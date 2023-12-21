Встречали ли Вы название одной из торговых фирм — «Для душа и души»? Авторы этого слогана, скорее всего, уверены в своем прекрасном владении русским языком и тонком юморе. А по сути это определенный симптом, достойный серьезного изучения.

Смена эпох — это всегда сдвиг в массовой психологии, теоретических представлениях, в философии. И он проявляет себя не только в смене ярлыков, когда «мысль» становится «ноэмой», а «сознание» — «душой». За иной терминологией скрываются иные методологические подходы. И при решении проблемы человека это приводит к удивительным метаморфозам.

Советский человек обладал сознанием. Аза официальным стремлением придать ему научный характер чаще всего проглядывал естественно-научный материализм, в рамках которого идеальное сводимо к отражательной функции материального. В постсоветское время нам вернули душу. Но поскольку «воодушевляла» россиян в канун XXI века церковь, большинство обрело бессмертную душу, а идеальное вновь стало антиподом материального.

Мареева Елена - Проблема души в классической и неклассической философии

М.: Академический проект, 2017. 454 с.

(Философские технологии)

ISBN 978-5-8291-1957-7

Мареева Елена - Проблема души в классической и неклассической философии - Оглавление

Предисловие

Глава первая. Античность: постановка проблемы

1. «Досократики»: связь души с природными стихиями

2. Софисты и первый опыт субъективизма

3. Сократ о душе в свете природы добродетели

Глава вторая. Проблема души в платонизме

1. Платоновский идеализм и проблема «родины» души

2. Учение Платона и два современных подхода к идеальному

Глава третья. Споры о душе в истории аристотелизма

1. Душа как энтелехия тела

2. П. Помпонацци против Фомы Аквинского и Аверроэса в толковании разумной души

3. Парадокс Помпонацци: смертная душа в присутствии Создателя

Глава четвертая. Феномен души в преддверии и в границах трансцендентализма

1. Д. Локк о нематериальной душе и тождестве личности

2. Д. Юм и вызов единству души

3. И. Кант: природа души и трансцендентальная апперцепция

4. Проблема души в свете «философии культуры» В. Виндельбанда

5. Трансцендентализм и антропология Гегеля

Глава пятая. Неклассическая философия: проблема фрагментации души

1. С. Киркегор: отдельная душа в борьбе со всеобщим

2. С. Киркегор о единстве души силой выбора

3. Ж. Делёз: плоть взамен души

Глава шестая. Русская философия о душе и идеале: между классической и неклассической традицией

1. Русская философия и кризис европейской культуры

2. Л. Шестов: душа за пределами идеального

3. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души

4. Проблема воплощения идеала у Ф. Достоевского и К. Леонтьева

Глава седьмая. Об идеальном, сознании, душе (новые повороты проблемы)

1. Чем богата массовая душа

2. От искусственного интеллекта к искусственной душе

3. Д. Сёрл: старое и новое в понятии сознания

4. Загорский эксперимент и иллюзия врожденности таланта

Заключение. О трех подходах к проблеме бессмертия души

Мареева Елена - Проблема души в классической и неклассической философии - Заключение - О трех подходах к проблеме бессмертия души

Естествознание выводит душу, а точнее, сознание человека из природы, из ее всеобщего свойства отражения. И с этой точки зрения каждая индивидуальная душа исчезает вместе с ее носителем — телом. Христианство связывает душу с Богом — Творцом мира, который наделяет бессмертной душой только человека. Оригинальность третьего подхода к проблеме души состоит в том, что она одновременно смертна и бессмертна. Именно здесь душа оказывается не бестелесной субстанцией, но уникальным единством моих телесных действий и поступков, имеющих иной, чем у животного, всеобщий смысл и содержание. И в этом случае именно мир культуры обретает то субстанциальное содержание, которое способно обессмертить телесное и увековечить конечное.

Память — удивительная способность человека и человеческого мира. О ком-то я знаю по различным памятникам, оставленным на земле. Других увековечили в живописи или литературе. Что касается философии, то с Аристотелем и Помпонацци, Юмом и Кантом я могу вступить в беседу сегодня и сейчас, воспринимая все аргументы и повороты их мысли. Но не каждый из людей способен достичь их степени бессмертия, имея дело с культурой в ее зримом телесном обличье. Только в мире культуры обнаруживает себя особый тип целевой детерминации, неизвестный природному миру. Детерминация в мире культуры на первый взгляд парадоксальна и алогична.

Ведь только здесь повторение может быть не антиподом, а своим иным уникальности, когда в искусстве оно не губит, а реализует неповторимые черты произведения. В том же искусстве, как проницательно заметил Ю. Лотман, мы обретаем парадоксальный «опытнеслучившегося». Нравственный поступок столь же парадоксально позволяет, отдавая, не утрачивать, а обретать. А в творчестве даже неэквивалентный обмен оказывается справедлив. Ведь обмениваясь с кем-то идеями и способностями, мы оба оказываемся в выигрыше.

Рассудочной логикой такое самовозрастание души не объяснить. Как не объяснить рассудком способ «воскрешения» личности через общение с текстом, произведением искусства, просто вещью, принадлежавшей кому-то. Легче всего в таких ситуациях призвать на помощь мистику. Дополнение рассудка мистикой — испробованный способ объяснения. Но достоинство классической философии состоит как раз в том, что абсолютное содержание и бессмертие души она пыталась объяснять не только за счет, но и вопреки мистицизму.