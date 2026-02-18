МакГрегор - 1001 удивительный факт, который следует знать о Библии

МакГрегор - 1001 удивительный факт, который следует знать о Библии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Исследуем Писание (10 books)

Знаете ли вы, какая книга Библии самая короткая? Или сколько лет трудились над переводом версии короля Якова? Эта книга — сокровищница для тех, кто хочет увидеть Библию не только как богословский текст, но и как величайший памятник истории и культуры.

Авторы разбивают сложные данные на короткие, яркие фрагменты, которые легко запомнить. Здесь соседствуют факты о древних рукописях, странных законах левитов и о том, как библейские сюжеты вдохновляли Шекспира и создателей современных технологий. Издание идеально подходит для того, чтобы оживить воскресную школу,подготовиться к викторине или просто расширить свой кругозор в перерыве между делами.

Джери МакГрегор, Мэри Прайс – 1001 удивительный факт, который следует знать о Библии

Александрия: Издательство «Ездра», 2005. – 213 с.

ISBN 966-8182-17-0

Джери МакГрегор, Мэри Прайс – 1001 удивительный факт, который следует знать о Библии – Содержание

Введение

Часть 1. Как возникла Библия

  • 1. О Библии - 2. Истоки - 3. Как читается Библия - 4. Неканоническая часть — апокрифы - 5. Переводы Библии - 6. Опечатки - 7. Известные слова и выражения из Библии - 8. Удивительные факты - 9. Высказывания знаменитых людей

Часть II. Библейская история

  • 10. Книги Ветхого Завета - 11. В начале - 12. Ранний Израиль - 13. Что происходило с Израилем - 14. Поэтические книги - 15. Говорят пророки - 16. Новозаветные Писания - 17. Спаситель, Который есть Христос Господь - 18. Потрясающие чудеса - 19. Учение в притчах - 20. Начало Церкви

Часть III. Время и детали Библии

  • 21. Библейские земли - 22. Праздники в Израиле - 23. Семейная жизнь - 24. Этикет и обычаи - 25. Параллели сквозь столетия - 26. Ангелы в Библии - 27. Царство животных - 28. Царство растений - 29. Музыка и музыкальные инструменты в Библии - 30. Символы - 31. Детали Библии

Библиография

Предметный указатель

Related Books

All Books