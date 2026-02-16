Книга преподобного Дональда Макфарлана «Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы» представляет собой глубокое гомилетическое исследование самого фундаментального аспекта христианского богословия — природы Божественной любви. Автор, опираясь на классическую протестантскую традицию, раскрывает тему любви не как мимолетное чувство, а как вечный и неизменный атрибут Бога, который проявляется в Его делах творения, провидения и, прежде всего, искупления. Проповеди Макфарлана отличаются строгостью библейского анализа, сочетающейся с теплотой пастырского наставления, направленного на утешение и укрепление верующих.

Автор последовательно развивает мысль о том, что любовь Божья является движущей силой всей истории спасения. Он разбирает такие «сопутствующие темы», как справедливость Бога, Его святость и милость, показывая, как они гармонично сосуществуют в акте самопожертвования Христа на кресте. Проповеди подчеркивают, что истинное познание Божьей любви неизбежно ведет человека к внутреннему преображению и ответному служению, делая акцент на практическом применении доктрин в повседневной жизни христианина.

Тексты Макфарлана служат ценным ресурсом как для священнослужителей, ищущих вдохновения для подготовки собственных обращений, так и для мирян, стремящихся к углублению своей духовной жизни. Книга помогает читателю по-новому взглянуть на величие Божьего характера, призывая к полному доверию Небесному Отцу даже в самые темные периоды жизни. Благодаря ясности изложения и глубокой библейской укорененности, этот сборник проповедей остается актуальным пособием по созерцанию Божьей благодати.

Преп. Дональд Макфарлан – Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы

Впервые напечатанные под названием «Проповеди о любви Божьей и сопутствующие темы» Динволл. – Glasgow: Free Presbyterian Publications, 2006. – 458 с.

