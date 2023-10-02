Эта книга - про обращение мусульман ко Христу, книга про отвергнутую ветвь разделившейся семьи Авраама.

Эта книга при­звана помочь христианским работникам, научить их как трудить­ся с сыновьями и дочерьми Измаила, так как Мухаммад и его по­томки решили отождествить себя с коленом Агари и Измаила.

Эта книга написана не для научных работников, она написана непос­редственно для тружеников. Работа эта призвана стать введением в труд среди мусульман.

Для тех, кто имел счастливую возможность закончить учебное заведение, специализируясь на исламе, для тех, кто достиг определенных вершин, занимаясь практическим трудом и самообразованием, нет ничего особенного в этой книге. Но для тех, кто специально не изучал миссиологию и ислам, у кого не было доступа к самым последним исследованиям в этой сфере, книга эта может восполнить имеющийся пробел в знаниях.

История искупления начинается с Иисуса Христа и заканчи­вается Им, Альфой и Омегой, Началом и Концом Божиих действий в истории рода человеческого. История же эта протекала в том числе и через историю семьи Авраама. Авраам ценен для нас тем, что он был тем, кто поверил Богу и это вменилось ему в праведность (Бы­тие 15:6). В конце человеческой истории все искупленные соберут­ся на восхитительный праздник, на котором они будут восседать вместе с Авраамом (Матфея 8:11).

Сегодня и христианство, и иудаизм, и ислам гордятся тем, что ведут свою историю от Авраама. Однако Сам Иисус в одном из споров с иудеями сказал так: Если бы вы были дети Авраа­ма, то дела Авраамовы делали бы” (Иоанна 8:39). Родовая связь еще не делает нас детьми Авраама в глазах Божиих. Неверующие иудеи перестали быть членами истинной семьи Авраама, так как отвергли Христа.

Точно так же и мусульмане не включаются авто­матически в Царство Божие только лишь в связи с их предполага­емой родовой связью с Авраамом. Ключ к тому, что значит быть принадлежащим к истинной семье Авраама, лежит в отношении конкретного человека к великому сыну Авраама, Иисусу Христу.

В этой книге вы найдете тщательный разбор того, что Мухаммад и мусульмане сделали со Христом и, конечно же, в ней вы найдете некоторые советы о том, как можно возвратить мусульман в се­мейство Авраама.

Дон МакКерри - Семья Авраама: исцеление сломанной ветви

Русское издание. Хафез Акбаров. 1998

ISBN 5-7454-0204-0.

Дон МакКерри - Семья Авраама: исцеление сломанной ветви - Содержание

От автора

Введение

ЧАСТЬ 1

Глава 1: Друг Божий Авраам

Глава 2: Друг Божий колеблется

Глава 3: Трагедия Агари

Глава 4: Измаил: Бог слышит

Глава 5: Враждебность между братьями

ЧАСТЬ 2 САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ СЫН ИЗМАИЛА

Глава 6: Мухаммад - первый мусульманин

Глава 7: Книга Мухаммада - Коран

Глава 8: Ислам определившийся: предание и закон

Глава 9: Ислам. Его символ веры и религиозные обязанности

ЧАСТЬ 3 МНОГОЛИКИЙ ИСЛАМ

Глава 10: Этническая принадлежность и политика в исламе

Глава 11: Великий раскол: сунниты и шииты

Глава 12: Мистицизм: бегство от закона

Глава 13: Народный ислам: мусульманство и духовные силы

Глава 14: Воинствующий ислам: возвращение к корням

Глава 15: Ислам и секуляризм

Глава 16: Пророк-соперник Мирза Гулям Ахмад

Глава 17: Расистский ислам. Мусульмане афроамериканского происхождения

ЧАСТЬ 4 СЛУЖЕНИЕ МУСУЛЬМАНАМ

Глава 18: Путь Иисуса

Глава 19: Царство Божие и культура

Глава 20: Служитель мусульманам

Глава 21 : Использование духовной силы

Глава 22: Сфера конкретных действий

ЧАСТЬ 5 МЕТОДЫ РАБОТЫ С МУСУЛЬМАНАМИ

Глава 23: Иисус и сунниты

Глава 24: Иисус и шииты

Глава 25: Иисус и обмирщенные мусульмане

Глава 26: Иисус и воинствующие мусульмане

Глава 27: Иисус и суфии

Глава 28: Иисус и мусульмане, исповедующие народный ислам

Глава 29: Иисус и ахмадийя

Глава 30: Иисус и мусульмане афроамериканского происхождения

ЧАСТЬ 6 БОГОСЛОВСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ИСЛАМОМ И ХРИСТИАНСТВОМ

Глава 31: Нападки мусульман на Священное Писание

Глава 32: Мухаммад провозглашает себя пророком

Глава 33: Утверждения Мухаммада о Коране

ЧАСТЬ 7 ПРИМИРЕНИЕ В СЕМЬЕ АВРААМА

Глава 34: Травмы, наносимые обращением в другую веру

Глава 35: Цена наставничества

Глава 36: Ясные цели наставничества

Глава 37: Модели формирования общины

Глава 38: Завершение труда

Приложения

Дон МакКерри - Семья Авраама: исцеление сломанной ветви - Введение

Четвертый раздел послужит соединительным мостом к практической стороне служения. Во-первых мы обсудим проблему нашего отношения к мусульманам. Как нам относиться к ним, если мы решили завоевать мусульман для Христа? В чем должна состо¬ять суть того, что мы им говорим? Как нам справиться с теми могучими духовными силами, которые стоят за этой системой, противоположной нашей? Все это будет обсуждаться в книге.

Затем пятая часть будет посвящена тому, как применить эти принципы к приверженцам различных течений в исламе. Несмотря на то, что мы считаем, что есть такое же число течений в исламе, какое существует среди христиан, мы не в состоянии охватить такое количество людей и описать их взгляды. Поэтому мы выбрали для обсуждения восемь различных богословских разновидностей мусульман.

Шестой раздел посвящен значительным богословским проблемам, которые существуют между исламом и христианством. Это проблемы Троицы, божественной природы Христа, воплощения, идеи искупления, распятия и обвинений в том, что Библия была искажена.

Последний раздел предполагает, что есть определенная жатва среди мусульман. Мы уже видим, как мусульмане из различных течений приходят ко Христу. Более того, сейчас мы видим такое число приходящих ко Христу мусульман, о каком мы не могли и мечтать несколько десятилетий или столетий назад. Но во многих местах наши друзья-мусульмане платят ужасную цену за свою приверженность Христу. Наставнику таких мусульман также иногда приходится платить высокую цену. Седьмая глава как раз и посвящена этим вопросам, так же как и темам целей ученичества и моделям вхождения верующих в тело Христово.

Книга заканчивается призывом. Будет ли у нас достаточно силы, сердечного отношения, настойчивости, которая требуется для того, чтобы завоевать мусульман из каждого языка, племени, народа, которые находятся в Семействе ислама? Мы считаем, что выбора у нас нет. Христос повелел нам идти, и Он дал нам надежду на то, что жатва будет. Поэтому мы верим в то, что увидим многие группы христиан, которые будут благовествовать каждой этнолингвистической общности мусульман, и что увеличится число мусульман, которые придут ко Христу во всем мире.

Мы также верим в то, что будет расти и фундаменталистское исламское движение. После развала коммунизма противостояние начинается между исламом и Западом. Ислам стремится противопоставить себя сильнейшему влиянию западной культуры и поэтому возвращается к фундаменталистскому учению, от которого и зародился. Настанет день “святых воинов”. В ближайшие годы будет много страдания, кровь будет литься, когда мусульмане будут сражаться с другими мусульманами, когда мусульмане будут сражаться со своими соседями. Такова обратная сторона самоотождествления ислама с Измаилом: “... руки его на всех ...” (Бытие 16:12).

Война и пролитие крови - это жестокость и боль. Многие из детей Измаила устанут от бесконечного цикла разрушительного поведения и захотят по-настоящему примириться с другими членами семейства Авраама. Разочарованные в попытке Мухаммада решить мировые проблемы, которую он предпринял в седьмом веке, создав новую религию, распространяющую свое влияние мечом и молитвами, мусульмане повернутся к Иисусу, Спасителю мира и истинному Господину мира. Как автор этой книги, я молюсь о том, чтобы в руках христиан она стала полезным пособием на полях, созревших для жатвы мусульманского мира. Непреходящим примером на все времена служит для нас молитва Авраама за Измаила и Божий ответ на нее. Мы же, как и отец наш Авраам, также молимся за тех, кто называет себя детьми Измаила. “О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!” (Бытие 17:18). И мы можем услышать Божий ответ, как когда-то его услышал Авраам: “Я услышал тебя: вот, Я благословляю его ...” (Бытие 17:20).