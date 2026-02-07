Макдауэлл - Любовь всегда права
«Любовь всегда права» — это манифест «разумной святости». Джош Макдауэлл доказывает, что мораль — это не сухой список запретов, а самое логичное проявление любви. Он призывает родителей и наставников перестать просто «диктовать правила» и начать строить мосты доверия, по которым эти правила смогут перейти в сердца следующего поколения.
Книга помогает читателю понять, что библейские заповеди — это не прихоть «небесного полицейского», а забота Творца о безопасности Своего творения. Автор дает четкие аргументы в пользу объективной истины, помогая молодым людям выстоять под давлением среды и принимать решения, о которых им не придется жалеть в будущем. Это книга о том, как сделать добро привлекательным, а истину — фундаментом счастья.
Джош Макдауэлл - Любовь всегда права
28247 п/я 47974 Шарлотт, Северная Каролина
п/я 1000 Даллас, Техас 75221
Джош Макдауэлл - Любовь всегда права - Оглавление
Обложка
Предисловие
Глава 1. История о любви в развитии
Глава 2. Что здесь правильно, а что нет?
Глава 3. Это всегда благо
Глава 4. Не зная Бога, не познаешь любви
Глава 5. Любовь на языке будней
Глава 6. Любовь в контрасте
Глава 7. Императив любви
Глава 8. Прямые ответы на трудные вопросы об императиве любви
Глава 9. Любовь к ближнему, далекому и близкому
Глава 10. Полагая основание закону любви
Глава 11. Любовь во плоти
Глава 12. Конфликт любви
Глава 13. Важные принципы для разрешения конфликта любви
Глава 14. Вопросы жизни и смерти
Глава 15. Когда любить не получается
Примечание
Comments (1 comment)