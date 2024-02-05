Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия

В этой книге я попыталась систематизировать все, что знаю о психоаналитической супервизии. В начале профессионального пути трудно предугадать даже очертания своего потенциального вклада в какую- либо область знаний. Случайные комбинации времени и места влияют на появление неожиданных компетенций, новых исследовательских интересов и личных обязательств. Для меня было решающим то обстоятельство, когда в 1980-х годах, вскоре после того как DSM превратилось в систематизированную описательную таксономию (что вызвало у меня беспокойство о клинических последствиях), мои студенты из Ратгерского университета предложили мне написать учебник о структуре личности и ее влиянии на процесс терапии. Заведующий кафедрой Стэнли Мессер, который знал, что я люблю писать не меньше, чем преподавать и работать с клиентами, поддержал эту идею и помог мне воплотить ее в жизнь. Я и по сей день испытываю к нему благодарность за содействие, поскольку оно дало начало плодотворной работе, длящейся уже несколько десятилетий. Эта книга, возможно, последний мой труд, но я уже так говорила...

Моя карьера началась в 1973 году, в разгар общественного движения в поддержку психического здоровья. В тот момент я работала в местном центре, занимавшемся как раз подобными проблемами. В те бурные годы специалисты верили, что эффективная психотерапия изменит жизнь огромного количества людей. Стигматизация душевных болезней уходила в прошлое, благодаря новым антипсихотическим препаратам все меньше пациентов нуждались в госпитализации в психиатрические лечебницы, а новые способы лечения воодушевляли и внушали надежду на помощь всем и каждому. Американские страховые компании поддерживали долгосрочную терапию и следовали рекомендациям специалистов относительно необходимого пациентам лечения. Соединенные Штаты переживали благополучный экономический период, который был отмечен идеализмом и политическим курсом на улучшение качества жизни даже самых маргинальных членов общества.

Это была эпоха (весьма непродолжительная), когда возможностей для получения образования было предостаточно, и психологи располагали достаточным временем, чтобы заниматься профессиональным самосовершенствованием на рабочем месте, а у большинства начинающих клиницистов был широкий выбор супервизоров. Я обращалась к двум моим главным наставникам («контролирующим аналитикам») из Национальной психологической ассоциации психоанализа, Ар- ТУРУ Роббинсу, и покойному Стэнли Молдавски, а также проходила супервизию у психоаналитически ориентированных психологов (Джорджа Атвуда, Бертрама Коэна, Джуди Кляйн, Милтона Силвы и Дункана Уолтона), психиатров (Хармона Эфрона и Ираджа Сиасси) и социальных работников (Джуди Фелтон Лог и Герберта Стрина). Я училась проведению терапии пар, семейной и групповой психотерапии для взрослых, подростков и детей. Покойная Сара Лейблум познакомила меня с поведенческой секс-терапией; Моника Мак-Голдрик научила основам работы системной семейной терапии по Боуэну; я познакомилась с гештальт-подходом и гуманистической психологией. Я изучала Т-группы (Т — начальная буква от слова «тренинг» — эмпирическая обучающая модель), трансцендентальную медитацию и другие методы, которые росли в то время, как грибы после дождя. Я впитывала, осваивала и постепенно интегрировала методы работы своих талантливых учителей в собственный подход и стиль супервизии.

Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия

СПб.: Питер, 2024. — 320 с. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-4461-2006-2

Мак-Вильямс Нэнси - Психоаналитическая супервизия - Содержание

Об авторе

Предисловие

Благодарности

Введение

Учиться на прошлых достижениях и ошибках

Структура книги

Этические соображения и терминология

Глава 1. Общее представление о психоаналитической супервизии

Оказание психологической поддержки

Честное взаимодействие и эффективность супервизии

Предоставление информации

Обучение навыкам

Погружение в психоаналитический этос

Стимулирование любопытства и профилактика выгорания

Чем не является психоаналитическая супервизия

Заключительные комментарии

Глава 2. Исторические предпосылки психоаналитической супервизии

Вклад Фрейда

Постфрейдистский вклад

Повторяющиеся темы и напряжение

Рабочий альянс в супервизии

Заключительные комментарии

Глава 3. Показатели психологического здоровья: оценка прогресса в терапии

Безопасная привязанность

Постоянство себя и объекта

Свобода воли и контроль (автономия, самоэффективность)

Реалистичная и устойчивая самооценка (здоровый нарциссизм)

Устойчивость, гибкость и регуляция эмоций (сила эго)

Способность к рефлексии (инсайт) и ментализация

Чувство комфорта среди людей и наедине с собой

Жизненная сила

Принятие, прощение и благодарность

Любовь, работа и игра

Заключительные комментарии

Глава 4. Индивидуальная супервизия и консультирование

Установление и укрепление рабочего альянса в супервизии

Работа с сопротивлением

Рассмотрение альтернативных решений клинических проблем

Воспитание этического чувства

Вдохновляющая терапия для терапевтов

Удовлетворение от индивидуальной терапии и супервизии

Заключительные комментарии

Глава 5. Групповая супервизия и консультирование

Общий обзор

Групповая супервизия со студентами

Правила групповой супервизии

Супервизия для двух терапевтов

Сопротивление и другие трудности в супервизоре кой группе

Преимущества долгосрочной супервизорской группы

Заключительные комментарии

Глава 6. Супервизия и этика. Расширенный контекст

Ориентация в пространстве

Уважение права пациента знать

Этические дилеммы, затрагивающие интересы клиента

Этические дилеммы, затрагивающие интересы общества

Этические дилеммы, затрагивающие интересы терапевта

Быть примером

Заключительные комментарии

Глава 7. Супервизия в психоаналитических институтах

Удовлетворение от супервизирования в психоаналитическом институте

Трудности проведения супервизии в психоаналитическом институте

Квалификация для психоаналитической супервизии: спорный вопрос

Гипотеза о совмещении ролей

Процедура оценки

Подготовка кандидатов для ведения супервизии в институте

Заключительные комментарии

Глава 8. Индивидуальные различия и специфика трудностей в супервизии

Личностные конфигурации

Другие аспекты индивидуальности и их значение для супервизии

Заключительные комментарии

Глава 9. Получение максимальной пользы от супервизии для супервизантов