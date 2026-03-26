Мак-Артур Джон - Чуждый огонь

ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM

Пастор и богослов Джон МакАртур - один из немногих служителей, который ясно и безбоязненно, не унижая людей, но обличая их беззакония для их же блага, говорит об истинном служении Святого Духа. У нас нет ненависти к представителям харизматического движения, но глубокое переживание о состоянии Церкви Христовой. При этом не будем забывать предупреждение апостола: "Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от

своего утверждения" (2Пет.3:17).

Василий Новаковец, преподаватель богословия, Ветхого и Нового Заветов, координатор магистратуры, Украинская баптистская теологическая семинария

Одесса : Христианское просвещение, 2018. - 272 с.

ISBN 978-1-4002-0517-2 (англ.) ISBN 978-5-8404-0275-7 (укр.)

Джон Мак-Артур - Чуждый огонь - Содержание

Противостояние фальшивому пробуждению

  • 1. Пародируя Святой Дух

  • 2. Новый труд Духа

  • 3. Испытание духов (часть I

  • 4. Испытание духов (часть II

Часть вторая. Разоблачение поддельных даров

  • 5. Апостолы среди нас

  • 6. Осторожно! Ошибающиеся пророки

  • 7. Путанные языки

  • 8. Фальшивые исцеления и ложные надежды

Часть третья. Возвращение к истинной деятельности Святого Духа

  • 9. Святой Дух и спасение

  • 10. Святой Дух и освящение

  • 11. Святой Дух и Писание

  • 12. Открытое письмо моим друзьям-континуационистам

Голоса в христианской традиции

