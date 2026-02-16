Макмиллен - Стерн - Ни одной из болезней
Книга С. Макмиллена и Д. Стерна «Ни одной из болезней» — это ставшее классикой исследование, в котором современная медицина подтверждает мудрость гигиенических и этических заповедей Библии. Авторы подробно анализируют предписания, данные в книгах Левит и Второзаконие, показывая, что законы о карантине, санитарии и питании, данные тысячи лет назад, опередили медицинскую науку на столетия. Основная мысль книги заключается в том, что Творец дал человечеству детальную «инструкцию по эксплуатации» организма, соблюдение которой способно предотвратить большинство современных недугов.
Значительная часть работы посвящена психосоматике и влиянию стресса на физическое состояние. Макмиллен и Стерн объясняют механизмы возникновения гипертонии, язв и сердечно-сосудистых заболеваний как следствие нарушения библейских принципов душевного покоя. Они доказывают, что такие качества, как прощение, любовь и вера, являются не только духовными добродетелями, но и биологической необходимостью для поддержания гормонального баланса и здоровья сосудов. Авторы наглядно демонстрируют, как гнев и тревога буквально разрушают тело на клеточном уровне.
Для читателей XXI века книга служит мостом между древними текстами и новейшими открытиями в области иммунологии и психиатрии. Авторы не просто призывают к вере, а предоставляют научные доказательства того, что библейский образ жизни является наиболее эффективной профилактикой рака, инфекционных заболеваний и нервных расстройств. Это издание предлагает конкретный план по защите здоровья, основанный на доверии к божественным законам и глубоком понимании физиологии человека.
С. Макмиллен и Д. Стерн – Ни одной из болезней – Библейский секрет здоровья – людям XXI века
Симферополь: «ДИАЙПИ», 2009. - 320 с.
ISBN 978-966-491-069-6 (Укр.)
ISBN 0-8007-5719-Х (США)
С. Макмиллен и Д. Стерн – Ни одной из болезней – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Часть I. Источник здоровья
Глава 1. Глаза угря и гусиные потроха
Глава 2. Назад, к прогрессу!
Глава 3. Из любви к ближнему
Глава 4. Канализация: быть или не быть
Глава 5. Кладбищенская земля
Часть II. Физическое здоровье
Глава 6. Вельзевул в бутылке
Глава 7. Смерть в пачке 61
Глава 8. Мучение или спасение?
Глава 9. Загадка восьмого дня
ЧАСТЬ III. Сексуальное здоровье
Глава 10. Гей с рождения?
Глава 11. Сексуальные «музыкальные стулья»
Глава 12. СПИД: это касается каждого
Глава 13. Американский сексперимент
Глава 14. Право женщины
Глава 15. Нация презервативов
Глава 16. Секс и духовная жизнь
Глава 17. Секрет идеального секса
Часть IV. Эмоциональное здоровье
Глава 18. Связь между духом, душой и телом
Глава 19. Враг народа номер один
Глава 20. Жизнь без стресса
Глава 21. Фактор веры
Глава 22. Осторожно: гнев!
Глава 23. Цена мести
Глава 24. Разум против безумия
Часть V. Духовное здоровье
Глава 25. Взгляд в вечность сквозь слезы
Глава 26. Не пытайтесь достать Луну с неба
Глава 27. А вы надели парашют?
Глава 28. Освобожденная душа
Приложение. Обрезание младенцев (советы родителям)
Примечания
Сведения об авторах
Comments (1 comment)