Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ – Колоссянам и Филимону
Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование двух посланий апостола Павла — к Колоссянам и к Филимону. Автор последовательно разбирает текст посланий стих за стихом, раскрывая их исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни верующих.
В толковании Послания к Колоссянам особое внимание уделяется величию и превосходству Иисуса Христа, Его божественной природе и достаточности для спасения. Апостол Павел предупреждает церковь о ложных учениях и призывает верующих строить свою жизнь на истине Евангелия, живя в святости и духовной зрелости.
Послание к Филимону рассматривается как яркий пример христианской любви, прощения и примирения. Мак-Артур показывает, как Евангелие изменяет отношения между людьми и призывает верующих к милости, состраданию и братской любви.
Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.
Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Колоссянам и Филимону
Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2005 г. – 187 с. - ISBN 5-7454-0901-0
Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Колоссянам и Филимону
Предисловие
Введение к Колоссянам
Евангельская истина
Павел молится о колоссянах. Часть 1
Павел молится о колоссянах. Часть 2
Главенство Иисуса Христа
Примирение с Богом
Отношение Павла к служению
Любовь Павла к церкви
Философия или Христос?
Полнота во Христе
Духовное запугивание
Жизнь в воскресении
Умерщвление греха
Облечение в нового человека
Новый дом нового человека
Речь нового человека
Помощь друзей
Введение к Филимону
Духовная характеристика того, кто прощает
Поведение того, кто прощает
Мотивы того, кто прощает
Библиография
Указатели
Указатель стихов из Библии
Указатель греческих слов
Тематический указатель
Именной указатель
