кипура

6. Дополнения 6. 1. Принцесса - притча Проповедника из Дубно 6. 2. р. И.-Д. Соловейчик. Человек уязвим 6.3. Ш.-Й. Агнон. "Память в книге” 6.4. Хасидские истории



Раздел II. МОЛИТВЫ НА РОШ ЬА-ШАНА И НА ЙОМ КИПУР

Часть I. МОЛИТВЫ НА РОШ hА-ШАНА

Канун Рош hа-Шана

Освобождение от обетов

”Эрув Тавшилин”

Зажигание Праздничных свечей

Благословение детей

Вечерняя служба в Рош hа-Шана

Встреча Субботы

”Шма, Исраэль”

"Амида”

Завершение службы

Вечерняя Праздничная трапеза

"Кидуш”

"Ахилат симаним” - традиционные блюда

Благословение после трапезы

Утренняя служба в Рош ha-Шана (и в Йом Кипур)

Утренние благословения

Молитвы и благословения, предваряющие службу

"Стихи восхваления”

”Шма, Исраэль”

"Амида”

Продолжение утренней службы в первый день Рош ha-Шана

Повторение "Амиды” кантором

"Авину Малкену" и "Песнь Дня”

Чтение Торы

Трубление в шофар

"Мусаф” в первый день Рош ha-Шана

"Амида"

Повторение "Амиды” кантором

Пиют ”У-нтане токеф”

Завершение службы "Мусаф”

Утренняя Праздничная трапеза

"Кидуш”

Благословение после трапезы

"Минха”

Предисловие к молитве

Чтение Торы

"Амида”

Повторение "Амиды” кантором

"Авину Малкену”

Завершение службы "Минха”

"Ташлих”

Продолжение утренней службы во второй день Рош ha-Шана

Повторение "Амиды” кантором

"Авину Малкену” и "Песнь Дня”

Чтение Торы

Трубление в шофар

”Мусаф” во второй день Рош ha-Шана

"Амида”

Повторение "Амиды” кантором

Пиют ”У-нтане токеф”

Завершение службы "Мусаф”

Часть 2. МОЛИТВЫ НА ЙОМ КИПУР