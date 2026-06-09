Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета – Комментарий на Евангелие от Иоанна – Том 2

Второй том фундаментального комментария Джона Мак-Артура посвящен толкованию заключительных глав Евангелия от Иоанна (с 12 по 21 главу). В этом томе автор подробно рассматривает кульминационные события земного служения Иисуса Христа: Его торжественный вход в Иерусалим, прощальные беседы с учениками в горнице, Первосвященническую молитву, а также Его предательство, арест, распятие и славное воскресение. Экзегетический разбор текста сочетается с пасторской теплотой и глубоким богословским анализом, представляя каждую главу как развернутую, логически завершенную проповедь.

Основной акцент книги сделан на раскрытии заместительной жертвы Спасителя и победы над грехом, смертью и дьяволом, одержанной на кресте. Автор вводит читателя в исторический и культурный контекст Палестины первого века, подробно разъясняя иудейские традиции, ритуалы и особенности библейских языков. Книга призвана укрепить веру христиан, помочь служителям церкви в подготовке проповедей и дать надежное основание для глубокого изучения заключительной части четвертого Евангелия.

Мак-Артур Джон – Толкование книг Нового Завета – Комментарий на Евангелие от Иоанна – Том 2 – Иоанна 12-21

Пер. с англ. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 464 с. ISBN 978-5-7454-1998-0

Мак-Артур Джон – Толкование книг Нового Завета – Содержание

Кульминация любви и ненависти (Иоанна 12:1-11)

Царь идет на смерть (Иоанна 12:12-16)

Евангелие простирается к язычникам: предвкушение их спасения (Иоанна 12:17-26)

Пред лицом креста (Иоанна 12:27-34)

День, когда погас свет (Иоанна 12:35-50)

Смирение любви (Иоанна 13:1-17)

Разоблачение предателя (Иоанна 13:18-30)

Высочайший образец жертвенной любви (Иоанна 13:31-38)

Утешение для смущенных сердец (Иоанна 14:1-14)

Наследие Иисуса (Иоанна 14:15-26)

Сверхъестественный мир (Иоанна 14:27)

Что для Иисуса означала Его смерть? (Иоанна 14:28-31)

Лоза и ветви (Иоанна 15:1-11)

[Разделы 14–23 сокращены]

Иисус молится о Своих учениках. Часть 1: как о тех, кого Отец дал Ему (Иоанна 17:6-10)

Иисус молится за всех верующих. Часть 1: чтобы они были едины в истине в настоящем (Иоанна 17:20-23)

Иисус молится за всех верующих. Часть 2: чтобы они однажды воссоединились в славе (Иоанна 17:24-26)

Предательство и арест Иисуса (Иоанна 18:1-11)

Иисус перед судом; отречение Петра (Иоанна 18:12-27)

Иисус перед Пилатом. Часть 1: первый этап гражданского суда (Иоанна 18:28-38)

Иисус перед Пилатом. Часть 2: третий этап гражданского суда (Иоанна 18:39-19:16)

Распятие Иисуса Христа (Иоанна 19:16б-30)

Воскресший Христос (Иоанна 20:11-31)

Эпилог. Часть 1: собственные усилия или духовная сила? (Иоанна 21:1-14)