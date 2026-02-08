Макагонова - Коллекция заблуждений

Леди Диана — одна из икон современного общества, миллионы людей по всему миру рыдали, когда узнали об ее смерти, для каждого из них она была больше, чем просто принцессой какой-то далекой страны. Она сама как-то сказала: «Порой меня спрашивают, стану ли я когда-нибудь королевой. Я не хочу быть королевой Англии, я хочу быть королевой людских сердец». Это ей удалось. Она стала королевской особой нового типа. Она от всей души занималась благотворительностью. У нее была невероятная харизма, а также дар находить общий язык с любыми людьми и слушать их так, что казалось, ты ей действительно интересен. Возможно, потому что она и сама немало страдала, ее тянуло к тем, кому было плохо... Титул «народной принцессы» Диане «присвоил» премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Хотя он также первым назвал ее «искусной манипуляторшей», когда говорил о мастерстве, с которым Диана «вертела» СМИ, чтобы появиться на экране или обложке журнала. Она прекрасно понимала, что затмила по популярности всех других членов королевской семьи вместе взятых. Но другая правда о «королеве людских сердец» стала достоянием широкой публики только в последние годы, после выхода нескольких книг о ней. Свою правду об их треугольнике решилась рассказать и вторая супруга принца Уэльского Камилла Паркер-Боулз. Так появилась книга «Герцогиня. Нерассказанная история», автором которой стала известный королевский биограф Пенни Джунор. Вышла в свет и книга дворецкого Дианы и ее доверенного лица Пола Баррела «Леди Диана: жизнь и любовь в золотой клетке». Нелицеприятные факты о ней опубликовала и светская журналистка Тина Браун, лично знакомая с принцессой Уэльской, в книге-расследовании «Диана».

Людмила Макагонова - Наталья Серёгина - Коллекция заблуждений - 20 самых неоднозначных личностей мировой истории

Москва: АСТ, 2021, 256 с.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-137373-3

Людмила Макагонова - Наталья Серёгина - Коллекция заблуждений - 20 самых неоднозначных личностей мировой истории - Содержание