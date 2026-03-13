Макарий (Веретенников) - Из истории русской иерархии XVI века

Книга архимандрита Макарий (Веретенников) посвящена исследованию структуры и развития русской церковной иерархии XVI века — одного из важнейших периодов формирования Русской Православной Церкви.

Автор рассматривает становление и деятельность высшего духовенства Московской Руси, анализирует роль митрополитов, епископов и церковных соборов в религиозной и общественной жизни государства. Особое внимание уделяется эпохе правления Ивана IV, церковным реформам, вопросам поставления архиереев и отношениям между церковной властью и государством.

На основе летописей, соборных актов, житий святых и других исторических источников автор реконструирует церковно-административную систему Руси, показывает процессы укрепления церковной организации и её влияние на духовную и политическую жизнь страны.

Книга представляет собой научно-историческое исследование, раскрывающее развитие русской церковной традиции и позволяющее глубже понять формирование института иерархии и роль Церкви в жизни Московского государства XVI века.

Макарий (Веретенников), архимандрит - Из истории русской иерархии XVI века

М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. 317 с.

ISBN 5-7789-0213-1

Предисловие

Всероссийский Митрополит Иоасаф (1539-1542; +l555)

Грамота Великого князя Иоанна Васильевича Троицкому игумену Иоасафу 1534 года

Выписка из материалов Стоглавого Собора: Ответ бывшаго Иоасафа Митрополита о Цареве и Великаго князя и митрополиче присылке соборной. Глава 100

Всероссийский Митрополит Макарий (1542-1563)

1. Начальные этапы деятельности Всероссийского Митрополита Макария

2. Всероссийский Митрополит Макарий и его святые современники

Фрагмент из Жития святого Иакова Боровичского

3. Письменное наследие Митрополита Московского Макария

Сохранившееся письменное наследие

Недошедшее наследие

Жалованная грамота Митрополита Макария

Всероссийский Митрополит Афанасий (1564-1566)

Иконы святителя Филиппа (1566-1568; +l569)

Митрополит Кирилл III (1568-1572)

Грамота Митрополита Кирилла

Неизвестные страницы жизни Всероссийского Митрополита Антония (1572-1581)

Грамоты Митрополита Антония

Иоанн Грозный и погребения последних Всероссийских митрополитов

Указ-чин погребения скончавшегося святителя

Перечень Предстоятелей Русской Церкви, составленный в середине XVII века

Епархиальные архиереи середины XVI века

1. Святитель Акакий, епископ Тверской и Кашинский (1522-1567)

О преставлении святаго епископа Акакия Тверскаго и о житии его вкратце

2. Новгородский архиепископ Феодосии (1542-1551; |1563)

Послание Новгородского архиепископа Феодосия святителю Макарию

Повесть о кончине Новгородского архиепископа Феодосия

Запись из вкладной книги Иосифо-Волоколамского монастыря

3. Епископ Сарский Савва (1544-1554)

Соборный ответ по священным правилом. Соборное уложение Русийскаго царства

4. Епископ Крутицкий Нифонт (1554-1558)

Запись епископа Нифонта

5. Вологодский епископ Киприан (1547-1558)

Грамота епископа Киприана

6. Епископ Рязанский Гурий (1554-1562)

7. Архиепископ Ростовский и Ярославский Никандр (1549-1566)

Грамоты архиепископа Никандра

Библиография