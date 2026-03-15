Перл - Как воспитать ребенка

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Майкла и Деби Перл посвящена вопросам воспитания детей в семье и основана на христианском понимании родительской ответственности. Авторы рассматривают воспитание как важную задачу родителей, направленную на формирование характера ребёнка, развитие послушания, уважения и нравственных качеств.

В книге обсуждаются принципы семейного воспитания, роль родителей в формировании поведения ребёнка и значение последовательности и личного примера в процессе воспитания. Авторы подчёркивают необходимость любви, внимания и заботы, а также важность установления ясных правил и границ в семье.

Особое внимание уделяется практическим вопросам повседневного воспитания: как реагировать на непослушание, как учить детей ответственности, как формировать у них уважение к родителям и другим людям.

Книга написана в форме практического руководства для родителей и предлагает советы и рекомендации, направленные на создание здоровой семейной атмосферы и воспитание детей в духе нравственных и духовных ценностей.

Майкл и Деби Перл - Как воспитать ребенка

Брест, 2006. – 150 с.

ISBN 978-3-941398-03-3

Майкл и Деби Перл - Как воспитать ребенка - Содержание

  • Глава 1. Как воспитать ребенка

  • Глава 2. Детская натура

  • Глава 3. Родительский гнев

  • Глава 4. Связующие нити

  • Глава 5. Розга

  • Глава 6. Применение розги

  • Глава 7. Философия розги

  • Глава 8. Выборочное подчинение

  • Глава 9. Примеры воспитания

  • Глава 10. Тренировка и безопасность

  • Глава 11. "Отлучение" от горшка

  • Глава 12. Детский труд

  • Глава 13. Воспитание отношения к

  • Глава 14. Сдерживание эмоций

  • Глава 15. Воспитание в самоугодничестве

  • Глава 16. Задиры

  • Глава 17. Религиозные удары

  • Глава 18. Подражание

  • Глава 19. Домашняя школа глупцов

  • Глава 20. Личное письмо моим сыновьям

  • Глава 21. От Деби Перл

Заключение Деби Перл

Заключение Майкла Перла

Added 15.03.2026
Author brat lexmak
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books