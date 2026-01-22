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Малявин - Сумерки Дао

Малявин - Сумерки Дао
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature

Это исследование выросло из книги «Китай в XVI–XVII вв.», написанной в 1988 году, но выпущенной в свет издательством «Искусство», неожиданно для самого автора, лишь спустя семь лет. К тому времени мною был подготовлен новый, расширенный вариант той же монографии, и я продолжал работать над ним все последующие годы. В результате объем книги увеличился почти вдвое, в ней появились новые главы, а прежние подверглись коренной переработке; многие проблемы получили новое освещение. По существу, читателю предлагается новая работа, законно имеющая и новое название.

Почему «Сумерки Дао»? Речь идет, конечно, о закате традиционной культуры Китая. Но не только. Речь идет и об исторической судьбе глубочайшей реальности человеческого духа, воплощенной в символизме человеческой культуры. Сумерки — это межвременье, охватывающее и дневное, и ночное бытие, время отнимающее и дающее; время грез, не устраняющих ясности ума, и мечтаний, скользящих по краю забвения; пора воспоминаний и предчувствий, время неопределенности, которое, однако, взывает и влечет к последней решимости сердца. Сумеречный язык: называние без определения, речь стремительная и текучая настолько, что не имеет устойчивых форм, срывается в почти бессловесный шепот. Сумеречное видение: потеря знакомых образов и узрение неприметных, сокровенных, вечноотсутствующих свойств жизни.

Малявин Владимир - Сумерки Дао - культура Китая на пороге Нового времени

Москва : Издательство АСТ, 2019, 560 с.; ил.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-111583-8

Малявин Владимир - Сумерки Дао - культура Китая на пороге Нового времени - Содержание

  • Глава 1. Лицо империи

  • Глава 2. В зеркале пустоты

  • Глава 3. Аскеза радости

  • Глава 4. Вокруг правды сердца

  • Глава 5. Традиция живописи

  • Глава 6. Глубина знаков

  • Глава 7. ...И бездна без глубины

  • Глава 8. Волшебство сада

  • Глава 9. Лики и блики

Заключение. Среди потерянных следов

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Added 22.01.2026
Author brat christifid
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