Малков - Воздвижение Креста Господня

Для римлян распятие на кресте было казнью, которой заслуживали самые презренные отребья общества — бунтовщики, убийцы, воры и, разумеется, рабы. Благородный римский философ и велеречивый оратор Цицерон в сочинении «Против Вересса. О казнях» не допускает и мысли о том, что столь ужасной казни может подвергнуться римский гражданин. Распятие для Цицерона — «жесточайшая и позорнейшая казнь, предназначенная для рабов». Крест для него — «омерзительное орудие казни». Нет и не может быть более унизительного и страшного способа умереть, чем оказаться прибитым ко кресту. И само это слово — «крест» — римскому гражданину не пристало ни произносить, ни даже слышать. Ведь, по убеждению Цицерона, при воспоминании об этой казни высокий ум римлянина неизбежно оскверняется, при виде распятия уничижается его благородное зрение, а при слышании предсмертных криков умирающего на кресте оскорбляется его аристократический слух...

Итак, одна мысль о том, что на кресте мог быть распят не просто раб, разбойник или убийца, но Сам Сын Божий и что именно на этом позорном орудии казни Он искупил человеческий род от власти сатаны, смерти и греха, — оказалась неприемлема для многих. Потому-то и евангельская весть о распятом Боге Слове сделалась в равной степени соблазном для иудеев и безумием для эллинов, как писал апостол Павел (ср. 1 Кор. 1:23). Известно, что распятие было самой мучительной из всех существовавших в античном мире форм публичной казни. Все начиналось с несения креста. Если крест был новым, только что изготовленным, то осужденный нес его к месту казни целиком. Вес нового креста составлял около 130 килограммов. Если же вертикальная часть креста оставалась на месте распятия с предыдущей казни, вес ноши — горизонтальной перекладины — ограничивался несколькими десятками килограммов (от 30 до 50). Однако для человека, который к этому моменту был уже измучен побоями и пытками, такой вес все равно казался огромным.

Воздвижение Креста Господня - Антология святоотеческих проповедей

Авт.-сост. П. Ю. Малков

М.: Никея, 2018. 368 с.

Серия «Святые отцы о церковных праздниках»

ISBN 978-5-91761-897-5

Воздвижение Креста Господня - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Петр Малков «Древо спасения»: святоотеческие проповеди на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВОЗДВИЖЕНИИ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Преподобный Ефрем Сирин Слово на Честной и Животворящий Крест и на Второе Пришествие Господа, а также о любви и милостыне

Святитель Амвросий Медиоланский Слово о Кресте Христовом (spuria)

Святитель Иоанн Златоуст Три проповеди о Кресте Беседа первая о Кресте и разбойнике, и о Втором Пришествии Христа, и о непрестанной молитве за врагов Слово на Воздвижение Честного Креста (spuria) Слово на поклонение Честному Древу (spuria)

Святитель Андрей Критский Слово первое на Всеславное Воздвижение Креста

Преподобный Иоанн Дамаскин Слово о Кресте

Святитель Иосиф, архиепископ Фессалоникийский Слово на поклонение Животворящему Кресту

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский Беседа о Честном и Животворящем Кресте

Святитель Климент Охридский Похвальное слово на Воздвижение Креста

Святитель Филарет Московский Слово в Великий Пяток

Святитель Феофан Затворник Два слова на Воздвижение Честного Креста Господня Слово первое на Воздвижение Честного Креста Господня Слово второе на Воздвижение Честного Креста Господня

Священномученик Сергий Мечёв Два слова о Воздвижении Креста Слово на Воздвижение Креста Господня Слово в Неделю по Воздвижении Креста

Священномученик Борис (Разумов), митрополит Неврокопский Слово о Кресте

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский Слово в день Воздвижения Креста Христова

Список источников и литературы

Источники

Литература