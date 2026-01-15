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Малков - Сретение Господне

Малков - Сретение Господне
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Series Святые отцы о церковных праздниках (11 books)

Каждая новая встреча с близким нам человеком после долгой разлуки — большая радость. Вновь оказаться рядом с тем, кого любишь, к кому сердечно привязан, — великое счастье и для любящих супругов, и для родителей и их детей, и для друзей, и для тех единомышленников в вере, которые, по слову святителя Григория Богослова, «влюблены в одно и то же» («Слово 43-е»). И, наоборот, долгая разлука с дорогими людьми — причина для душевной печали, жизненное испытание и сердечная боль. Но тем радостнее тот миг, когда мы снова встречаемся лицом к лицу, заключаем друг друга в объятия и затем ведем разговор о самом главном и важном. Сретение Господне — это праздник встречи. Известно, что слово «сретение» в переводе с церковнославянского и означает «встреча». Внимательно вчитываясь в евангельский рассказ о событии Сретения, мы понимаем: в тот день, когда Богоматерь и Иосиф принесли в Иерусалимский храм новорожденного Спасителя, и в ту минуту, когда Богомладенца Христа принял на руки праведный Симеон, совершилась самая важная и радостная из всех когда-либо происходивших на земле встреч, осуществившаяся после самой долгой и горькой из всех разлук; новая встреча человека с Богом — после нашего древнего расставания с Ним, случившегося по вине наших прародителей Адама и Евы.

Некогда, на заре человеческой истории произошло страшное и гибельное событие — разлука человека с Богом. Первые люди, Адам и Ева, согрешили, самовольно вкусив плод от Древа познания добра и зла и тем нарушив единственный запрет, наложенный на них Творцом (см. Быт. 2: 17; 3: 6). Так, преступив Господню заповедь и отпав от Божественной Правды, Адам и Ева воздвигли между собой и Создателем крепкую стену отчуждения. И с той древнейшей поры — долго, но безуспешно — люди искали новой встречи, нового единства с Богом, блуждая впотьмах, спотыкаясь, сбиваясь с пути, вступая на смертельно опасные земли темных языческих культов. Но и Сам Бог продолжал искать отдалившегося от Него и предавшего Его любовь человека. В самый день грехопадения Господь отыскивал среди святых садов древнего Рая Свое падшее и потерявшееся создание — Адама, взывая к нему: Где ты? (Быт. 3: 9). Конечно же, такой призыв Господа к Адаму не означал, что Бог не знал, где в тот момент физически находился Адам, или же, что Он не мог найти его. Просто подлинное пребывание рядом двух любящих — это не только их взаимная близость друг к другу в материальном пространстве, но и их духовная близость в любви. Именно такой живой и действенной внутренней устремленности к духовному единению с Богом, чувства радостной, доверчивой любви к Нему и не мог тогда найти в сердце Адама Господь. Падший Адам более не предстоял пред Богом в своей прежней открытости и в жертвенности совершенного послушания: напротив, он пытался скрыться в тени райских деревьев; ведь с нарушением воли Божией, с грехопадением на смену прежней любви к Богу в душу Адама вошло ощущение страха и отчужденности от Него.

Сретение Господне - Антология святоотеческих проповедей

Авт.-сост. П. Ю.Малков
М.: Никея, 2021. 416 с.
Серия «Святые отцы о церковных праздниках»
ISBN 978-5-907307-64-3

Сретение Господне - Содержание

Петр Малков «...Выйдем в сретение Христу Богу нашему»: святоотеческие проповеди на Сретение Господне

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О СРЕТЕНИИ ГОСПОДНЕМ

  • Священномученик Мефодий Олимпийский Слово о Симеоне и Анне. В день Сретения Господня (spuria)

  • Святитель Амфилохий Иконийский Слово на Сретение

  • Святитель Кирилл Иерусалимский Беседа на Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (spuria)

  • Преподобный Исихий Иерусалимский Два слова на Сретение

    • Слово [первое] на Сретение Господа нашего Иисуса Христа

    • Слово [второе] на Сретение Господа нашего Иисуса Христа

  • Святой Тимофей, пресвитер Иерусалимский О пророке Симеоне и на слова: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыко (spuria)

  • Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский Слово на Сретение Господне

  • Святитель Климент Охридский Слово на Сретение Господа нашего Иисуса Христа

  • Святитель Димитрий Ростовский Слово на день Сретения Господня

  • Святитель Феофан Затворник Два слова на Сретение Господне

    • Слово первое на Сретение Господне

    • Слово второе на Сретение Господне

  • Святой праведный Иоанн Кронштадтский Маловерие и холодность христиан к Иисусу Христу

  • Поучение в день Сретения Господня

  • Священномученик Григорий Шлиссельбургский (Лебедев) Две проповеди о Свете

    • Слово на Рождество Христово

    • Слово на Сретение Господне

  • Святитель Лука Крымский Слово в день Сретения Господня

Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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