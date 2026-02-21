Книга Джона Максвелла «Золотые уроки: достижение целей» — это квинтэссенция многолетнего опыта автора в области личной эффективности и стратегического планирования. Максвелл утверждает, что успех не является делом случая или мгновенным достижением; это результат ежедневного следования четко определенным принципам. Основная идея книги заключается в том, что цели должны быть не просто мечтами, а осознанно сконструированными ориентирами, которые согласуются с внутренними ценностями человека.

Автор предлагает системный подход к реализации планов, выделяя несколько критических этапов: от «проверки цели на истинность» до управления своим ежедневным графиком. Максвелл подчеркивает, что многие люди терпят неудачу не из-за отсутствия таланта, а из-за разрыва между их желаниями и их привычками. В книге описывается правило «Пяти ударов топором»: чтобы свалить дерево, нужно каждый день делать пять точных ударов, что символизирует важность маленьких, но регулярных шагов к большой мечте.

Особое внимание уделяется «цене успеха». Максвелл честно говорит о том, что достижение значимых целей всегда требует отказа от чего-то менее важного (принцип «обмена»). Он учит читателей не только визуализировать результат, но и планировать процесс преодоления препятствий. Книга наполнена практическими инструментами для анализа своих сильных сторон и фокусировки внимания на тех немногих задачах, которые приносят 80% результата (закон Парето).

Максвелл, Дж. Золотые уроки: достижение целей

Дж. Максвелл; пер. с анrл. С. Э. Борич.

Минск: .Попурри», 2010. - 304 с.

lSВN 978-985-15-0908-5.

Джон Максвелл - Золотые уроки: достижение целей - Оглавление

Слова благодарности

Введение. ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАША МЕЧТА?

Глава 1. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ Действительно ли моя мечта принадлежит мне?

Глава 2. ЯСНОСТЬ Ясно ли я представляю себе свою мечту?

Глава 3. РЕАЛЬНОСТЬ Опираюсь ли я в достижении своей мечты на факторы, которые находятся под моим контролем?

Глава 4. СТРАСТЬ Зовет ли меня мечта за собой?

Глава 5. ПУТЬ Есть ли у меня стратегия для реализации мечты?

Глава 6. ЛЮДИ Привлек лия всех нужных людей к достижению мечты?

Глава 7. ЦЕНА Готов ли я заплатить необходимую цену за свою мечту?

Глава 8. УПОРСТВО Приближаюсь ли я к своей мечте?

Глава 9. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ Доставляет ли мне удовольствие работа по реализации своей мечты?

Глава 10. ЗНАЧЕНИЕ Принесет ли моя мечта пользу окружающим ?

Заключение. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД...

ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЁД