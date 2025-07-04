Роберт Мак-Ги - Поиск значимости

Относительно немногие из нас испытывают то смешанное чувство удовлетворенности и религиозной страстности, которое Бог предназначал каждому из нас. С самого начала жизни мы, полные неуверенности, ищем удовлетворения некоего внутреннего необъяснимого томления. Наша потребность быть любимыми заставляет нас искать друзей. Наше желание быть признанными заставляет нас действовать ради похвалы других. Мы стремимся к успеху, все больше и больше истощая ум и тело, в надежде, что наши усилия и жертва будут по достоинству оценены.

Но ни мужчина, ни женщина, живущие только лишь ради любви и уважения со стороны других, никогда не бывают удовлетворены, во всяком случае, надолго. Несмотря на все свои усилия, мы так и не можем обрести долгий и полный покой, ибо мы постоянно должны доказывать другим свою значимость. Необходимость быть любимыми и признанными - всего лишь симптом, проявление гораздо более глубокой необходимости, управляющей нашим поведением и являющейся первоисточником эмоциональной боли. Эта необходимость, часто неосознанная, - утверждение своего «я».

Случай, происшедший с Марком и Бет, прекрасно демонстрирует эту необходимость. Во время последнего семестра в Корнельском университете Марк и Бет влюбились друг в друга. Глаза Бет сверкали, а ее походка приобрела особенную легкость, и ей стало трудно концентрироваться на занятиях. Когда они с Марком смотрели в глаза друг другу, Бет видела ту особенную привязанность, которой всегда желала. Необходимость чувствовать себя оцененной по достоинству и любимой удовлетворялась общением с Марком. Точно таким же образом и Марка вдохновляли и побуждали к действию признание и восхищение со стороны Бет. Марк полагал, что, поддерживаемый ею, он сможет начать успешную карьеру после окончания университета.

Летом, сразу же после окончания учебы в Корнеле, Марк и Бет поженились, уверенные в том, что их любовь будет постоянно поддерживать в обоих чувство самоуважения. К сожалению, Марк и Бет рассчитывали только друг на друга, чтобы заполнить тот пробел, который может быть заполнен только Создателем. Каждый из них ожидал, что другой будет всегда любить, признавать и прощать, но вскоре оба расстались с иллюзиями и даже чувствовали предательство со стороны другого. Шли годы, и взаимные уверения превратились в сарказм и насмешку. Они ожидали друг от друга постоянной любви и уважения, но каждая неудача лишь добавляла еще один кирпичик в стену боли и отдаленности друг от друга. Недавно Марк и Бет отметили десятую годовщину своей свадьбы. Они прожили 10 лет вместе, но, увы, отнюдь не в безоговорочной любви. Их поиски значимости своего «я» и смысла закончились отчаянием.

Роберт Мак-Ги - Поиск значимости

Издательство Логос, Фресно, США, 1994. - 115 с.

ISBN 3-927767-44-1

Роберт Мак-Ги - Поиск значимости - Содержание

Выражение признательности

Предисловие (к английскому изданию)