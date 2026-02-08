Макагонова - Коллекция заблуждений

Леди Диана — одна из икон современного общества, миллионы людей по всему миру рыдали, когда узнали об ее смерти, для каждого из них она была больше, чем просто принцессой какой-то далекой страны. Она сама как-то сказала: «Порой меня спрашивают, стану ли я когда-нибудь королевой. Я не хочу быть королевой Англии, я хочу быть королевой людских сердец». Это ей удалось. Она стала королевской особой нового типа. Она от всей души занималась благотворительностью. У нее была невероятная харизма, а также дар находить общий язык с любыми людьми и слушать их так, что казалось, ты ей действительно интересен. Возможно, потому что она и сама немало страдала, ее тянуло к тем, кому было плохо... Титул «народной принцессы» Диане «присвоил» премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Хотя он также первым назвал ее «искусной манипуляторшей», когда говорил о мастерстве, с которым Диана «вертела» СМИ, чтобы появиться на экране или обложке журнала. Она прекрасно понимала, что затмила по популярности всех других членов королевской семьи вместе взятых. Но другая правда о «королеве людских сердец» стала достоянием широкой публики только в последние годы, после выхода нескольких книг о ней. Свою правду об их треугольнике решилась рассказать и вторая супруга принца Уэльского Камилла Паркер-Боулз. Так появилась книга «Герцогиня. Нерассказанная история», автором которой стала известный королевский биограф Пенни Джунор. Вышла в свет и книга дворецкого Дианы и ее доверенного лица Пола Баррела «Леди Диана: жизнь и любовь в золотой клетке». Нелицеприятные факты о ней опубликовала и светская журналистка Тина Браун, лично знакомая с принцессой Уэльской, в книге-расследовании «Диана».
Москва: АСТ, 2021, 256 с.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-137373-3
Людмила Макагонова - Наталья Серёгина - Коллекция заблуждений - 20 самых неоднозначных личностей мировой истории - Содержание
КНЯГИНЯ ОЛЬГА И КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ. Другой взгляд на начало русской истории
АЛИЕНОРА АКВИТАНСКАЯ. Бабушка европейских монархов и секс-символ Средневековья
ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА. Дочь Папы Римского и главная грешница эпохи
ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ. Неизвестная легенда о русском воине
БОРИС ГОДУНОВ. Первый избранный царь, или Трагедия талантливого реформатора
АЛЕКСАНДР I. История про человека, который к концу жизни потерял веру в людей
ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН. Женщина, потерявшая все из-за любви
АННА КЕРН. Жизнь «гения чистой красоты»
ЖЁНЫ ДЕКАБРИСТОВ. Превратности их судеб
НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА. Злой гений или Мадонна?
ЕКАТЕРИНА ДОЛГОРУКОВА. Самая бесстыжая царица Российской империи
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА. Самая оклеветанная русская императрицаМАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ. Секрет успеха возлюбленной мужчин Дома Романовых
ПЕТР СТОЛЫПИН. Трагедия великого реформатора
АЛЕКСАНДР КОЛЧАК. Верховный правитель поневоле
СЫН ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА И ЕГО ОТЕЦ. Почему единственный сын «красного лейтенанта» сражался в Белой армии?
НАТАЛИ ПАЛЕЙ, ГАЛИ БАЖЕНОВА, ЛЮД ФЕДОСЕЕВА. Как русские аристократки покорили Париж
ВОЛЬФ МЕССИНГ. Великий маг или артист оригинального жанра?
ФАИНА РАНЕВСКАЯ. Факты, которые от нас скрывала королева второго плана
ЛЕДИ ДИАНА. Другая правда о ней
No comments yet. Be the first!