Малков - Сретение Господне
Каждая новая встреча с близким нам человеком после долгой разлуки — большая радость. Вновь оказаться рядом с тем, кого любишь, к кому сердечно привязан, — великое счастье и для любящих супругов, и для родителей и их детей, и для друзей, и для тех единомышленников в вере, которые, по слову святителя Григория Богослова, «влюблены в одно и то же» («Слово 43-е»). И, наоборот, долгая разлука с дорогими людьми — причина для душевной печали, жизненное испытание и сердечная боль. Но тем радостнее тот миг, когда мы снова встречаемся лицом к лицу, заключаем друг друга в объятия и затем ведем разговор о самом главном и важном. Сретение Господне — это праздник встречи. Известно, что слово «сретение» в переводе с церковнославянского и означает «встреча». Внимательно вчитываясь в евангельский рассказ о событии Сретения, мы понимаем: в тот день, когда Богоматерь и Иосиф принесли в Иерусалимский храм новорожденного Спасителя, и в ту минуту, когда Богомладенца Христа принял на руки праведный Симеон, совершилась самая важная и радостная из всех когда-либо происходивших на земле встреч, осуществившаяся после самой долгой и горькой из всех разлук; новая встреча человека с Богом — после нашего древнего расставания с Ним, случившегося по вине наших прародителей Адама и Евы.
Некогда, на заре человеческой истории произошло страшное и гибельное событие — разлука человека с Богом. Первые люди, Адам и Ева, согрешили, самовольно вкусив плод от Древа познания добра и зла и тем нарушив единственный запрет, наложенный на них Творцом (см. Быт. 2: 17; 3: 6). Так, преступив Господню заповедь и отпав от Божественной Правды, Адам и Ева воздвигли между собой и Создателем крепкую стену отчуждения. И с той древнейшей поры — долго, но безуспешно — люди искали новой встречи, нового единства с Богом, блуждая впотьмах, спотыкаясь, сбиваясь с пути, вступая на смертельно опасные земли темных языческих культов. Но и Сам Бог продолжал искать отдалившегося от Него и предавшего Его любовь человека. В самый день грехопадения Господь отыскивал среди святых садов древнего Рая Свое падшее и потерявшееся создание — Адама, взывая к нему: Где ты? (Быт. 3: 9). Конечно же, такой призыв Господа к Адаму не означал, что Бог не знал, где в тот момент физически находился Адам, или же, что Он не мог найти его. Просто подлинное пребывание рядом двух любящих — это не только их взаимная близость друг к другу в материальном пространстве, но и их духовная близость в любви. Именно такой живой и действенной внутренней устремленности к духовному единению с Богом, чувства радостной, доверчивой любви к Нему и не мог тогда найти в сердце Адама Господь. Падший Адам более не предстоял пред Богом в своей прежней открытости и в жертвенности совершенного послушания: напротив, он пытался скрыться в тени райских деревьев; ведь с нарушением воли Божией, с грехопадением на смену прежней любви к Богу в душу Адама вошло ощущение страха и отчужденности от Него.
Сретение Господне - Антология святоотеческих проповедей
Авт.-сост. П. Ю.Малков
М.: Никея, 2021. 416 с.
Серия «Святые отцы о церковных праздниках»
ISBN 978-5-907307-64-3
Сретение Господне - Содержание
Петр Малков «...Выйдем в сретение Христу Богу нашему»: святоотеческие проповеди на Сретение Господне
СВЯТЫЕ ОТЦЫ О СРЕТЕНИИ ГОСПОДНЕМ
Священномученик Мефодий Олимпийский Слово о Симеоне и Анне. В день Сретения Господня (spuria)
Святитель Амфилохий Иконийский Слово на Сретение
Святитель Кирилл Иерусалимский Беседа на Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (spuria)
Преподобный Исихий Иерусалимский Два слова на Сретение
Слово [первое] на Сретение Господа нашего Иисуса Христа
Слово [второе] на Сретение Господа нашего Иисуса Христа
Святой Тимофей, пресвитер Иерусалимский О пророке Симеоне и на слова: Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыко (spuria)
Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский Слово на Сретение Господне
Святитель Климент Охридский Слово на Сретение Господа нашего Иисуса Христа
Святитель Димитрий Ростовский Слово на день Сретения Господня
Святитель Феофан Затворник Два слова на Сретение Господне
Слово первое на Сретение Господне
Слово второе на Сретение Господне
Святой праведный Иоанн Кронштадтский Маловерие и холодность христиан к Иисусу Христу
Поучение в день Сретения Господня
Священномученик Григорий Шлиссельбургский (Лебедев) Две проповеди о Свете
Слово на Рождество Христово
Слово на Сретение Господне
Святитель Лука Крымский Слово в день Сретения Господня
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