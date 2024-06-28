Я нахожусь в доме своего детства. В соседней комнате огромное чудовищное нечто. Я знаю, что это первобытная сила, гораздо более древняя, глубокая и огромная, чем все, что я мог себе представить до этого. Я не мог ее видеть из-за закрытой двери, но я ощущал ее присутствие и мне было ужасно страшно. Затем я обнаруживаю, что соседняя дверь открыта и я могу покинуть дом, избежав встречи с монстром. Я направляюсь в сторону двери и внезапно осознаю, что это ужасное «нечто» каким-то образом является частью меня самого. Я не могу по-настоящему от него убежать. Я застываю на пороге, не зная, что мне делать.

Этот сон приснился мне, когда мне было восемнадцать и он очень меня потряс. Идея о том, что это чудовищное нечто, затаившееся в моем доме, является частью меня самого и, следовательно, я не могу от него избавиться, изменила направление моей жизни. Это был мой первый взгляд вглубь собственной психики, первый намек на то, насколько плохо я себя знаю. И все же эти неловкие первые шаги помогли мне начать путешествие навстречу самому себе. Несмотря на то, что на протяжении всего периода взросления я осознавал свою внутреннюю глубокую тоску, я все еще не понимал, что было со мной не так. Сон, хоть и в символической форме, наконец, дал мне ответ. С ранних лет я был охвачен чувством боли и утраты из-за потери связи с собственными чувствами и, как следствие, с собственным телом. Это происходит со всеми детьми, когда они переживают травму. Такая утрата в какой-то степени является результатом процесса адаптации к семейным и культурным нормам того мира, в котором им приходится жить.

Разрозненные чувства горя, ярости и страха из моего детства, как и составляющие моей жизненной силы, стали для меня чем-то чужеродным и угрожающим в бессознательной части моей психики. Во сне они скорее были против меня, анти-мной, нежели частью меня самого. В тот момент я еще не знал, что этот монстр и мои попытки усмирить его также станут моим спасением. Я стану использовать их для создания такого метода работы с детьми, который был бы дружелюбен по отношению к этим чудовищам. Метод, направленный на то, чтобы отыскать это живущее в нас огромное первобытное существо и прислушаться к нему. Способ найти место для этого монстра, живущего в каждом ребенке, с которым мне приходилось работать.

В то время, когда мне приснился этот сон, я начал заниматься танцами и я уверен, что на глубинном уровне движения моего тела что-то во мне всколыхнули. Через движения у меня начался процесс самопознания. Двигая руками, извиваясь и прыгая в танце я заново обретал жизненную силу, раскрывая двери к монстру на бессознательном уровне. Ведь этот монстр и был моей собственной жизненной сущностью, отсеченной от единого целого, но все еще живущей во мне в виде устрашающего нечто. Так начался мой путь самопознания, который продолжается и по сей день.

Деннис Маккарти - Нарисуй себя, как если бы ты превратился в монстра - Трансформация через игру: телесно-ориентированный подход в игровой психотерапии

С предисловием Ричмонда К. Грина. – М.: Касталия, 2024. - 248 с.

ISBN 978-5-521-24155-2

Деннис Маккарти - Нарисуй себя – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 «Представь, что ты превратился в монстра»

Глава 2 Символы и символическая игра

Глава 3 От символа к энергии

Глава 4 Энергия

Глава 5 Сила слова «нет»

Глава 6 Падения и прыжки

Глава 7 Интерлюдия с монстрами

Глава 8 Форма и бесформенность

Глава 9 Обуздание хаоса. Помощь детям с неврологическими расстройствами

Глава 10 Превращаясь в шторм. Использование энергии симптомов

Глава 11 В поисках сокровищ

Глава 12 Финальные сцены

Глава 13 Дракон

Глава 14 Мамы и папы

Эпилог По следам Пана

Список литературы

Рекомендованная литература