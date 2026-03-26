Мак-Артур Джон - Чуждый огонь

Пастор и богослов Джон МакАртур - один из немногих служителей, который ясно и безбоязненно, не унижая людей, но обличая их беззакония для их же блага, говорит об истинном служении Святого Духа. У нас нет ненависти к представителям харизматического движения, но глубокое переживание о состоянии Церкви Христовой. При этом не будем забывать предупреждение апостола: "Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от
своего утверждения" (2Пет.3:17).
Василий Новаковец, преподаватель богословия, Ветхого и Нового Заветов, координатор магистратуры, Украинская баптистская теологическая семинария
Джон Мак-Артур - Чуждый огонь
Одесса : Христианское просвещение, 2018. - 272 с.
ISBN 978-1-4002-0517-2 (англ.) ISBN 978-5-8404-0275-7 (укр.)
Джон Мак-Артур - Чуждый огонь - Содержание
Противостояние фальшивому пробуждению
1. Пародируя Святой Дух
2. Новый труд Духа
3. Испытание духов (часть I
4. Испытание духов (часть II
Часть вторая. Разоблачение поддельных даров
5. Апостолы среди нас
6. Осторожно! Ошибающиеся пророки
7. Путанные языки
8. Фальшивые исцеления и ложные надежды
Часть третья. Возвращение к истинной деятельности Святого Духа
9. Святой Дух и спасение
10. Святой Дух и освящение
11. Святой Дух и Писание
12. Открытое письмо моим друзьям-континуационистам
Голоса в христианской традиции
No comments yet. Be the first!