«Любовь всегда права» — это манифест «разумной святости». Джош Макдауэлл доказывает, что мораль — это не сухой список запретов, а самое логичное проявление любви. Он призывает родителей и наставников перестать просто «диктовать правила» и начать строить мосты доверия, по которым эти правила смогут перейти в сердца следующего поколения.

Книга помогает читателю понять, что библейские заповеди — это не прихоть «небесного полицейского», а забота Творца о безопасности Своего творения. Автор дает четкие аргументы в пользу объективной истины, помогая молодым людям выстоять под давлением среды и принимать решения, о которых им не придется жалеть в будущем. Это книга о том, как сделать добро привлекательным, а истину — фундаментом счастья.

Джош Макдауэлл - Любовь всегда права

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Джош Макдауэлл - Любовь всегда права - Оглавление

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