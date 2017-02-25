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Маклуейн – Библейские основы

Тревор Маклуейн – Библейские основы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Educational
Зачастую массовая и личная евангелизация наряду с проповедованием и преподаванием Слова Божия не соответствует библейским планам, данным Церкви Божественным Архитектором.
Многие из тех, кто служит делу созидания Церкви, так поглощены собственными идеями и проектами, что забывают о том, что они служат под Божественным руководством, и что их служение в конечном итоге может быть не одобрено Богом.

Тревор Маклуейн – Библейские основы

Христианская миссия "Добрая весть всем народам" 1996 г. – 633 с.
ISBN 5-7454-0098-6

Тревор Маклуейн – Библейские основы

Посвящение
Введение
ЧАСТЬ I - ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ - СТРОИТЬ ПО ПЛАНУ
  • Прочное основание - строить по плану
  • Проверка основания
  • Люди, не подготовленные к принятию Евангелия
  • Основы Евангелия
  • Божественные принципы строительства
  • Хронологическая последовательность при Евангелизации
  • Правильная основа для обучения верующих
ЧАСТЬ II - КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПОСОБИЕМ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ
  • Практические вопросы и ответы
  • Особые примечания
  • Руководство для преподавателя
  • Определенные указния по проведению уроков
ЧАСТЬ III - УРОКИ
  • Уроки (1-50)

Тревор Маклуейн – Библейские основы - Введение

У вас в руках тщательно разработанная программа уроков по изучению Библии. Каждый отдельно разработанный урок является частью единого целого. Составленные на основе Ветхого и Нового Заветов они складываются воедино, как отдельные фрагменты прекрасной мозаики со сложным рисунком, чтобы раскрыть нам чудесный план Господа - план нашего спасения, начиная с повествований книги Бытия и до вознесения Христа, о чем повествуется в Евангелиях.
Чудеса сотворения мира и избранные фрагменты библейского повествования раскрывают перед нами основные темы Писания. При содействии Духа Святого в этих темах открывается ни с чем не сравнимый по своей логике план спасения. Четко и с силой вырисовывается Евангелие, открывающееся в контексте многовекового Божьего плана.
Занятия тщательно продуманы, и методика их проведения хорошо зарекомендовала себя на практике. Во многих странах мира миссионеры, пасторы и преподаватели уже пользовались и пользуются, адаптированным для различных языков, культур и традиций, учебным материалом, разработанным Тревором Маклуеином. Библейские истины, ясно определенные и преподнесённые в понятной форме, являются основой христианской жизни и служения.
Ричард Д. Соллис Миссия «Нью Трайбс»
Views 1 351
Rating 5.0 / 5
Added 25.02.2017
Author palatinus
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

S
Serhii777777 11 months ago

Благодарю!
ЮрийБ 9 years ago

Дякую!

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