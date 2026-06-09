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Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета – Комментарий на Евангелие от Иоанна – Том 1

Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета – Комментарий на Евангелие от Иоанна – Том 1
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Данный том из серии комментариев к Новому Завету известного богослова и пастора Джона Мак-Артура представляет собой глубокое разъяснительное исследование Евангелия от Иоанна, охватывающее главы с 1 по 11. Автор предлагает не просто сухие последовательные комментарии по отдельным стихам, а своего рода богословски насыщенные разъяснительные проповеди по каждому евангельскому отрывку, помогающие раскрыть вечные истины Писания. Основное внимание сосредоточено на центральной теме четвертого Евангелия — провозглашении божественности Иисуса Христа, Который есть вечное Слово, ставшее плотью ради искупления грешников.

Комментарий призван помочь читателю глубже вникнуть в замысел апостола Иоанна, сохраняя незамутненной простоту и ясность богодухновенного откровения. Книга снабжена ценным сопутствующим историческим, лингвистическим и богословским материалом, проливающим свет на иудейский контекст эпохи Нового Завета. Издание ориентировано на широкий круг читателей, включая пастырей, проповедников, студентов библейских школ и всех, кто стремится к глубокому самостоятельному изучению Слова Божьего.

Мак-Артур Джон – Толкование книг Нового Завета – Комментарий на Евангелие от Иоанна – Том 1 – Иоанна 1-11

Пер. с англ. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 544 с.
ISBN 978-5-7454-1997-3

Мак-Артур Джон – Толкование книг Нового Завета – Содержание

  • Введение к Евангелию от Иоанна

  1. Божественное Слово (Иоанна 1:1-5)

  1. Отклик на воплотившееся Слово (Иоанна 1:6-13)

  1. Слава воплощенного Слова (Иоанна 1:14-18)

  1. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе (Иоанна 1:19-37)

  1. Суверенность Бога и ответственность человека в спасении (Иоанна 1:38-51)

  1. Первое чудо Христа (Иоанна 2:1-11)

  1. Иисус являет Свою божественность (Иоанна 2:12-25)

  1. Рождение свыше (Иоанна 3:1-10)

  1. Отклик на Божье предложение спасения (Иоанна 3:11-21)

  1. От Иоанна к Иисусу (Иоанна 3:22-36)

  1. Живая вода (Иоанна 4:1-26)

  1. Спаситель мира (Иоанна 4:27-42)

  1. Реакция Христа на неверие (Иоанна 4:43-54)

  • [Разделы 14–26 сокращены]

  1. Иисус обличает лицемерие (Иоанна 7:53-8:11)

  1. Иисус: Свет миру (Иоанна 8:12-21)

  1. Как умереть во грехах своих (Иоанна 8:22-30)

  1. Истина сделает вас свободными (Иоанна 8:31-36)

  1. Дети Авраама или дети сатаны? (Иоанна 8:37-47)

  1. Иисус противостоит Своим врагам (Иоанна 8:48-59)

  1. Иисус открывает слепые глаза (Иоанна 9:1-12)

  1. Неверие расследует чудо (Иоанна 9:13-34)

  1. Духовное зрение или духовная слепота? (Иоанна 9:35-41)

  1. Пастырь добрый (Иоанна 10:1-21)

  1. Отвержение слов Христа (Иоанна 10:22-42)

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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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