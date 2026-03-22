Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Малейчук - Парадоксы симптома

Малейчук - Парадоксы симптома
Add to Favorites
Category Psychology Psychotherapy, Practical Psychology
Series Методы психотерапии (7 books)

Книга Геннадия Малейчука «Парадоксы симптома» посвящена исследованию психосоматических симптомов и их роли в психологической и телесной жизни человека. Автор рассматривает симптом не только как проявление болезни, но и как своеобразный язык психики, через который выражаются внутренние конфликты, напряжение и неразрешённые эмоциональные переживания.

В книге представлен системно-аналитический подход к пониманию психосоматических расстройств. Малейчук показывает, что симптом часто выполняет определённую психологическую функцию: он может защищать человека от более тяжёлых переживаний, поддерживать внутренний баланс или сигнализировать о глубинных проблемах.

Автор анализирует механизмы возникновения психосоматических симптомов, их связь с эмоциональными состояниями, личной историей и системой отношений человека. Особое внимание уделяется терапевтической работе с симптомом, в которой важную роль играет осознание внутренних конфликтов и изменение привычных психологических паттернов.

Книга будет полезна психологам, психотерапевтам, студентам психологических специальностей и всем читателям, интересующимся психосоматикой и глубинной психологией.

Малейчук Г. - Парадоксы симптома - Системно-аналитический подход в работе с психосоматическим симптомом

2-е изд. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 245 с. — (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904993-69-6

Малейчук Г. - Парадоксы симптома – Содержание

  • Введение: парадоксы симптома

  • Теоретические аспекты работы с симптомом

  • Практические аспекты работы с симптомом: сказочные истории

  • В поисках мужской идентичности: психосоматический симптом в структуре (идентичности Мальчик-с-пальчик)

  • Несказочные истории

  • Практические аспекты работы с симптомом

  • Словарь используемых терминов

  • Список использованной литературы

Views 47
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

