Малейчук - Пространство психотерапии

Книга Геннадия Малейчука «Пространство психотерапии. Между терапевтом и клиентом» посвящена исследованию терапевтических отношений — центрального элемента психотерапевтического процесса. Автор рассматривает психотерапию как особое пространство взаимодействия, в котором происходит встреча двух людей: клиента, ищущего помощь, и терапевта, сопровождающего его в процессе внутреннего изменения.

В книге анализируются психологические процессы, возникающие в терапевтическом контакте: доверие, сопротивление, перенос и контрперенос, границы взаимодействия и эмоциональная динамика между участниками терапии. Малейчук показывает, как именно качество отношений между терапевтом и клиентом становится важнейшим фактором эффективности психотерапии.

Автор также уделяет внимание профессиональной позиции терапевта, его ответственности, внутренней работе и способности удерживать безопасное пространство для клиента. Книга сочетает теоретические размышления с практическими наблюдениями из психотерапевтической практики.

Издание будет полезно психологам, психотерапевтам, студентам психологических специальностей и всем, кто интересуется глубинными аспектами психотерапевтической работы и человеческих отношений.

Малейчук Г. - Пространство психотерапии - Между терапевтом и клиентом

2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 249 с. — (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904993-70-2

Малейчук Г. - Пространство психотерапии – Содержание

Введение

Раздел 1. Психотерапия

1.1. Психотерапия как явление современной культуры

1.2. Психотерапия как профессия

1.3. Различие психологического консультирования и психотерапии

1.4. Условия и критерии эффективности психотерапии

1.5. Психотерапевтические догмы

1.6. Базовые иллюзии развития как ресурс психотерапиии

1.7. Психотерапия как процесс смены идентичности

1.8. Исцеление в психотерапии

1.9. Цена успешной психотерапии

1.10. Продавцы иллюзий

Раздел 2. Психотерапевт

2.1. Особенности картины мира психотерапевта

2.2. Психотерапевт как профессионал и как личность

2.3. Психотерапевт как Другой

2.4. Особенности профессионального восприятия психотерапевта

2.5. Профессиональная позиция психотерапевта

2.6. Рефлексивные критерии профессионализма

2.7. Ограничения терапевта как его возможный ресурс

2.8. Психотерапевтическая ошибка как ресурс

2.9. Профессиональные ловушки

Раздел 3. Клиент

3.1. Клиент психотерапевта

3.2. Типы проблем в терапии: ситуативные и личностно обусловленные

3.3. Портрет современного клиента

3.4. Картина мира клиента и его психическое здоровье

3.5. Динамика клиентской позиции в психотерапии

3.6. Модель диагностики личности клиента

3.7. Системно-аналитический подход к диагностике клиента

3.8. Уровни анализа проблемы клиента

Раздел 4. Психотерапевтический процесс

4.1. Специфика психотерапевтического взаимодействия

4.2. Специфика психологического диагноза

4.3. Симптом как феномен психотерапии

4.4. Системный подход в работе с симптомом

4.5. Фокусы и перспективы работы с симптомом

4.6. Этапы работы с симптомом

4.7. Сопротивление симптома

4.8. Тело и телесный симптом в фокусе психотерапии

4.9. Идеализация как феномен психотерапии

Вместо заключения: магия психотерапии

Словарь психотерапевтических терминов

Список рекомендуемой литературы