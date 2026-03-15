Книга Майкла и Деби Перл посвящена вопросам воспитания детей в семье и основана на христианском понимании родительской ответственности. Авторы рассматривают воспитание как важную задачу родителей, направленную на формирование характера ребёнка, развитие послушания, уважения и нравственных качеств.

В книге обсуждаются принципы семейного воспитания, роль родителей в формировании поведения ребёнка и значение последовательности и личного примера в процессе воспитания. Авторы подчёркивают необходимость любви, внимания и заботы, а также важность установления ясных правил и границ в семье.

Особое внимание уделяется практическим вопросам повседневного воспитания: как реагировать на непослушание, как учить детей ответственности, как формировать у них уважение к родителям и другим людям.

Книга написана в форме практического руководства для родителей и предлагает советы и рекомендации, направленные на создание здоровой семейной атмосферы и воспитание детей в духе нравственных и духовных ценностей.

Майкл и Деби Перл - Как воспитать ребенка

Брест, 2006. – 150 с.

ISBN 978-3-941398-03-3

Майкл и Деби Перл - Как воспитать ребенка - Содержание

Глава 1. Как воспитать ребенка

Глава 2. Детская натура

Глава 3. Родительский гнев

Глава 4. Связующие нити

Глава 5. Розга

Глава 6. Применение розги

Глава 7. Философия розги

Глава 8. Выборочное подчинение

Глава 9. Примеры воспитания

Глава 10. Тренировка и безопасность

Глава 11. "Отлучение" от горшка

Глава 12. Детский труд

Глава 13. Воспитание отношения к

Глава 14. Сдерживание эмоций

Глава 15. Воспитание в самоугодничестве

Глава 16. Задиры

Глава 17. Религиозные удары

Глава 18. Подражание

Глава 19. Домашняя школа глупцов

Глава 20. Личное письмо моим сыновьям

Глава 21. От Деби Перл

Заключение Деби Перл

Заключение Майкла Перла