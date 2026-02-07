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Макдауэлл - Свидетель

Макдауэлл - Свидетель
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Марван оказался свидетелем убийств, похищений и вымогательства. Их совершили те, кто сделал преступление своей профессией. Желая избавиться от него, они представляют дело так, что именно он стоит за ужасными преступлениями. Они делают из него главного подозреваемого. Ему остается только бежать, но враги неотступно следуют за ним через границы шести государств Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Он хочет спрятаться, уйти в тень, но во тьму проникает свет, раскрывая то, что прежде для него было окутано тайной, и ему открывается истина.

Мак-Дауэлл Джош - Свидетель. Ему казалось, что он знал истину; так почему же ему приходилось бежать?

Перевод: Макаров В. М.

Редакция: Макарова Э. Б., Филипчук С.В., Наконечный П.В.
Originally published in English under the title The Witness by Josh McDowell.
2006 by Josh McDowell.
2010 by OM EAST for the Russian edition. www.east.om.org
Translated by permission. All rights reserved.

56 глав.

Views 349
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Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
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