Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета – Комментарий на Евангелие от Иоанна – Том 2
Второй том фундаментального комментария Джона Мак-Артура посвящен толкованию заключительных глав Евангелия от Иоанна (с 12 по 21 главу). В этом томе автор подробно рассматривает кульминационные события земного служения Иисуса Христа: Его торжественный вход в Иерусалим, прощальные беседы с учениками в горнице, Первосвященническую молитву, а также Его предательство, арест, распятие и славное воскресение. Экзегетический разбор текста сочетается с пасторской теплотой и глубоким богословским анализом, представляя каждую главу как развернутую, логически завершенную проповедь.
Основной акцент книги сделан на раскрытии заместительной жертвы Спасителя и победы над грехом, смертью и дьяволом, одержанной на кресте. Автор вводит читателя в исторический и культурный контекст Палестины первого века, подробно разъясняя иудейские традиции, ритуалы и особенности библейских языков. Книга призвана укрепить веру христиан, помочь служителям церкви в подготовке проповедей и дать надежное основание для глубокого изучения заключительной части четвертого Евангелия.
Мак-Артур Джон – Толкование книг Нового Завета – Комментарий на Евангелие от Иоанна – Том 2 – Иоанна 12-21
Пер. с англ. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 464 с. ISBN 978-5-7454-1998-0
Мак-Артур Джон – Толкование книг Нового Завета – Содержание
Кульминация любви и ненависти (Иоанна 12:1-11)
Царь идет на смерть (Иоанна 12:12-16)
Евангелие простирается к язычникам: предвкушение их спасения (Иоанна 12:17-26)
Пред лицом креста (Иоанна 12:27-34)
День, когда погас свет (Иоанна 12:35-50)
Смирение любви (Иоанна 13:1-17)
Разоблачение предателя (Иоанна 13:18-30)
Высочайший образец жертвенной любви (Иоанна 13:31-38)
Утешение для смущенных сердец (Иоанна 14:1-14)
Наследие Иисуса (Иоанна 14:15-26)
Сверхъестественный мир (Иоанна 14:27)
Что для Иисуса означала Его смерть? (Иоанна 14:28-31)
Лоза и ветви (Иоанна 15:1-11)
[Разделы 14–23 сокращены]
Иисус молится о Своих учениках. Часть 1: как о тех, кого Отец дал Ему (Иоанна 17:6-10)
Иисус молится за всех верующих. Часть 1: чтобы они были едины в истине в настоящем (Иоанна 17:20-23)
Иисус молится за всех верующих. Часть 2: чтобы они однажды воссоединились в славе (Иоанна 17:24-26)
Предательство и арест Иисуса (Иоанна 18:1-11)
Иисус перед судом; отречение Петра (Иоанна 18:12-27)
Иисус перед Пилатом. Часть 1: первый этап гражданского суда (Иоанна 18:28-38)
Иисус перед Пилатом. Часть 2: третий этап гражданского суда (Иоанна 18:39-19:16)
Распятие Иисуса Христа (Иоанна 19:16б-30)
Воскресший Христос (Иоанна 20:11-31)
Эпилог. Часть 1: собственные усилия или духовная сила? (Иоанна 21:1-14)
Эпилог. Часть 2: как быть посвященным христианином (Иоанна 21:15-25)
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