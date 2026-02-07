Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Макдауэлл - Любовь всегда права

Макдауэлл - Любовь всегда права
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

«Любовь всегда права» — это манифест «разумной святости». Джош Макдауэлл доказывает, что мораль — это не сухой список запретов, а самое логичное проявление любви. Он призывает родителей и наставников перестать просто «диктовать правила» и начать строить мосты доверия, по которым эти правила смогут перейти в сердца следующего поколения.

Книга помогает читателю понять, что библейские заповеди — это не прихоть «небесного полицейского», а забота Творца о безопасности Своего творения. Автор дает четкие аргументы в пользу объективной истины, помогая молодым людям выстоять под давлением среды и принимать решения, о которых им не придется жалеть в будущем. Это книга о том, как сделать добро привлекательным, а истину — фундаментом счастья.

Джош Макдауэлл - Любовь всегда права

28247 п/я 47974 Шарлотт, Северная Каролина

п/я 1000 Даллас, Техас 75221

Джош Макдауэлл - Любовь всегда права - Оглавление

  • Обложка

  • Предисловие

  • Глава 1. История о любви в развитии

  • Глава 2. Что здесь правильно, а что нет?

  • Глава 3. Это всегда благо

  • Глава 4. Не зная Бога, не познаешь любви

  • Глава 5. Любовь на языке будней

  • Глава 6. Любовь в контрасте

  • Глава 7. Императив любви

  • Глава 8. Прямые ответы на трудные вопросы об императиве любви

  • Глава 9. Любовь к ближнему, далекому и близкому

  • Глава 10. Полагая основание закону любви

  • Глава 11. Любовь во плоти

  • Глава 12. Конфликт любви

  • Глава 13. Важные принципы для разрешения конфликта любви

  • Глава 14. Вопросы жизни и смерти

  • Глава 15. Когда любить не получается

  • Примечание

Views 230
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

Related Books

All Books