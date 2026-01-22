Малявин - Сумерки Дао

Это исследование выросло из книги «Китай в XVI–XVII вв.», написанной в 1988 году, но выпущенной в свет издательством «Искусство», неожиданно для самого автора, лишь спустя семь лет. К тому времени мною был подготовлен новый, расширенный вариант той же монографии, и я продолжал работать над ним все последующие годы. В результате объем книги увеличился почти вдвое, в ней появились новые главы, а прежние подверглись коренной переработке; многие проблемы получили новое освещение. По существу, читателю предлагается новая работа, законно имеющая и новое название.

Почему «Сумерки Дао»? Речь идет, конечно, о закате традиционной культуры Китая. Но не только. Речь идет и об исторической судьбе глубочайшей реальности человеческого духа, воплощенной в символизме человеческой культуры. Сумерки — это межвременье, охватывающее и дневное, и ночное бытие, время отнимающее и дающее; время грез, не устраняющих ясности ума, и мечтаний, скользящих по краю забвения; пора воспоминаний и предчувствий, время неопределенности, которое, однако, взывает и влечет к последней решимости сердца. Сумеречный язык: называние без определения, речь стремительная и текучая настолько, что не имеет устойчивых форм, срывается в почти бессловесный шепот. Сумеречное видение: потеря знакомых образов и узрение неприметных, сокровенных, вечноотсутствующих свойств жизни.

Малявин Владимир - Сумерки Дао - культура Китая на пороге Нового времени

Москва : Издательство АСТ, 2019, 560 с.; ил.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-111583-8

Малявин Владимир - Сумерки Дао - культура Китая на пороге Нового времени - Содержание

Глава 1. Лицо империи

Глава 2. В зеркале пустоты

Глава 3. Аскеза радости

Глава 4. Вокруг правды сердца

Глава 5. Традиция живописи

Глава 6. Глубина знаков

Глава 7. ...И бездна без глубины

Глава 8. Волшебство сада

Глава 9. Лики и блики

Заключение. Среди потерянных следов