«Основы веры» — это фундаментальный учебный курс, состоящий из 13 уроков, специально разработанных для глубокого изучения основ христианского вероучения. С предисловием известного богослова Джона Мак-Артура, это пособие служит надежным путеводителем как для новообращенных, так и для зрелых верующих, стремящихся систематизировать свои знания.

Тетрадь построена по принципу активного обучения: через изучение Писания, ответы на вопросы и практическое применение истин читатель призывается к духовному возрастанию «в благодати и познании Господа Иисуса Христа». Это идеальный инструмент для церковных групп, библейских классов и личного наставничества.

Основы веры – Руководство для преподавателя – 13 уроков для возрастания в благодати и познании Господа Иисуса Христа с предисловием Джона Мак-Артура

Пер. с англ. – Sun Valley, CA: Grace Community Church, 2011. – 174 с.

ISBN: 978-0-8024-3840-9

Основы веры – Руководство для преподавателя – Содержание

Введение

Как использовать эти уроки

Преподавателю