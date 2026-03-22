Малейчук - Пространство психотерапии

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Методы психотерапии (7 books)

Книга Геннадия Малейчука «Пространство психотерапии. Между терапевтом и клиентом» посвящена исследованию терапевтических отношений — центрального элемента психотерапевтического процесса. Автор рассматривает психотерапию как особое пространство взаимодействия, в котором происходит встреча двух людей: клиента, ищущего помощь, и терапевта, сопровождающего его в процессе внутреннего изменения.

В книге анализируются психологические процессы, возникающие в терапевтическом контакте: доверие, сопротивление, перенос и контрперенос, границы взаимодействия и эмоциональная динамика между участниками терапии. Малейчук показывает, как именно качество отношений между терапевтом и клиентом становится важнейшим фактором эффективности психотерапии.

Автор также уделяет внимание профессиональной позиции терапевта, его ответственности, внутренней работе и способности удерживать безопасное пространство для клиента. Книга сочетает теоретические размышления с практическими наблюдениями из психотерапевтической практики.

Издание будет полезно психологам, психотерапевтам, студентам психологических специальностей и всем, кто интересуется глубинными аспектами психотерапевтической работы и человеческих отношений.

Малейчук Г. - Пространство психотерапии - Между терапевтом и клиентом

2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 249 с. — (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904993-70-2

Малейчук Г. - Пространство психотерапии – Содержание

Введение

Раздел 1. Психотерапия

  • 1.1. Психотерапия как явление современной культуры

  • 1.2. Психотерапия как профессия

  • 1.3. Различие психологического консультирования и психотерапии

  • 1.4. Условия и критерии эффективности психотерапии

  • 1.5. Психотерапевтические догмы

  • 1.6. Базовые иллюзии развития как ресурс психотерапиии

  • 1.7. Психотерапия как процесс смены идентичности

  • 1.8. Исцеление в психотерапии

  • 1.9. Цена успешной психотерапии

  • 1.10. Продавцы иллюзий

Раздел 2. Психотерапевт

  • 2.1. Особенности картины мира психотерапевта

  • 2.2. Психотерапевт как профессионал и как личность

  • 2.3. Психотерапевт как Другой

  • 2.4. Особенности профессионального восприятия психотерапевта

  • 2.5. Профессиональная позиция психотерапевта

  • 2.6. Рефлексивные критерии профессионализма

  • 2.7. Ограничения терапевта как его возможный ресурс

  • 2.8. Психотерапевтическая ошибка как ресурс

  • 2.9. Профессиональные ловушки

Раздел 3. Клиент

  • 3.1. Клиент психотерапевта

  • 3.2. Типы проблем в терапии: ситуативные и личностно обусловленные

  • 3.3. Портрет современного клиента

  • 3.4. Картина мира клиента и его психическое здоровье

  • 3.5. Динамика клиентской позиции в психотерапии

  • 3.6. Модель диагностики личности клиента

  • 3.7. Системно-аналитический подход к диагностике клиента

  • 3.8. Уровни анализа проблемы клиента

Раздел 4. Психотерапевтический процесс

  • 4.1. Специфика психотерапевтического взаимодействия

  • 4.2. Специфика психологического диагноза

  • 4.3. Симптом как феномен психотерапии

  • 4.4. Системный подход в работе с симптомом

  • 4.5. Фокусы и перспективы работы с симптомом

  • 4.6. Этапы работы с симптомом

  • 4.7. Сопротивление симптома

  • 4.8. Тело и телесный симптом в фокусе психотерапии

  • 4.9. Идеализация как феномен психотерапии

Вместо заключения: магия психотерапии

Словарь психотерапевтических терминов

Список рекомендуемой литературы

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

