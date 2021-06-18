«В поисках ковчега Завета» подводит итог исследованию, которое я начал в 1995 году, когда работал над книгой «Эфиопия, неизвестная земля», путеводителем по историческим местам Эфиопии. Чтобы надлежащим образом описать церковь Марии Сионской в Аксуме и прилегающую к ней часовню, в которой, по преданиям, хранится ковчег Завета, надо было изучить все те упоминания о данной священной реликвии, которые встречались в первоисточниках. Я суммировал доступные мне документы, но этим рассмотрение вопроса тогда и ограничилось.

Тем не менее меня заинтересовал следующий вопрос: почему столь скудны и неясны упоминания о ковчеге, если, согласно преданиям, он хранится в Эфиопии свыше трехсот лет? Более пристальное изучение данного вопроса было проведено мной, когда я работал вместе с доктором Родериком Гриерсоном над книгой «Ковчег Завета», выпущенной в свет в 1999 году. Я сконцентрировался на эфиопских материалах, касающихся ковчега, объем которых очень быстро превысил издательские требования. Информация была достаточно отдаленно связана с главной темой «Ковчега Завета» и была посвящена в основном содержимому ковчега, скрижалям Моисея и их последующему превращению в многочисленные ковчеги. Наиболее интересные детали, посвященные артефакту, хранящемуся в Эфиопии, были оставлены до лучших времен и вошли в данную работу.

Стюарт Манро-Хэй - В поисках ковчега Завета - По следам скрижалей Моисея

Стюарт Манро-Хэй; [пер. с англ. Н. Кудрявцева]

СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2014. - 287 с. - (Серия «Тайны истории»)

ISBN 978-5-367-02793-8 (Серия)

ISBN 978-5-367-03193-5

Стюарт Манро-Хэй - В поисках ковчега Завета - По следам скрижалей Моисея - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ СВЯЩЕННАЯ РЕЛИКВИЯ AKСУMA

ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ГЛАВА 2 ВЕЛИКИЙ МИФ: СОЛОМОН И ЦАРИЦА САВСКАЯ

ГЛАВА 3 ТАБОТ И КОВЧЕГ: ТАИНСТВЕННЫЕ АЛТАРИ ЭФИОПИИ

ГЛАВА 4 КОВЧЕГ И СКРИЖАЛИ: ОТ ЦАРЯ СОЛОМОНА ДО ЦАРИЦЫ ГУДИТ

ГЛАВА 5 КОВЧЕГ СИОНА: ПРИХОД КОВЧЕГА

ГЛАВА 6 МАРИЯ СИОНСКАЯ: МЕСТО КОВЧЕГА

ГЛАВА 7 КОВЧЕГ В АКСУМЕ? ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ ЭФИОПСКОГО КОВЧЕГА

Стюарт Манро-Хэй - В поисках ковчега Завета - По следам скрижалей Моисея - Выживание

Каковы шансы, что настоящий ковчег Завета Моисея мог сохраниться до наших дней? Древний предмет, больше всего напоминающий ковчег, как он описан в Библии, прекрасно украшенный деревянный ларец на несущих шестах из могилы Тутанхамона дошел до нас в практически неповрежденном состоянии. Сейчас его можно увидеть в Каирском музее.

Его история — это история практически полного покоя. Сделанный из ценных пород дерева в придворных мастерских искусными плотниками только для похоронных целей, он был оставлен с другой утварью в могиле фараона и запечатан навеки. Но вскоре все было вскрыто и разграблено. Ларец оставили на три тысячи лет во тьме и тишине в самом идеальном месте для сохранения, в египетской гробнице.

В сухом климате, где практически нет влаги и ничто не двигается. Изящные тканые покровы, их швы с течением времени прорвались под тяжестью декоративных позолоченных розеток, вшитых в материал, и когда материал распался, эти розетки упали на землю. Все другое в этой "Обители вечности" оставалось абсолютно неподвижным, пока не пришел Говард Картер.

Напротив, ковчег Завета, если проследить его библейскую историю, вел активную жизнь. Созданный в пустыне из древесины акации ремесленниками, которые, как бы они ни были искусны в своей работе, не имели большого выбора среди пород деревьев, он путешествовал в повозках, подвергаясь жаре и холоду. Он разбухал и сох. Он побывал во множестве баталий, оставаясь только в палатке. Его путешествия не были гладкими, и ковчег нещадно трясся в пути (убивая тех, кто пытался его поддержать). Его перевозили на воловьих упряжках или на спинах священников, похищали филистимляне (которых он почему-то не покарал, когда они установили его в храме Дагона), перевозили в Шилох, а затем в Иерусалим.

Если мы представим, как он добирался в повозке в Египет, а затем в Эфиопию, то сложно даже вообразить, сколько тряски, перепадов температур и влажности ему пришлось выдержать.