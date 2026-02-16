Макфарлан - Проповеди
Книга преподобного Дональда Макфарлана «Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы» представляет собой глубокое гомилетическое исследование самого фундаментального аспекта христианского богословия — природы Божественной любви. Автор, опираясь на классическую протестантскую традицию, раскрывает тему любви не как мимолетное чувство, а как вечный и неизменный атрибут Бога, который проявляется в Его делах творения, провидения и, прежде всего, искупления. Проповеди Макфарлана отличаются строгостью библейского анализа, сочетающейся с теплотой пастырского наставления, направленного на утешение и укрепление верующих.
Автор последовательно развивает мысль о том, что любовь Божья является движущей силой всей истории спасения. Он разбирает такие «сопутствующие темы», как справедливость Бога, Его святость и милость, показывая, как они гармонично сосуществуют в акте самопожертвования Христа на кресте. Проповеди подчеркивают, что истинное познание Божьей любви неизбежно ведет человека к внутреннему преображению и ответному служению, делая акцент на практическом применении доктрин в повседневной жизни христианина.
Тексты Макфарлана служат ценным ресурсом как для священнослужителей, ищущих вдохновения для подготовки собственных обращений, так и для мирян, стремящихся к углублению своей духовной жизни. Книга помогает читателю по-новому взглянуть на величие Божьего характера, призывая к полному доверию Небесному Отцу даже в самые темные периоды жизни. Благодаря ясности изложения и глубокой библейской укорененности, этот сборник проповедей остается актуальным пособием по созерцанию Божьей благодати.
Преп. Дональд Макфарлан – Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы
Впервые напечатанные под названием «Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы» Динволл. – Glasgow: Free Presbyterian Publications, 2006. – 458 с.
ISBN 0 902506 56 0
Преп. Дональд Макфарлан – Проповеди – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ЛЮБОВЬ БОЖИЯ К СВОЕМУ НАРОДУ
2. МИРОЗДАНИЕ
3. ОТКРОВЕНИЕ ЗАКОНА
4. ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ
5. БЛАГОДАТЬ ПРЕИЗОБИЛУЕТ
6. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМЕНИ БОЖЬЕГО
7. НОВЫЙ ЗАВЕТ
8. СОН ИАКОВА
9. ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ
10. ИМЯ ЕМУ ИИСУС
11. МЕЧ, ПОРАЖАЮЩИЙ ПАСТОРА
12. ХРИСТОС, СМОТРЯЩИЙ НА ПОДВИГ ДУШИ СВОЕЙ
13. ДАРОВАННОЕ СПАСЕНИЕ
14. ЕВАНГЕЛИЕ: СИЛА БОЖИЯ
15. ЕСТЕСТВЕННОЕ НЕЖЕЛАНИЕ
16. ПРИГЛАШЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
17. ХРИСТОС, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ ВСЯКИХ
18. ДЕНЬ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ
19. ПЛЕННИКИ НАДЕЮЩИЕСЯ
20. ТЕСНЫЕ ВРАТА
21. НАЧАТОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО
22. ОПРАВДАНИЕ
23. ХРИСТОС СДЕЛАЛСЯ ПРЕМУДР
24. ОБРУЧЕНИЕ
25. ТРАПЕЗА ИЗ ТУЧНЫХ ЯСТВ
26. ПАСТЫРЬ И СТАДО
27. ВСТАНЬ, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОЯ
28. СЕТОВАНИЕ ИОВА
29. СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА
30. ИЗБАВЛЕНИЕ ГОСПОДОМ
