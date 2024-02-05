Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия
В этой книге я попыталась систематизировать все, что знаю о психоаналитической супервизии. В начале профессионального пути трудно предугадать даже очертания своего потенциального вклада в какую- либо область знаний. Случайные комбинации времени и места влияют на появление неожиданных компетенций, новых исследовательских интересов и личных обязательств. Для меня было решающим то обстоятельство, когда в 1980-х годах, вскоре после того как DSM превратилось в систематизированную описательную таксономию (что вызвало у меня беспокойство о клинических последствиях), мои студенты из Ратгерского университета предложили мне написать учебник о структуре личности и ее влиянии на процесс терапии. Заведующий кафедрой Стэнли Мессер, который знал, что я люблю писать не меньше, чем преподавать и работать с клиентами, поддержал эту идею и помог мне воплотить ее в жизнь. Я и по сей день испытываю к нему благодарность за содействие, поскольку оно дало начало плодотворной работе, длящейся уже несколько десятилетий. Эта книга, возможно, последний мой труд, но я уже так говорила...
Моя карьера началась в 1973 году, в разгар общественного движения в поддержку психического здоровья. В тот момент я работала в местном центре, занимавшемся как раз подобными проблемами. В те бурные годы специалисты верили, что эффективная психотерапия изменит жизнь огромного количества людей. Стигматизация душевных болезней уходила в прошлое, благодаря новым антипсихотическим препаратам все меньше пациентов нуждались в госпитализации в психиатрические лечебницы, а новые способы лечения воодушевляли и внушали надежду на помощь всем и каждому. Американские страховые компании поддерживали долгосрочную терапию и следовали рекомендациям специалистов относительно необходимого пациентам лечения. Соединенные Штаты переживали благополучный экономический период, который был отмечен идеализмом и политическим курсом на улучшение качества жизни даже самых маргинальных членов общества.
Это была эпоха (весьма непродолжительная), когда возможностей для получения образования было предостаточно, и психологи располагали достаточным временем, чтобы заниматься профессиональным самосовершенствованием на рабочем месте, а у большинства начинающих клиницистов был широкий выбор супервизоров. Я обращалась к двум моим главным наставникам («контролирующим аналитикам») из Национальной психологической ассоциации психоанализа, Ар- ТУРУ Роббинсу, и покойному Стэнли Молдавски, а также проходила супервизию у психоаналитически ориентированных психологов (Джорджа Атвуда, Бертрама Коэна, Джуди Кляйн, Милтона Силвы и Дункана Уолтона), психиатров (Хармона Эфрона и Ираджа Сиасси) и социальных работников (Джуди Фелтон Лог и Герберта Стрина). Я училась проведению терапии пар, семейной и групповой психотерапии для взрослых, подростков и детей. Покойная Сара Лейблум познакомила меня с поведенческой секс-терапией; Моника Мак-Голдрик научила основам работы системной семейной терапии по Боуэну; я познакомилась с гештальт-подходом и гуманистической психологией. Я изучала Т-группы (Т — начальная буква от слова «тренинг» — эмпирическая обучающая модель), трансцендентальную медитацию и другие методы, которые росли в то время, как грибы после дождя. Я впитывала, осваивала и постепенно интегрировала методы работы своих талантливых учителей в собственный подход и стиль супервизии.
Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия
СПб.: Питер, 2024. — 320 с. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-4461-2006-2
Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия - Содержание
Об авторе
Предисловие
Благодарности
Введение
- Учиться на прошлых достижениях и ошибках
- Структура книги
- Этические соображения и терминология
Глава 1. Общее представление о психоаналитической супервизии
- Оказание психологической поддержки
- Честное взаимодействие и эффективность супервизии
- Предоставление информации
- Обучение навыкам
- Погружение в психоаналитический этос
- Стимулирование любопытства и профилактика выгорания
- Чем не является психоаналитическая супервизия
- Заключительные комментарии
Глава 2. Исторические предпосылки психоаналитической супервизии
- Вклад Фрейда
- Постфрейдистский вклад
- Повторяющиеся темы и напряжение
- Рабочий альянс в супервизии
- Заключительные комментарии
Глава 3. Показатели психологического здоровья: оценка прогресса в терапии
- Безопасная привязанность
- Постоянство себя и объекта
- Свобода воли и контроль (автономия, самоэффективность)
- Реалистичная и устойчивая самооценка (здоровый нарциссизм)
- Устойчивость, гибкость и регуляция эмоций (сила эго)
- Способность к рефлексии (инсайт) и ментализация
- Чувство комфорта среди людей и наедине с собой
- Жизненная сила
- Принятие, прощение и благодарность
- Любовь, работа и игра
- Заключительные комментарии
Глава 4. Индивидуальная супервизия и консультирование
- Установление и укрепление рабочего альянса в супервизии
- Работа с сопротивлением
- Рассмотрение альтернативных решений клинических проблем
- Воспитание этического чувства
- Вдохновляющая терапия для терапевтов
- Удовлетворение от индивидуальной терапии и супервизии
- Заключительные комментарии
Глава 5. Групповая супервизия и консультирование
- Общий обзор
- Групповая супервизия со студентами
- Правила групповой супервизии
- Супервизия для двух терапевтов
- Сопротивление и другие трудности в супервизоре кой группе
- Преимущества долгосрочной супервизорской группы
- Заключительные комментарии
Глава 6. Супервизия и этика. Расширенный контекст
- Ориентация в пространстве
- Уважение права пациента знать
- Этические дилеммы, затрагивающие интересы клиента
- Этические дилеммы, затрагивающие интересы общества
- Этические дилеммы, затрагивающие интересы терапевта
- Быть примером
- Заключительные комментарии
Глава 7. Супервизия в психоаналитических институтах
- Удовлетворение от супервизирования в психоаналитическом институте
- Трудности проведения супервизии в психоаналитическом институте
- Квалификация для психоаналитической супервизии: спорный вопрос
- Гипотеза о совмещении ролей
- Процедура оценки
- Подготовка кандидатов для ведения супервизии в институте
- Заключительные комментарии
Глава 8. Индивидуальные различия и специфика трудностей в супервизии
- Личностные конфигурации
- Другие аспекты индивидуальности и их значение для супервизии
- Заключительные комментарии
Глава 9. Получение максимальной пользы от супервизии для супервизантов
- Преимущества и цели психоаналитической супервизии
- Ценность субъективности супервизора
- Максимум пользы от далеко-неидеальной супервизии
- Когда проблема именно в вас
- Заключительные комментарии
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