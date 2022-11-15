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МакИнтош - Элифас Леви - возрождение французского оккультизма

МакИнтош - Элифас Леви - возрождение французского оккультизма
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Оккультизм в пероисточниках
Оккультные движения и секретные культы всегда играли значительную роль в обществе. Как грунтовые воды они двигались под поверхностью истории, изредка вырываясь наружу, чтобы некоторое время течь при свете дня, в процессе выбрасывая на берег странную и экзотическую рыбу. Эта книга имеет дело с одним из таких прорывов на поверхность и интересной выброшенной рыбой.
Одним из наиболее колоритных из подобных существ был экс-кандидат на священство по имени Альфонс-Луи Констан (Alphonse Louis Constant), привлекший внимание публики в 1850-х под именем Элифас Леви. Именно под этим именем он создал цикл литературных произведений о магии, встретивших небывалый успех и возымевших широкое влияние на умы того столетия. Странно то, что до сих пор в Английском нет ни одной детальной биографии Леви. Единственное полное изучение его жизни осуществлено в произведении «Элифас Леви, реформатор оккультизма во Франции» (Eliphas Levi, renovateur de L’occultisme en France), Поля Шакорнака, вышедшего в свет в 1926 г. Конечно из его книги я научился многому по части Леви, но у меня был доступ к определенным документам, которые Шакорнак не упоминает, и я покусился на нечто отсутствующее в его книге, а именно на оценку работы Леви. Единственную другую детальную оценку, известную мне, можно найти в многочисленных предисловиях к переводу произведений Леви, у А. Э. Уэйта (A. E. Waite), высказанных в пренебрежительном тоне, которого, на мой взгляд, Леви не заслуживает. Алистер Кроули осуществил более живое толкование идей Леви, но он ушел в другую крайность, и рассматривал Леви как оккультного гения наивысшего порядка. Я считаю, что пришло время для более взвешенной оценки.

Кристофер МакИнтош - Элифас Леви: возрождение французского оккультизма

М. : Клуб Касталия. 2017. — 270 с.
ISBN 978-5-519-60708-7

Кристофер МакИнтош - Элифас Леви: возрождение французского оккультизма - Содержание

Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЕК АБСУРДА
  • Глава 1. Возрождение магии
  • Глава 2. Оккультизм и Революция
  • Глава 3. Революционные Культы
  • Глава 4. Истоки Популярного Оккультизма
  • Глава 5. Магнетизеры и Медиумы
  • Глава 6. Святой Король
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭЛИФАС ЛЕВИ
  • Глава 7. Ранние годы
  • Глава 8. Основы
  • Глава 9. Проникновение в учение Элифаса Леви
  • Глава 10. Маг
  • Глава 11. Ученый Муж
  • Глава 12. Последние Годы
  • Глава 13. Элифас Леви: Оценка
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАВСТРЕЧУ ЦАРСТВУ УТЕШИТЕЛЯ
  • Глава 14. Преемники Элифаса Леви
  • Глава 15. Война Роз
  • Глава 16. Магический Поиск Ж-К. Гюисма́нса
  • Глава 17. Писатели и Оккультное
  • Глава 18. Сатанисты и Антисатанисты
  • Глава 19. Индийское Лето Оккультизма
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Views 280
Rating 3.7 / 5
Added 15.11.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
3.7/5 (3)

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