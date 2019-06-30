Для непосвященных Библия кажется таинственной, противоречивой и непонятной книгой. Большинство исследователей Ветхого Завета начинают с книги Бытие и продолжают последовательно изучать книгу за книгой, рассматривая отдельные части прежде, чем все понято в совокупности. Многие изучающие Библию «падают при дороге», потому что традиционный подход разочаровывает их и надоедает своими бессвязными историями и бесконечными родословиями.

Изучение плана начинается с рассмотрения Плана Семени в деле Искупления. С этого момента общий план Божий как бы лежит на поверхности, так что изучающий может видеть всю картину целиком до того, как рассмотрены отдельные ее фрагменты.

Кенет Мак-Кинли - Изучение плана - Обзор Ветхого Завета

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1996. — 148 с.

ISBN 5-7454-0108-7

Кенет Мак-Кинли - Изучение плана - Обзор Ветхого Завета - Содержание

Глава 1 Книга книг

Глава 2 Домостроительства

Глава 3 Вклад каждой книги

Глава 4 Цари и пророки

Библиография

Схемы и карты

Кенет Мак-Кинли - Изучение плана - Обзор Ветхого Завета - Введение

Многие христиане никогда не понимали Библии в целом. Находясь под влиянием различных доктринальных учений, основанных на отрывках Писания, выбранных из широкого диапазона книг Библии, они уделяли очень мало времени тому, чтобы посмотреть на общую, всеобъемлющую картину. Внимание было сфокусировано на изучении отдельных книг, проповедях и уроках воскресной школы. Пока такой подход имеет место, он ставит изучающего Библию перед проблемой, как согласовать, соединить вместе различные тексты Писания, чтобы сформировать ясную картину. Относительно этого Грэм Скрогги сказал: «В Библии, как в биологии, целое есть больше, чем просто совокупность частей. Живое тело больше, чем собрание органов; и Библия — это нечто большее, чем сборник текстов, абзацев, глав или даже книг; это духовный организм, в котором каждая часть связана со всеми другими частями и зависит от них, и все охвачено духовной жизнью».

В соответствии с этим Библия будет изучаться как единое целое. 66 книг будут признаваться одной книгой с одной темой, которая соединяет их всех в одно послание. Такой вид обучения известен как синтез. Изучение Библии с помощью синтеза — это метод, посредством которого главные части выделяются из целого, рассматриваются отдельно и затем укладываются так, чтобы можно было понять их взаимосвязь и увидеть общую картину.