Макагонова Людмила - Серёгина Наталья - 19 мифов о популярных героях
Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча принято относить к древнейшим персонажам русского фольклора. Казалось бы, мы знаем о них практически все. Вот только привычные нам Яга, Кощей и Змей Горыныч — образы, созданные кинематографом в… XX веке! А древние — совсем не похожи на знакомых нам злодеев из сказок. Так, Баба Яга не восседает в ступе, а скачет на вепре, и она вовсе не старуха. Кощей Бессмертный не похож на ходячий скелет, да и вообще у него есть исторический прототип, а Змей Горыныч — и вовсе… герой-любовник!
Начнем с Бабы Яги. На самом деле она, на взгляд специалистов по фольклору, один из самых малоизученных сказочных героев. Проблема в том, что до наших дней ее образ дошел лишь в поздних сказках, записанных в XIX веке знаменитым этнографом Александром Афанасьевым на Русском Севере. А вот более древние варианты сказок о ней, увы, не сохранились. По мнению ученых, расцвет сказок о Бабе Яге пришелся на конец XVII (!) века. А теперь представьте, что можно сказать о ней, зная лишь отголоски этих сказаний, записанные спустя два столетия…
Макагонова Людмила - Серёгина Наталья - 19 мифов о популярных героях - Самые известные прототипы в истории книг и сериалов
Москва: АСТ, 2022, 256 с.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-147063-0
Макагонова Людмила - Серёгина Наталья - 19 мифов о популярных героях - Самые известные прототипы в истории книг и сериалов - Содержание
«Хождение по мукам» сестер Крандиевских
Султан Сулейман и Хюррем. Подлинная история главных героев сериала «Великолепный век»
«Настоящие мемуары гейши»: жизнь знаменитой гейши, описанная ей самой
«Пером и шпагой»: шпион, проживший одну половину жизни мужчиной, а другую — женщиной
Прототип мадемуазель де Мопен. История о том, как она дралась на дуэлях
Как коварная мачеха погубила подлинного Ивана-царевича и Елену Премудрую
Средневековые прототипы вселенной «Игры престолов»
Судьба подлинной королевы Марго
Мата Хари: самая романтичная и загадочная шпионка XX векаКоварная Миледи: кто скрывается за этим персонажем?
Как прототип Митрофанушки стал одним из самых блестящих ученых своего времени
«Проклятые короли». Самый громкий секс-скандал Средневековья
Прототип Остапа Бендера. Приключения одессита Остапа Шора
Как знаменитый маршал Франции Жиль де Рэ стал Синей Бородой
Баба Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч: вся правда о сказочных злодеях
Три богатыря. Что удалось узнать ученым о подлинных былинных героях
Тайны «Трех мушкетеров», или что скрыл А. Дюма
Настоящий Шерлок Холмс. Почему прототип всемирноизвестного сыщика никогда не искал преступников?
Кровавая графиня Элизабет Батори: убийца или оклеветанная жертва интриг?
Список литературы
No comments yet. Be the first!