Малоун Брюс - Поиск истины - Изменим мир свидетельствами Сотворения!

Только духовный слепец может не заметить, в каком ужасном состоянии пребывает наш мир. Хотя в людях и природе много красоты, трудно не заметить, что мир не таков, каким должен быть. Почему мы не всегда поступаем правильно, хотя и знаем, как надо? Если быть до конца честными, необходимо признать, что иногда мы не можем, а иногда не хотим. Мы эгоистичны и жестоки (часто даже по отношению к тем, кого больше всего любим). Библия называет это зло «грехом», объясняет, откуда он появился, и прописывает лекарство для решения этой проблемы.

Как сказано в Писании, христиане не принадлежат этому миру, а лишь совершают свое земное странствование к ожидающей их непреходящей обители (Послание к Филиппийцам 3:20). С этой точки зрения еще раз взгляните на обетование, которое Иисус дал Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:18: «... и врата ада не одолеют ее [Мою Церковь]». Это не утешение, но повеление. Христиане призваны не к тому, чтобы отсиживаться в церквях, цепляясь за свою веру среди битв, бушующих в мире. Бог благословляет нас, чтобы мы сами стали благословением для других. Мы должны делать Его дело в этом мире так, чтобы однажды и мы могли услышать слова: «Хорошо, добрый и верный раб!»

В Библии нет ни единого примера, когда Бог одобрил бы попытку спрятаться от мира. Напротив, мы призваны быть светом и солью. Обетованная земля (Израиль) не случайно оказалась на перекрестке дорог между двумя крупнейшими цивилизациями древности. Всякому, кто занимался в то время торговлей, необходимо было проходить по земле богоизбранного народа. Израильтяне были вынуждены вступать во взаимодействие с миром, чтобы мир увидел, чем вера этого народа отличается от других вероисповеданий. Этого же Бог ждет и от нас, но как нам исполнить Его волю?

Книга «Поиск истины» открывает один из способов ниспровержения той лжи, которая цепко держит мир в своих тисках. Одно из самых прекрасных откровений христианства заключается в осознании того, что Бог-Творец не делает нас по шаблону. Для каждого из нас у Него есть особый замысел. Не каждый призван воспользоваться на практике материалами этой книги, но если, читая ее, вы ощутили прилив вдохновения, если у вас возникла мысль провести подобные занятия в вашей церкви, если вы почувствовали, что книга может изменить чью-то жизнь,- прислушайтесь к этим побуждениям. Когда хотя бы один человек начинает действовать, к спасительному познанию Бога приходят многие. Понимая, что делал Бог в прошлом, мы лучше поймем, что Он совершает в настоящем и что намеревается сделать в будущем.

Малоун Брюс - Поиск истины - Изменим мир свидетельствами Сотворения!

Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. - 140 с.

ISBN 978-966-491-190-7

Малоун Брюс - Поиск истины – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел I. Свидетельства биологии и биохимии в поддержку Сотворения

Раздел II. Свидетельства геологии, антропологии и палеонтологии в поддержку Сотворения

Раздел III. Сотворение и система образования: истина против идеологической обработки

Раздел IV. Физика, космология и возраст Земли свидетельствуют в поддержку Сотворения

Раздел V. Сотворение, абсолютная истина и общество

Раздел VI. Сотворение, христианство и ценность жизни

Приложение. Типичные письма в редакции газет

Список иллюстраций