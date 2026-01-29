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Мак-Артур - Основы веры - Руководство для преподавателя

Основы веры - Руководство для преподавателя
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology

«Основы веры» — это фундаментальный учебный курс, состоящий из 13 уроков, специально разработанных для глубокого изучения основ христианского вероучения. С предисловием известного богослова Джона Мак-Артура, это пособие служит надежным путеводителем как для новообращенных, так и для зрелых верующих, стремящихся систематизировать свои знания.

Тетрадь построена по принципу активного обучения: через изучение Писания, ответы на вопросы и практическое применение истин читатель призывается к духовному возрастанию «в благодати и познании Господа Иисуса Христа». Это идеальный инструмент для церковных групп, библейских классов и личного наставничества.

Основы веры – Руководство для преподавателя – 13 уроков для возрастания в благодати и познании Господа Иисуса Христа с предисловием Джона Мак-Артура

Пер. с англ. – Sun Valley, CA: Grace Community Church, 2011. – 174 с.

ISBN: 978-0-8024-3840-9

Основы веры – Руководство для преподавателя – Содержание

Введение

Как использовать эти уроки

Преподавателю

  • Урок 1: Введение в Библию

  • Урок 1. Заметки для преподавателя

  • Урок 2: Как познавать Библию

  • Урок 2. Заметки для преподавателя

  • Урок 3: Бог: Его характер и атрибуты

  • Урок 3. Заметки для преподавателя

  • Урок 4: Личность Иисуса Христа

  • Урок 4. Заметки для преподавателя

  • Урок 5: Служение Иисуса Христа

  • Урок 5. Заметки для преподавателя

  • Урок 6: Спасение

  • Урок 6. Заметки для преподавателя

  • Урок 7: Личность и служение Святого Духа

  • Урок 7. Заметки для преподавателя

  • Урок 8: Христианин и молитва

  • Урок 8. Заметки для преподавателя

  • Урок 9: Церковь: общение и поклонение

  • Урок 9. Заметки для преподавателя

  • Урок 10: Дары Святого Духа

  • Урок 10. Заметки для преподавателя

  • Урок 11: Христианин и благовестие

  • Урок 11. Заметки для преподавателя

  • Урок 12: Послушание

  • Урок 12. Заметки для преподавателя

  • Урок 13: Божья воля и Его водительство

  • Урок 13. Заметки для преподавателя

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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