Зачастую массовая и личная евангелизация наряду с проповедованием и преподаванием Слова Божия не соответствует библейским планам, данным Церкви Божественным Архитектором.

Многие из тех, кто служит делу созидания Церкви, так поглощены собственными идеями и проектами, что забывают о том, что они служат под Божественным руководством, и что их служение в конечном итоге может быть не одобрено Богом.

Тревор Маклуейн – Библейские основы

Христианская миссия "Добрая весть всем народам" 1996 г. – 633 с.

ISBN 5-7454-0098-6

Тревор Маклуейн – Библейские основы

Посвящение

Введение

ЧАСТЬ I - ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ - СТРОИТЬ ПО ПЛАНУ

Прочное основание - строить по плану

Проверка основания

Люди, не подготовленные к принятию Евангелия

Основы Евангелия

Божественные принципы строительства

Хронологическая последовательность при Евангелизации

Правильная основа для обучения верующих

ЧАСТЬ II - КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПОСОБИЕМ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

Практические вопросы и ответы

Особые примечания

Руководство для преподавателя

Определенные указния по проведению уроков

ЧАСТЬ III - УРОКИ

Уроки (1-50)

Тревор Маклуейн – Библейские основы - Введение

У вас в руках тщательно разработанная программа уроков по изучению Библии. Каждый отдельно разработанный урок является частью единого целого. Составленные на основе Ветхого и Нового Заветов они складываются воедино, как отдельные фрагменты прекрасной мозаики со сложным рисунком, чтобы раскрыть нам чудесный план Господа - план нашего спасения, начиная с повествований книги Бытия и до вознесения Христа, о чем повествуется в Евангелиях.

Чудеса сотворения мира и избранные фрагменты библейского повествования раскрывают перед нами основные темы Писания. При содействии Духа Святого в этих темах открывается ни с чем не сравнимый по своей логике план спасения. Четко и с силой вырисовывается Евангелие, открывающееся в контексте многовекового Божьего плана.

Занятия тщательно продуманы, и методика их проведения хорошо зарекомендовала себя на практике. Во многих странах мира миссионеры, пасторы и преподаватели уже пользовались и пользуются, адаптированным для различных языков, культур и традиций, учебным материалом, разработанным Тревором Маклуеином. Библейские истины, ясно определенные и преподнесённые в понятной форме, являются основой христианской жизни и служения.

Ричард Д. Соллис Миссия «Нью Трайбс»