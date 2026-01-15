Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Малков - Воздвижение Креста Господня

Малков - Воздвижение Креста Господня
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Series Святые отцы о церковных праздниках (11 books)

Для римлян распятие на кресте было казнью, которой заслуживали самые презренные отребья общества — бунтовщики, убийцы, воры и, разумеется, рабы. Благородный римский философ и велеречивый оратор Цицерон в сочинении «Против Вересса. О казнях» не допускает и мысли о том, что столь ужасной казни может подвергнуться римский гражданин. Распятие для Цицерона — «жесточайшая и позорнейшая казнь, предназначенная для рабов». Крест для него — «омерзительное орудие казни». Нет и не может быть более унизительного и страшного способа умереть, чем оказаться прибитым ко кресту. И само это слово — «крест» — римскому гражданину не пристало ни произносить, ни даже слышать. Ведь, по убеждению Цицерона, при воспоминании об этой казни высокий ум римлянина неизбежно оскверняется, при виде распятия уничижается его благородное зрение, а при слышании предсмертных криков умирающего на кресте оскорбляется его аристократический слух...

Итак, одна мысль о том, что на кресте мог быть распят не просто раб, разбойник или убийца, но Сам Сын Божий и что именно на этом позорном орудии казни Он искупил человеческий род от власти сатаны, смерти и греха, — оказалась неприемлема для многих. Потому-то и евангельская весть о распятом Боге Слове сделалась в равной степени соблазном для иудеев и безумием для эллинов, как писал апостол Павел (ср. 1 Кор. 1:23). Известно, что распятие было самой мучительной из всех существовавших в античном мире форм публичной казни. Все начиналось с несения креста. Если крест был новым, только что изготовленным, то осужденный нес его к месту казни целиком. Вес нового креста составлял около 130 килограммов. Если же вертикальная часть креста оставалась на месте распятия с предыдущей казни, вес ноши — горизонтальной перекладины — ограничивался несколькими десятками килограммов (от 30 до 50). Однако для человека, который к этому моменту был уже измучен побоями и пытками, такой вес все равно казался огромным.

Воздвижение Креста Господня - Антология святоотеческих проповедей

Авт.-сост. П. Ю. Малков
М.: Никея, 2018. 368 с.
Серия «Святые отцы о церковных праздниках»
ISBN 978-5-91761-897-5

Воздвижение Креста Господня - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

  • Петр Малков «Древо спасения»: святоотеческие проповеди на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВОЗДВИЖЕНИИ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

  • Преподобный Ефрем Сирин Слово на Честной и Животворящий Крест и на Второе Пришествие Господа, а также о любви и милостыне

  • Святитель Амвросий Медиоланский Слово о Кресте Христовом (spuria)

  • Святитель Иоанн Златоуст Три проповеди о Кресте

    • Беседа первая о Кресте и разбойнике, и о Втором Пришествии Христа, и о непрестанной молитве за врагов

    • Слово на Воздвижение Честного Креста (spuria)

    • Слово на поклонение Честному Древу (spuria)

  • Святитель Андрей Критский Слово первое на Всеславное Воздвижение Креста

  • Преподобный Иоанн Дамаскин Слово о Кресте

  • Святитель Иосиф, архиепископ Фессалоникийский Слово на поклонение Животворящему Кресту

  • Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский Беседа о Честном и Животворящем Кресте

  • Святитель Климент Охридский Похвальное слово на Воздвижение Креста

  • Святитель Филарет Московский Слово в Великий Пяток

  • Святитель Феофан Затворник Два слова на Воздвижение Честного Креста Господня

    • Слово первое на Воздвижение Честного Креста Господня

    • Слово второе на Воздвижение Честного Креста Господня

  • Священномученик Сергий Мечёв Два слова о Воздвижении Креста

    • Слово на Воздвижение Креста Господня

    • Слово в Неделю по Воздвижении Креста

  • Священномученик Борис (Разумов), митрополит Неврокопский Слово о Кресте

  • Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский Слово в день Воздвижения Креста Христова

Список источников и литературы

Источники

Литература

Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books