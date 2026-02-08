Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча принято относить к древнейшим персонажам русского фольклора. Казалось бы, мы знаем о них практически все. Вот только привычные нам Яга, Кощей и Змей Горыныч — образы, созданные кинематографом в… XX веке! А древние — совсем не похожи на знакомых нам злодеев из сказок. Так, Баба Яга не восседает в ступе, а скачет на вепре, и она вовсе не старуха. Кощей Бессмертный не похож на ходячий скелет, да и вообще у него есть исторический прототип, а Змей Горыныч — и вовсе… герой-любовник!

Начнем с Бабы Яги. На самом деле она, на взгляд специалистов по фольклору, один из самых малоизученных сказочных героев. Проблема в том, что до наших дней ее образ дошел лишь в поздних сказках, записанных в XIX веке знаменитым этнографом Александром Афанасьевым на Русском Севере. А вот более древние варианты сказок о ней, увы, не сохранились. По мнению ученых, расцвет сказок о Бабе Яге пришелся на конец XVII (!) века. А теперь представьте, что можно сказать о ней, зная лишь отголоски этих сказаний, записанные спустя два столетия…

Москва: АСТ, 2022, 256 с.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-147063-0

Макагонова Людмила - Серёгина Наталья - 19 мифов о популярных героях - Самые известные прототипы в истории книг и сериалов - Содержание

«Хождение по мукам» сестер Крандиевских

Султан Сулейман и Хюррем. Подлинная история главных героев сериала «Великолепный век»

«Настоящие мемуары гейши»: жизнь знаменитой гейши, описанная ей самой

«Пером и шпагой»: шпион, проживший одну половину жизни мужчиной, а другую — женщиной

Прототип мадемуазель де Мопен. История о том, как она дралась на дуэлях

Как коварная мачеха погубила подлинного Ивана-царевича и Елену Премудрую

Средневековые прототипы вселенной «Игры престолов»

Судьба подлинной королевы Марго

Мата Хари: самая романтичная и загадочная шпионка XX векаКоварная Миледи: кто скрывается за этим персонажем?

Как прототип Митрофанушки стал одним из самых блестящих ученых своего времени

«Проклятые короли». Самый громкий секс-скандал Средневековья

Прототип Остапа Бендера. Приключения одессита Остапа Шора

Как знаменитый маршал Франции Жиль де Рэ стал Синей Бородой

Баба Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч: вся правда о сказочных злодеях

Три богатыря. Что удалось узнать ученым о подлинных былинных героях

Тайны «Трех мушкетеров», или что скрыл А. Дюма

Настоящий Шерлок Холмс. Почему прототип всемирноизвестного сыщика никогда не искал преступников?

Кровавая графиня Элизабет Батори: убийца или оклеветанная жертва интриг?

