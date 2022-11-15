Оккультизм в пероисточниках

Оккультные движения и секретные культы всегда играли значительную роль в обществе. Как грунтовые воды они двигались под поверхностью истории, изредка вырываясь наружу, чтобы некоторое время течь при свете дня, в процессе выбрасывая на берег странную и экзотическую рыбу. Эта книга имеет дело с одним из таких прорывов на поверхность и интересной выброшенной рыбой.

Одним из наиболее колоритных из подобных существ был экс-кандидат на священство по имени Альфонс-Луи Констан (Alphonse Louis Constant), привлекший внимание публики в 1850-х под именем Элифас Леви. Именно под этим именем он создал цикл литературных произведений о магии, встретивших небывалый успех и возымевших широкое влияние на умы того столетия. Странно то, что до сих пор в Английском нет ни одной детальной биографии Леви. Единственное полное изучение его жизни осуществлено в произведении «Элифас Леви, реформатор оккультизма во Франции» (Eliphas Levi, renovateur de L’occultisme en France), Поля Шакорнака, вышедшего в свет в 1926 г. Конечно из его книги я научился многому по части Леви, но у меня был доступ к определенным документам, которые Шакорнак не упоминает, и я покусился на нечто отсутствующее в его книге, а именно на оценку работы Леви. Единственную другую детальную оценку, известную мне, можно найти в многочисленных предисловиях к переводу произведений Леви, у А. Э. Уэйта (A. E. Waite), высказанных в пренебрежительном тоне, которого, на мой взгляд, Леви не заслуживает. Алистер Кроули осуществил более живое толкование идей Леви, но он ушел в другую крайность, и рассматривал Леви как оккультного гения наивысшего порядка. Я считаю, что пришло время для более взвешенной оценки.

Кристофер МакИнтош - Элифас Леви: возрождение французского оккультизма

М. : Клуб Касталия. 2017. — 270 с.

ISBN 978-5-519-60708-7

Кристофер МакИнтош - Элифас Леви: возрождение французского оккультизма - Содержание

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЕК АБСУРДА

Глава 1. Возрождение магии

Глава 2. Оккультизм и Революция

Глава 3. Революционные Культы

Глава 4. Истоки Популярного Оккультизма

Глава 5. Магнетизеры и Медиумы

Глава 6. Святой Король

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭЛИФАС ЛЕВИ

Глава 7. Ранние годы

Глава 8. Основы

Глава 9. Проникновение в учение Элифаса Леви

Глава 10. Маг

Глава 11. Ученый Муж

Глава 12. Последние Годы

Глава 13. Элифас Леви: Оценка

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАВСТРЕЧУ ЦАРСТВУ УТЕШИТЕЛЯ

Глава 14. Преемники Элифаса Леви

Глава 15. Война Роз

Глава 16. Магический Поиск Ж-К. Гюисма́нса

Глава 17. Писатели и Оккультное

Глава 18. Сатанисты и Антисатанисты

Глава 19. Индийское Лето Оккультизма

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ