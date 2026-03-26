Мак-Артур Джон - Благовествование Христово

Более того, в «Благовествовании Христовом» Мак-Артур не исследует какие-то далекие от веры вопросы, но самый важный — что значит быть христианином? Его вопросы обращаются к тому, что я считаю самой большой слабостью современного евангельского христианства на Западе, а в особенности в Америке.
Как же это случилось? Без сомнения, побуждения тех, кто впал в это глубокое заблуждение, были благими. Они желают сохранить в своей чистоте учение оправдания по благодати через веру в Христа Иисуса. Они знают, что добавление дел к вере — это ложное учение, и поэтому желают избежать этого за- блуждения. Но сохранение чистоты учения — это именно то, чего они не сделали. Они извратили его, а в некоторых случаях полностью разршено.
Джон Мак-Артур - Благовествование Христово
С.-П., Библия для всех, 2-е изд., 2020 г. - 302 с.
ISBN 978-5-7454-1621-7
Джон Мак-Артур - Благовествование Христово - Содержание
Введение Джеймса Монтгомери Бойса
Предисловие
Вступление
Часть 1
1 Взгляд на вопросы
Часть 2
2 Христос призывает к новому рождению
3 Христос требует истинного поклонения
4 Христос принимает грешников, но отвергает праведников
5 Христос открывает глаза слепым
6 Христос бросает вызов ищущим
7 Христос ищет и спасает погибших
8 Христос осуждает жестокосердие
9 Христос предлагает Свое иго покоя
Часть 3
10 Виды почвы
11 Пшеница и плевелы
12 Сокровище Царства
13 Первые и последни
14 Потерянные и найденные
15 Лоза и ветви
Часть 4
16 Призыв к покаянию
17 Природа истинной веры
18 Обетование оправдания
19 Путь спасения
20 Неизбежность суда
21 Цена ученичества
22 Господство Христа
Часть 5
23 ТетелестайІ Победа совершена
часть 6
Приложение 1 Благовествование апостолов
Приложение 2 Благовествование исторического христианства
Приложение 3 Ответы на вопросы
Указатель стихов из Библии
