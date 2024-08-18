Манфреди - Александр Македонский
По четырем дорогам, ведущим на вершину Горы Света, медленно поднимались четверо волхвов: они сходились с четырех сторон горизонта, и каждый нес переметную суму с благовонным деревом, предназначенным для огненного ритуала.
На волхве Утренней Зари были плащ розового шелка с голубым отливом и сандалии оленьей кожи. Волхв Вечерней Зари закутался в алый плащ, пестревший золотом; с плеч его ниспадала длинная хламида из тонкого полотна с вышивкой. Волхв Полудня избрал пурпурную рубаху с узором из золотых крапинок и туфли змеиной кожи. А последний из четверых, волхв Полуночи, облачился в черные одежды из шерсти еще не рожденных ягнят, осыпанные серебряными звездами.
Они шли так, словно ритм их движения задавался некоей музыкой, слышной лишь им одним. Ровными шагами с одинаковой скоростью приближались они к храму, хотя один поднимался по каменистой круче, другой шел по ровной дороге, а двое остальных пробирались по песчаным руслам пересохших рек.
Валерио Манфреди - Александр Македонский - Сын сновидения - Пески Амона - Пределы Мира
«Азбука-Аттикус», 2013
ISBN: 978-5-389-23864-0
Валерио Манфреди - Александр Македонский - Сын сновидения - Пески Амона - Пределы Мира - Содержание
- Сын сновидения
- Послесловие автора
- Пески Амона
- Комментарий автора
- Пределы мира
- Эпилог
- Послесловие автора
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