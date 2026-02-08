Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series История и наука Рунета (25 books)

Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча принято относить к древнейшим персонажам русского фольклора. Казалось бы, мы знаем о них практически все. Вот только привычные нам Яга, Кощей и Змей Горыныч — образы, созданные кинематографом в… XX веке! А древние — совсем не похожи на знакомых нам злодеев из сказок. Так, Баба Яга не восседает в ступе, а скачет на вепре, и она вовсе не старуха. Кощей Бессмертный не похож на ходячий скелет, да и вообще у него есть исторический прототип, а Змей Горыныч — и вовсе… герой-любовник!

Начнем с Бабы Яги. На самом деле она, на взгляд специалистов по фольклору, один из самых малоизученных сказочных героев. Проблема в том, что до наших дней ее образ дошел лишь в поздних сказках, записанных в XIX веке знаменитым этнографом Александром Афанасьевым на Русском Севере. А вот более древние варианты сказок о ней, увы, не сохранились. По мнению ученых, расцвет сказок о Бабе Яге пришелся на конец XVII (!) века. А теперь представьте, что можно сказать о ней, зная лишь отголоски этих сказаний, записанные спустя два столетия…

Макагонова Людмила - Серёгина Наталья - 19 мифов о популярных героях - Самые известные прототипы в истории книг и сериалов

Москва: АСТ, 2022, 256 с.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-147063-0

Макагонова Людмила - Серёгина Наталья - 19 мифов о популярных героях - Самые известные прототипы в истории книг и сериалов - Содержание

  • «Хождение по мукам» сестер Крандиевских

  • Султан Сулейман и Хюррем. Подлинная история главных героев сериала «Великолепный век»

  • «Настоящие мемуары гейши»: жизнь знаменитой гейши, описанная ей самой

  • «Пером и шпагой»: шпион, проживший одну половину жизни мужчиной, а другую — женщиной

  • Прототип мадемуазель де Мопен. История о том, как она дралась на дуэлях

  • Как коварная мачеха погубила подлинного Ивана-царевича и Елену Премудрую

  • Средневековые прототипы вселенной «Игры престолов»

  • Судьба подлинной королевы Марго

  • Мата Хари: самая романтичная и загадочная шпионка XX векаКоварная Миледи: кто скрывается за этим персонажем?

  • Как прототип Митрофанушки стал одним из самых блестящих ученых своего времени

  • «Проклятые короли». Самый громкий секс-скандал Средневековья

  • Прототип Остапа Бендера. Приключения одессита Остапа Шора

  • Как знаменитый маршал Франции Жиль де Рэ стал Синей Бородой

  • Баба Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч: вся правда о сказочных злодеях

  • Три богатыря. Что удалось узнать ученым о подлинных былинных героях

  • Тайны «Трех мушкетеров», или что скрыл А. Дюма

  • Настоящий Шерлок Холмс. Почему прототип всемирноизвестного сыщика никогда не искал преступников?

  • Кровавая графиня Элизабет Батори: убийца или оклеветанная жертва интриг?

Views 101
Rating
Added 08.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

