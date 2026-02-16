Макфарлан - Проповеди

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Книга преподобного Дональда Макфарлана «Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы» представляет собой глубокое гомилетическое исследование самого фундаментального аспекта христианского богословия — природы Божественной любви. Автор, опираясь на классическую протестантскую традицию, раскрывает тему любви не как мимолетное чувство, а как вечный и неизменный атрибут Бога, который проявляется в Его делах творения, провидения и, прежде всего, искупления. Проповеди Макфарлана отличаются строгостью библейского анализа, сочетающейся с теплотой пастырского наставления, направленного на утешение и укрепление верующих.

Автор последовательно развивает мысль о том, что любовь Божья является движущей силой всей истории спасения. Он разбирает такие «сопутствующие темы», как справедливость Бога, Его святость и милость, показывая, как они гармонично сосуществуют в акте самопожертвования Христа на кресте. Проповеди подчеркивают, что истинное познание Божьей любви неизбежно ведет человека к внутреннему преображению и ответному служению, делая акцент на практическом применении доктрин в повседневной жизни христианина.

Тексты Макфарлана служат ценным ресурсом как для священнослужителей, ищущих вдохновения для подготовки собственных обращений, так и для мирян, стремящихся к углублению своей духовной жизни. Книга помогает читателю по-новому взглянуть на величие Божьего характера, призывая к полному доверию Небесному Отцу даже в самые темные периоды жизни. Благодаря ясности изложения и глубокой библейской укорененности, этот сборник проповедей остается актуальным пособием по созерцанию Божьей благодати.

Преп. Дональд Макфарлан – Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы

Впервые напечатанные под названием «Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы» Динволл. – Glasgow: Free Presbyterian Publications, 2006. – 458 с.

ISBN 0 902506 56 0

Преп. Дональд Макфарлан – Проповеди – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

  • 1. ЛЮБОВЬ БОЖИЯ К СВОЕМУ НАРОДУ

  • 2. МИРОЗДАНИЕ

  • 3. ОТКРОВЕНИЕ ЗАКОНА

  • 4. ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ

  • 5. БЛАГОДАТЬ ПРЕИЗОБИЛУЕТ

  • 6. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМЕНИ БОЖЬЕГО

  • 7. НОВЫЙ ЗАВЕТ

  • 8. СОН ИАКОВА

  • 9. ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ

  • 10. ИМЯ ЕМУ ИИСУС

  • 11. МЕЧ, ПОРАЖАЮЩИЙ ПАСТОРА

  • 12. ХРИСТОС, СМОТРЯЩИЙ НА ПОДВИГ ДУШИ СВОЕЙ

  • 13. ДАРОВАННОЕ СПАСЕНИЕ

  • 14. ЕВАНГЕЛИЕ: СИЛА БОЖИЯ

  • 15. ЕСТЕСТВЕННОЕ НЕЖЕЛАНИЕ

  • 16. ПРИГЛАШЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

  • 17. ХРИСТОС, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ВСЯКИХ

  • 18. ДЕНЬ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ

  • 19. ПЛЕННИКИ НАДЕЮЩИЕСЯ

  • 20. ТЕСНЫЕ ВРАТА

  • 21. НАЧАТОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО

  • 22. ОПРАВДАНИЕ

  • 23. ХРИСТОС СДЕЛАЛСЯ ПРЕМУДР

  • 24. ОБРУЧЕНИЕ

  • 25. ТРАПЕЗА ИЗ ТУЧНЫХ ЯСТВ

  • 26. ПАСТЫРЬ И СТАДО

  • 27. ВСТАНЬ, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОЯ

  • 28. СЕТОВАНИЕ ИОВА

  • 29. СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА

  • 30. ИЗБАВЛЕНИЕ ГОСПОДОМ

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books