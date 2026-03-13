Макарий (Веретенников) - Из истории русской иерархии XVI века
Книга архимандрита Макарий (Веретенников) посвящена исследованию структуры и развития русской церковной иерархии XVI века — одного из важнейших периодов формирования Русской Православной Церкви.
Автор рассматривает становление и деятельность высшего духовенства Московской Руси, анализирует роль митрополитов, епископов и церковных соборов в религиозной и общественной жизни государства. Особое внимание уделяется эпохе правления Ивана IV, церковным реформам, вопросам поставления архиереев и отношениям между церковной властью и государством.
На основе летописей, соборных актов, житий святых и других исторических источников автор реконструирует церковно-административную систему Руси, показывает процессы укрепления церковной организации и её влияние на духовную и политическую жизнь страны.
Книга представляет собой научно-историческое исследование, раскрывающее развитие русской церковной традиции и позволяющее глубже понять формирование института иерархии и роль Церкви в жизни Московского государства XVI века.
Макарий (Веретенников), архимандрит - Из истории русской иерархии XVI века
М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. 317 с.
ISBN 5-7789-0213-1
Макарий (Веретенников), архимандри
Предисловие
Всероссийский Митрополит Иоасаф (1539-1542; +l555)
Грамота Великого князя Иоанна Васильевича Троицкому игумену Иоасафу 1534 года
Выписка из материалов Стоглавого Собора: Ответ бывшаго Иоасафа Митрополита о Цареве и Великаго князя и митрополиче присылке соборной. Глава 100
Всероссийский Митрополит Макарий (1542-1563)
1. Начальные этапы деятельности Всероссийского Митрополита Макария
2. Всероссийский Митрополит Макарий и его святые современники
Фрагмент из Жития святого Иакова Боровичского
3. Письменное наследие Митрополита Московского Макария
Сохранившееся письменное наследие
Недошедшее наследие
Жалованная грамота Митрополита Макария
Всероссийский Митрополит Афанасий (1564-1566)
Иконы святителя Филиппа (1566-1568; +l569)
Митрополит Кирилл III (1568-1572)
Грамота Митрополита Кирилла
Неизвестные страницы жизни Всероссийского Митрополита Антония (1572-1581)
Грамоты Митрополита Антония
Иоанн Грозный и погребения последних Всероссийских митрополитов
Указ-чин погребения скончавшегося святителя
Перечень Предстоятелей Русской Церкви, составленный в середине XVII века
Епархиальные архиереи середины XVI века
1. Святитель Акакий, епископ Тверской и Кашинский (1522-1567)
О преставлении святаго епископа Акакия Тверскаго и о житии его вкратце
2. Новгородский архиепископ Феодосии (1542-1551; |1563)
Послание Новгородского архиепископа Феодосия святителю Макарию
Повесть о кончине Новгородского архиепископа Феодосия
Запись из вкладной книги Иосифо-Волоколамского монастыря
3. Епископ Сарский Савва (1544-1554)
Соборный ответ по священным правилом. Соборное уложение Русийскаго царства
4. Епископ Крутицкий Нифонт (1554-1558)
Запись епископа Нифонта
5. Вологодский епископ Киприан (1547-1558)
Грамота епископа Киприана
6. Епископ Рязанский Гурий (1554-1562)
7. Архиепископ Ростовский и Ярославский Никандр (1549-1566)
Грамоты архиепископа Никандра
Библиография
Список сокращений
Источники и литература
