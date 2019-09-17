сестра Мария Креста - Рукопись из чистилища

Рукопись, которую мы берем в руки, содержит интересные поучения на тему загробной жизни. Речь пойдет о чистилище. При этом поучения переплетаются многочисленными советами из области духовного руководства. Трудно сомневаться в ее подлинности. Она опирается нa свидетельства, верные и не имеющие расхождений, на тщательно проверенные факты, из которых следует: одна монахиня из монастыря в Valogne с. Mария имени Креста, (умершая в Cherbourgu 11 мая 1917 года), в ноябре 1873 года внезапно услышала рядом с собой протяжные стоны Ribet. Встревоженная, она воскликнула: «Ох! Кто же ты? Я тебя боюсь, только не показывайся мне! Но скажи, кто ты!». На этот вопрос не последовало никакого ответа, но жалобы продолжались, и приближались к ней все ощутимей.

Напрасно бедная сестра молилась, часто принимала Причастие, совершала Крестный Путь и молилась на розарии: стоны не прекращались, и были все такими же таинственными. Наконец, в воскресение 15 февраля 1874 года она услышала хорошо знакомый голос: „Не бойся! Ты не увидишь меня страдающей! Я сестра Мария Габриеля„. Душа, страдающая за свои грехи, рассказала своей давней приятельнице, советами которой она когда-то слишком часто пренебрегала, что будет неоднократно посещать ее, чтобы помочь ей освятиться. В плане Божьем было то, что именно она, сестра Мария имени Креста, благодаря святости своей жизни, должна была принести облегчение сестре, и освободить наконец ту, которая еще совсем недавно испытывала ее терпение. Ответ из чистилища пришел… Но мог ли он успокоить того, кто его получил? Разумеется нет! Наоборот: сестра Мария имени Креста умоляла приходящую к ней исчезнуть как можно скорее и больше не возвращаться, но… она просила напрасно. Получила ответ, что в течении времени, назначенного Богом, она должна испытать то, чего боялась больше всего. Таким образом, больше десяти лет между душой сестры Марии Габриели и сестрой Марией имени Креста продолжались таинственные диалоги, которые сестра Мария записывала собственноручно с 1874 до 1890 года

сестра Мария Креста - Рукопись из чистилища

Издательство MICHALINEUM

сестра Мария Креста - Рукопись из чистилища -Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

ПОДЛИННОСТЬ РУКОПИСИ

ЦЕННОСТЬ РУКОПИСИ

ВСТУПЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ГОД 1874 - 1890

ВЕНОК ДЕСЯТИ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

сестра Мария Креста - Рукопись из чистилища - Вступление французского издательства

Никто не должен отрицать возможности и фактов явлений, когда души, пребывающие в чистилище, являются людям, живущим на земле. Явления такого рода нередки, на эту тему много рассказов. В биографиях святых они встречаются очень часто. Мы подтвердим эти слова примером из жизни святой Маргариты Марии Alacoque. „Когда я стояла перед Святыми Дарами в день Божьего Тела – рассказывает она сама – внезапно мне явился какой-то человек, охваченный огнем. Жалости достойно состояние, в котором он находился, побудило меня горько плакать. Он дал мне понять, что страдает в чистилище, и сказал, что он является душой монаха бенедиктинца, который однажды исповедовал меня и велел мне принять Святое Причастие. Благодаря этому, Бог позволил ему обратиться ко мне, чтобы я принесла облегчение его страданиям. Он просил меня, чтобы в течение трех месяцев я жертвовала за него все, что только смогла бы сделать или выстрадать. Я обещала ему это исполнить, если только получу разрешение своей Настоятельницы. Он сказал мне, что причиной его огромных страданий стало то, что ставил свои интересы выше славы Божьей, когда излишне заботился о своей доброй репутации; вторым поводом послужил недостаток любви к братьям; третьим – переизбыток природных чувств по отношению к творениям. Мне трудно выразить то, что я должна была выстрадать в течении этих трех месяцев, так как тот монах вообще не оставлял меня, и мне казалось, что я вижу его всего в огне, среди таких мучительных страданий, я почти постоянно стонала и плакала. Моя настоятельница, преисполненная сочувствием, велела мне нести покаяния, особенно дисциплинарные… Под конец этих трех месяцев я увидела его, исполненного радости и славы: он уходил, радуясь своему вечному счастью, и с благодарностью сказал мне, что будет за меня молиться Богу”.

Свидетельства теологов, опирающиеся на исторические факты, такие же многочисленные и достоверные. Достаточно выбрать из них и процитировать «Мистики Божьи» каноника Ribet том II, глава VIII, или сослаться на пользующиеся большим авторитетом труды главных учителей теологии мистики. Бог разрешает подобные откровения и просьбы с того света для конкретной цели: чтобы принести облегчения душам, которые приходят, чтобы пробудить в нас сочувствие к их положению, а также для нашего поучения, чтобы показать, как строго и сурово в свете Божьей справедливости оцениваются грехи, которые мы считаем легкими. Однако следует обратить внимание на то, что факты и рассказы, относящиеся к разным откровениям личного характера, имеют только человеческий авторитет, пока Церковь не выскажет официального мнения на их тему. Их авторитет прямо пропорционален их ценности и количества исторических документов, на которые они опираются, и которые к ним относятся.