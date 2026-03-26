Мак-Артур Джон - Благовествование Христово

Более того, в «Благовествовании Христовом» Мак-Артур не исследует какие-то далекие от веры вопросы, но самый важный — что значит быть христианином? Его вопросы обращаются к тому, что я считаю самой большой слабостью современного евангельского христианства на Западе, а в особенности в Америке.

Как же это случилось? Без сомнения, побуждения тех, кто впал в это глубокое заблуждение, были благими. Они желают сохранить в своей чистоте учение оправдания по благодати через веру в Христа Иисуса. Они знают, что добавление дел к вере — это ложное учение, и поэтому желают избежать этого за- блуждения. Но сохранение чистоты учения — это именно то, чего они не сделали. Они извратили его, а в некоторых случаях полностью разршено.

Джон Мак-Артур - Благовествование Христово

С.-П., Библия для всех, 2-е изд., 2020 г. - 302 с.

ISBN 978-5-7454-1621-7

Джон Мак-Артур - Благовествование Христово - Содержание

Введение Джеймса Монтгомери Бойса

Предисловие

Вступление

Часть 1

1 Взгляд на вопросы

Часть 2

2 Христос призывает к новому рождению

3 Христос требует истинного поклонения

4 Христос принимает грешников, но отвергает праведников

5 Христос открывает глаза слепым

6 Христос бросает вызов ищущим

7 Христос ищет и спасает погибших

8 Христос осуждает жестокосердие

9 Христос предлагает Свое иго покоя

Часть 3

10 Виды почвы

11 Пшеница и плевелы

12 Сокровище Царства

13 Первые и последни

14 Потерянные и найденные

15 Лоза и ветви

Часть 4

16 Призыв к покаянию

17 Природа истинной веры

18 Обетование оправдания

19 Путь спасения

20 Неизбежность суда

21 Цена ученичества

22 Господство Христа

Часть 5

23 ТетелестайІ Победа совершена

часть 6

Приложение 1 Благовествование апостолов

Приложение 2 Благовествование исторического христианства

Приложение 3 Ответы на вопросы

Указатель стихов из Библии