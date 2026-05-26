Максвелл - Нацеленные на рост
Книга Джона Максвелла и Джима Дорнана посвящена личностному росту, раскрытию потенциала и практическим принципам успешной жизни. Авторы исходят из убеждения, что потенциал человека — это дар, а то, как человек распоряжается этим даром, становится выражением его ответственности и благодарности.
В десяти главах рассматриваются ключевые шаги развития: умение начать, стремление выйти за пределы заурядности, ежедневное инвестирование в себя, преодоление страхов, выбор окружения, правильное отношение, дисциплина, любовь к своему делу, продуманное движение к цели и формирование жизненных ценностей.
Максвелл Джон, Дорнан Джим – Нацеленные на рост – 10 принципов, которые помогут вам реализовать ваш потенциал
Максвелл Джон, Дорнан Джим. Нацеленные на рост: 10 принципов, которые помогут вам реализовать ваш потенциал / пер. В.А. Химич. – ООО Издательский дом «Рифформа», 2011. – 207 с.
Максвелл Джон, Дорнан Джим – Нацеленные на рост – Содержание
Начало — первый шаг к успеху
Определите дистанцию между заурядным и выдающимся
Сознательно инвестируйте в себя и растите каждый день
Посмотрите в лицо своим страхам и избавьтесь от них
Мудро выбирайте себе друзей
Сделайте свое отношение своим главным активом
Относитесь к дисциплине как к другу
Делайте то, что любите, и любите то, что делаете
Продумайте свой путь к вершине
Установите ценности, которые станут основой вашей жизни
No comments yet. Be the first!