Макмиллен - Стерн - Ни одной из болезней

Книга С. Макмиллена и Д. Стерна «Ни одной из болезней» — это ставшее классикой исследование, в котором современная медицина подтверждает мудрость гигиенических и этических заповедей Библии. Авторы подробно анализируют предписания, данные в книгах Левит и Второзаконие, показывая, что законы о карантине, санитарии и питании, данные тысячи лет назад, опередили медицинскую науку на столетия. Основная мысль книги заключается в том, что Творец дал человечеству детальную «инструкцию по эксплуатации» организма, соблюдение которой способно предотвратить большинство современных недугов.

Значительная часть работы посвящена психосоматике и влиянию стресса на физическое состояние. Макмиллен и Стерн объясняют механизмы возникновения гипертонии, язв и сердечно-сосудистых заболеваний как следствие нарушения библейских принципов душевного покоя. Они доказывают, что такие качества, как прощение, любовь и вера, являются не только духовными добродетелями, но и биологической необходимостью для поддержания гормонального баланса и здоровья сосудов. Авторы наглядно демонстрируют, как гнев и тревога буквально разрушают тело на клеточном уровне.

Для читателей XXI века книга служит мостом между древними текстами и новейшими открытиями в области иммунологии и психиатрии. Авторы не просто призывают к вере, а предоставляют научные доказательства того, что библейский образ жизни является наиболее эффективной профилактикой рака, инфекционных заболеваний и нервных расстройств. Это издание предлагает конкретный план по защите здоровья, основанный на доверии к божественным законам и глубоком понимании физиологии человека.

С. Макмиллен и Д. Стерн – Ни одной из болезней – Библейский секрет здоровья – людям XXI века

Симферополь: «ДИАЙПИ», 2009. - 320 с.

ISBN 978-966-491-069-6 (Укр.)

ISBN 0-8007-5719-Х (США)

С. Макмиллен и Д. Стерн – Ни одной из болезней – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Часть I. Источник здоровья

Глава 1. Глаза угря и гусиные потроха

Глава 2. Назад, к прогрессу!

Глава 3. Из любви к ближнему

Глава 4. Канализация: быть или не быть

Глава 5. Кладбищенская земля

Часть II. Физическое здоровье

Глава 6. Вельзевул в бутылке

Глава 7. Смерть в пачке 61

Глава 8. Мучение или спасение?

Глава 9. Загадка восьмого дня

ЧАСТЬ III. Сексуальное здоровье

Глава 10. Гей с рождения?

Глава 11. Сексуальные «музыкальные стулья»

Глава 12. СПИД: это касается каждого

Глава 13. Американский сексперимент

Глава 14. Право женщины

Глава 15. Нация презервативов

Глава 16. Секс и духовная жизнь

Глава 17. Секрет идеального секса

Часть IV. Эмоциональное здоровье

Глава 18. Связь между духом, душой и телом

Глава 19. Враг народа номер один

Глава 20. Жизнь без стресса

Глава 21. Фактор веры

Глава 22. Осторожно: гнев!

Глава 23. Цена мести

Глава 24. Разум против безумия

Часть V. Духовное здоровье

Глава 25. Взгляд в вечность сквозь слезы

Глава 26. Не пытайтесь достать Луну с неба

Глава 27. А вы надели парашют?

Глава 28. Освобожденная душа

Приложение. Обрезание младенцев (советы родителям)

Примечания

Сведения об авторах