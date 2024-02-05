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Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия

Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology
В этой книге я попыталась систематизировать все, что знаю о психоаналитической супервизии. В начале профессионального пути трудно предугадать даже очертания своего потенциального вклада в какую- либо область знаний. Случайные комбинации времени и места влияют на появление неожиданных компетенций, новых исследовательских интересов и личных обязательств. Для меня было решающим то обстоятельство, когда в 1980-х годах, вскоре после того как DSM превратилось в систематизированную описательную таксономию (что вызвало у меня беспокойство о клинических последствиях), мои студенты из Ратгерского университета предложили мне написать учебник о структуре личности и ее влиянии на процесс терапии. Заведующий кафедрой Стэнли Мессер, который знал, что я люблю писать не меньше, чем преподавать и работать с клиентами, поддержал эту идею и помог мне воплотить ее в жизнь. Я и по сей день испытываю к нему благодарность за содействие, поскольку оно дало начало плодотворной работе, длящейся уже несколько десятилетий. Эта книга, возможно, последний мой труд, но я уже так говорила...
Моя карьера началась в 1973 году, в разгар общественного движения в поддержку психического здоровья. В тот момент я работала в местном центре, занимавшемся как раз подобными проблемами. В те бурные годы специалисты верили, что эффективная психотерапия изменит жизнь огромного количества людей. Стигматизация душевных болезней уходила в прошлое, благодаря новым антипсихотическим препаратам все меньше пациентов нуждались в госпитализации в психиатрические лечебницы, а новые способы лечения воодушевляли и внушали надежду на помощь всем и каждому. Американские страховые компании поддерживали долгосрочную терапию и следовали рекомендациям специалистов относительно необходимого пациентам лечения. Соединенные Штаты переживали благополучный экономический период, который был отмечен идеализмом и политическим курсом на улучшение качества жизни даже самых маргинальных членов общества.
Это была эпоха (весьма непродолжительная), когда возможностей для получения образования было предостаточно, и психологи располагали достаточным временем, чтобы заниматься профессиональным самосовершенствованием на рабочем месте, а у большинства начинающих клиницистов был широкий выбор супервизоров. Я обращалась к двум моим главным наставникам («контролирующим аналитикам») из Национальной психологической ассоциации психоанализа, Ар- ТУРУ Роббинсу, и покойному Стэнли Молдавски, а также проходила супервизию у психоаналитически ориентированных психологов (Джорджа Атвуда, Бертрама Коэна, Джуди Кляйн, Милтона Силвы и Дункана Уолтона), психиатров (Хармона Эфрона и Ираджа Сиасси) и социальных работников (Джуди Фелтон Лог и Герберта Стрина). Я училась проведению терапии пар, семейной и групповой психотерапии для взрослых, подростков и детей. Покойная Сара Лейблум познакомила меня с поведенческой секс-терапией; Моника Мак-Голдрик научила основам работы системной семейной терапии по Боуэну; я познакомилась с гештальт-подходом и гуманистической психологией. Я изучала Т-группы (Т — начальная буква от слова «тренинг» — эмпирическая обучающая модель), трансцендентальную медитацию и другие методы, которые росли в то время, как грибы после дождя. Я впитывала, осваивала и постепенно интегрировала методы работы своих талантливых учителей в собственный подход и стиль супервизии.

Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия

СПб.: Питер, 2024. — 320 с. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-4461-2006-2

Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия - Содержание

Об авторе
Предисловие
Благодарности
Введение
  • Учиться на прошлых достижениях и ошибках
  • Структура книги
  • Этические соображения и терминология
Глава 1. Общее представление о психоаналитической супервизии
  • Оказание психологической поддержки
  • Честное взаимодействие и эффективность супервизии
  • Предоставление информации
  • Обучение навыкам
  • Погружение в психоаналитический этос
  • Стимулирование любопытства и профилактика выгорания
  • Чем не является психоаналитическая супервизия
  • Заключительные комментарии
Глава 2. Исторические предпосылки психоаналитической супервизии
  • Вклад Фрейда
  • Постфрейдистский вклад
  • Повторяющиеся темы и напряжение
  • Рабочий альянс в супервизии
  • Заключительные комментарии
Глава 3. Показатели психологического здоровья: оценка прогресса в терапии
  • Безопасная привязанность
  • Постоянство себя и объекта
  • Свобода воли и контроль (автономия, самоэффективность)
  • Реалистичная и устойчивая самооценка (здоровый нарциссизм)
  • Устойчивость, гибкость и регуляция эмоций (сила эго)
  • Способность к рефлексии (инсайт) и ментализация
  • Чувство комфорта среди людей и наедине с собой
  • Жизненная сила
  • Принятие, прощение и благодарность
  • Любовь, работа и игра
  • Заключительные комментарии
Глава 4. Индивидуальная супервизия и консультирование
  • Установление и укрепление рабочего альянса в супервизии
  • Работа с сопротивлением
  • Рассмотрение альтернативных решений клинических проблем
  • Воспитание этического чувства
  • Вдохновляющая терапия для терапевтов
  • Удовлетворение от индивидуальной терапии и супервизии
  • Заключительные комментарии
Глава 5. Групповая супервизия и консультирование
  • Общий обзор
  • Групповая супервизия со студентами
  • Правила групповой супервизии
  • Супервизия для двух терапевтов
  • Сопротивление и другие трудности в супервизоре кой группе
  • Преимущества долгосрочной супервизорской группы
  • Заключительные комментарии
Глава 6. Супервизия и этика. Расширенный контекст
  • Ориентация в пространстве
  • Уважение права пациента знать
  • Этические дилеммы, затрагивающие интересы клиента
  • Этические дилеммы, затрагивающие интересы общества
  • Этические дилеммы, затрагивающие интересы терапевта
  • Быть примером
  • Заключительные комментарии
Глава 7. Супервизия в психоаналитических институтах
  • Удовлетворение от супервизирования в психоаналитическом институте
  • Трудности проведения супервизии в психоаналитическом институте
  • Квалификация для психоаналитической супервизии: спорный вопрос
  • Гипотеза о совмещении ролей
  • Процедура оценки
  • Подготовка кандидатов для ведения супервизии в институте
  • Заключительные комментарии
Глава 8. Индивидуальные различия и специфика трудностей в супервизии
  • Личностные конфигурации
  • Другие аспекты индивидуальности и их значение для супервизии
  • Заключительные комментарии
Глава 9. Получение максимальной пользы от супервизии для супервизантов
  • Преимущества и цели психоаналитической супервизии
  • Ценность субъективности супервизора
  • Максимум пользы от далеко-неидеальной супервизии
  • Когда проблема именно в вас
  • Заключительные комментарии
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Rating 5.0 / 5
Added 05.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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