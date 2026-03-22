Малейчук - Парадоксы симптома
Книга Геннадия Малейчука «Парадоксы симптома» посвящена исследованию психосоматических симптомов и их роли в психологической и телесной жизни человека. Автор рассматривает симптом не только как проявление болезни, но и как своеобразный язык психики, через который выражаются внутренние конфликты, напряжение и неразрешённые эмоциональные переживания.
В книге представлен системно-аналитический подход к пониманию психосоматических расстройств. Малейчук показывает, что симптом часто выполняет определённую психологическую функцию: он может защищать человека от более тяжёлых переживаний, поддерживать внутренний баланс или сигнализировать о глубинных проблемах.
Автор анализирует механизмы возникновения психосоматических симптомов, их связь с эмоциональными состояниями, личной историей и системой отношений человека. Особое внимание уделяется терапевтической работе с симптомом, в которой важную роль играет осознание внутренних конфликтов и изменение привычных психологических паттернов.
Книга будет полезна психологам, психотерапевтам, студентам психологических специальностей и всем читателям, интересующимся психосоматикой и глубинной психологией.
Малейчук Г. - Парадоксы симптома - Системно-аналитический подход в работе с психосоматическим симптомом
2-е изд. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 245 с. — (Методы психотерапии).
ISBN 978-5-904993-69-6
Малейчук Г. - Парадоксы симптома – Содержание
Введение: парадоксы симптома
Теоретические аспекты работы с симптомом
Практические аспекты работы с симптомом: сказочные истории
В поисках мужской идентичности: психосоматический симптом в структуре (идентичности Мальчик-с-пальчик)
Несказочные истории
Практические аспекты работы с симптомом
Словарь используемых терминов
Список использованной литературы
