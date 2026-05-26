Максвелл - Нацеленные на рост

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Practical Psychology

Книга Джона Максвелла и Джима Дорнана посвящена личностному росту, раскрытию потенциала и практическим принципам успешной жизни. Авторы исходят из убеждения, что потенциал человека — это дар, а то, как человек распоряжается этим даром, становится выражением его ответственности и благодарности.

В десяти главах рассматриваются ключевые шаги развития: умение начать, стремление выйти за пределы заурядности, ежедневное инвестирование в себя, преодоление страхов, выбор окружения, правильное отношение, дисциплина, любовь к своему делу, продуманное движение к цели и формирование жизненных ценностей.

Максвелл Джон, Дорнан Джим. Нацеленные на рост: 10 принципов, которые помогут вам реализовать ваш потенциал / пер. В.А. Химич. – ООО Издательский дом «Рифформа», 2011. – 207 с.

Максвелл Джон, Дорнан Джим – Нацеленные на рост – Содержание

  1. Начало — первый шаг к успеху

  2. Определите дистанцию между заурядным и выдающимся

  3. Сознательно инвестируйте в себя и растите каждый день

  4. Посмотрите в лицо своим страхам и избавьтесь от них

  5. Мудро выбирайте себе друзей

  6. Сделайте свое отношение своим главным активом

  7. Относитесь к дисциплине как к другу

  8. Делайте то, что любите, и любите то, что делаете

  9. Продумайте свой путь к вершине

  10. Установите ценности, которые станут основой вашей жизни

