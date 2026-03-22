Маклеод - Личность Христа

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Educational
Series Контуры христианского богословия (7 books)

Однако следует признать, что скептицизм, современный или древний, является привлекательной альтернативой. Ранняя церковь (и, я считаю, сам Христос) делала об Иисусе невероятные, даже вызывающие утверждения, которые требуют от нас полного пересмотра наших интуитивных представлений о Боге. Хотя я лично давно преодолел сомнение и даже неуверенность, надеюсь, я не забыл, как думают нехристиане, и когда писал эту книгу, то постоянно представлял себе, как один из них заглядывает мне через плечо и ставит под вопрос написанное мною.

Многие из тех, с кем я в корне не согласен, обогатили мою жизнь, задавая мне неожиданные вопросы и открывая новые направления исследования. Нет единого обязательного подхода к христологии, и некоторые принятые мною методологические решения легко подвергнуть критике. Больше всего напрашивается на критику мое решение, вопреки современным предпочтениям, следовать методу «христологии сверху». Это совсем не означает, что я недооцениваю человечность Иисуса. Нет, я отношусь к ней настолько серьезно, что кому-то может показаться, что перегибаю палку. Но если бы я избрал метод «христологии снизу», то это было бы притворство. Я не начинаю снизу.

Маклеод Дональд - Личность Христа

пер. с англ.

Минск : Позитив-центр, 2017. 376 с.

ISBN 978-0-8308-1537-1 (англ.)

ISBN 978-985-7193-06-6 (рус.)

Маклеод Дональд - Личность Христа - Содержание

Общее предисловие к серии

Предисловие

Введение

Часть 1 «Истинный Бог от истинного Бога» — от евангелий до Никеи

  • Глава 1. Непорочное зачатие

  • Глава 2. Предсуществование Христа

  • Глава 3. Христос, Сын Божий

  • Глава 4, Исторический Иисус

  • Глава 5. Христос веры: «Бог истинный от Бога истинного»

Часть 2 «Истинный Бог, истинный человек» — Халкидон и далее

  • Глава 6. Воплощение

  • Глава 7. Халкидон: «совершенный по Божеству, совершенный по человечеству»

  • Глава 8. Кенозис: уничижение себя

  • Глава 9. Безгрешность Христа

  • Глава 10. Нет иного имени: современное богословие об уникальности Христа

Эпилог

Именной указатель

Предметный указатель

Библейский указатель

Comments

No comments yet. Be the first!

