Мак-Артур - Основы веры - Руководство для преподавателя
«Основы веры» — это фундаментальный учебный курс, состоящий из 13 уроков, специально разработанных для глубокого изучения основ христианского вероучения. С предисловием известного богослова Джона Мак-Артура, это пособие служит надежным путеводителем как для новообращенных, так и для зрелых верующих, стремящихся систематизировать свои знания.
Тетрадь построена по принципу активного обучения: через изучение Писания, ответы на вопросы и практическое применение истин читатель призывается к духовному возрастанию «в благодати и познании Господа Иисуса Христа». Это идеальный инструмент для церковных групп, библейских классов и личного наставничества.
Основы веры – Руководство для преподавателя – 13 уроков для возрастания в благодати и познании Господа Иисуса Христа с предисловием Джона Мак-Артура
Пер. с англ. – Sun Valley, CA: Grace Community Church, 2011. – 174 с.
ISBN: 978-0-8024-3840-9
Основы веры – Руководство для преподавателя – Содержание
Введение
Как использовать эти уроки
Преподавателю
Урок 1: Введение в Библию
Урок 1. Заметки для преподавателя
Урок 2: Как познавать Библию
Урок 2. Заметки для преподавателя
Урок 3: Бог: Его характер и атрибуты
Урок 3. Заметки для преподавателя
Урок 4: Личность Иисуса Христа
Урок 4. Заметки для преподавателя
Урок 5: Служение Иисуса Христа
Урок 5. Заметки для преподавателя
Урок 6: Спасение
Урок 6. Заметки для преподавателя
Урок 7: Личность и служение Святого Духа
Урок 7. Заметки для преподавателя
Урок 8: Христианин и молитва
Урок 8. Заметки для преподавателя
Урок 9: Церковь: общение и поклонение
Урок 9. Заметки для преподавателя
Урок 10: Дары Святого Духа
Урок 10. Заметки для преподавателя
Урок 11: Христианин и благовестие
Урок 11. Заметки для преподавателя
Урок 12: Послушание
Урок 12. Заметки для преподавателя
Урок 13: Божья воля и Его водительство
Урок 13. Заметки для преподавателя
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