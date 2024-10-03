Макдауэлл, Джош - Поиски Божьей воли

Когда Бобби Франклин с битой в руке подходил к базе, он почти не слышал приветствий болельщиков. На трибуне сидели его родители и его подруга Эшли. Там же было много друзей из церкви. Он любил их всех и очень хотел, чтобы они присутствовали на матче, но сейчас его внимание было сфокусировано на игре. Проиграет его команда или победит? Это был его последний матч за школу, и он полностью сосредоточился на нем. Эта его способность, а также отличная игра сделали его основным кандидатом на звание лучшего игрока года среди школьных команд.

Сегодня решалась судьба всего чемпионата. Заняв позицию в зоне отбивающего, Бобби сделал несколько пробных взмахов битой. Он точно знал, что надо делать — игроки его команды уже занимали первую и третью базы, и он теперь должен выбить мяч из внутреннего поля. Хороший удар мог бы принести победу его команде, в то время как из- за ошибки матч — последний за время его бейсбольной карьеры в школе — был бы проигран.

«Он подаст низко и вне зоны, — говорил сам себе Бобби, пристально глядя на долговязого питчера, подающего мяч. — Он ошибется. Дождись, а затем выбей мяч».

Когда питчер начал замахиваться, Бобби поднял биту и про себя помолился: «Господи, помоги мне сделать для Тебя все, что в моих силах». Бобби любил бейсбол, но он также страстно желал прославить своим талантом Бога.

Две первые подачи, как он и ожидал, прошли вне зоны удара. Третий мяч был отбит, но выкатился за боковую линию. Следующий отскочил от земли перед базой, и только хорошо сыгравший кетчер, принимающий мяч, помешал игроку нападения, находящемуся на третьей базе, заработать очко.

«Я возьму твою подачу, — думал Бобби, глядя на питчера. — Я знаю, ты бросишь в верхний угол зоны удара».

Бобби следил за мячом до тех пор, пока тот не соприкоснулся с битой. Он отбил мяч влево высоко над игровым полем. Рванувшись к первой базе, Бобби заметил, как левый полевой игрок притормозил в ожидании падающего мяча. Затем он увидел, как мяч упал игроку в ловушку.

В тот же момент Майк Брайан помчался к домашней базе. То же самое сделал и полевой игрок. Бобби стоял неподвижно, жалея, что его удар по мячу оказался недостаточно сильным, и желал, чтобы Майк отбил бросок и сравнял счет.

Мяч и раннер, игрок нападения, казалось, достигли базы одновременно. Среди клуббв пыли вверх поднялась правая рука судьи, и Бобби услышал: «Аут!» Игра и весь чемпионат были проиграны. Сезон, как и бейсбольная карьера Бобби в школе, закончились.

Макдауэлл, Джош - Поиски Божьей воли

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 64 с. — (911: Скорая психологическая помощь).

ISBN 0-8499-3798-1 (англ.)

Макдауэлл, Джош - Поиски Божьей воли – Содержание

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