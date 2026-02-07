Мария Козьякова - Повседневность Средневековья

«Повседневность Средневековья» Марии Козьяковой — это глубокое погружение в «низовую» историю. Автор показывает, что за кажущейся суровостью и примитивностью средневекового быта скрывалась сложная система символов и ритуалов.
Книга ценна тем, что она очеловечивает историю. Вместо абстрактных дат читатель видит живых людей с их повседневными заботами, суевериями и радостями. Работа написана богатым языком, полна интересных деталей и цитат из первоисточников, что делает её прекрасным пособием как для студентов-культурологов, так и для всех, кто увлечен историей и хочет понять, из чего складывалась реальная жизнь в «эпоху веры».
Козьякова Мария - Повседневность Средневековья
Москва: Издательство АСТ, 2023. 320 с.; ил.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-154880-3
Козьякова Мария - Повседневность Средневековья - Оглавление
ЗНАКОМСТВО, ИЛИ ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I РАННЕЕ И ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ГЛАВА II РЫЦАРСТВО: ВОЙНА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
ГЛАВА III СЕНЬОРИАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ. КРЕСТЬЯНЕ И ГОРОЖАНЕ
ГЛАВА IV ЖЕНСКИЙ МИР. СЕМЬЯ. КУЛЬТ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ
ГЛАВА V ХРИСТИАНСКИЙ МИР
ГЛАВА VI ЧЕЛОВЕК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: БЫТИЕ И МЕНТАЛЬНОСТЬ
ГЛАВА VII СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОСМОСЫ
ГЛАВА VIII МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
ГЛАВА IX ГОРОД И ЖИЛИЩЕ
ГЛАВА X ПИТАНИЕ. КОСТЮМ
ГЛАВА XI ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ИЛИ РЕНЕССАНС
ГЛАВА XII ЖИЗНЬ ВЕРХОВ: ПРИДВОРНЫЙ МИР. СТИЛИЗАЦИЯ
ГЛАВА XIII БРАК И СЕМЬЯ. КУРТУАЗНОСТЬ
ГЛАВА XIV ТЕМА СМЕРТИ: МАКАБР
ГЛАВА XV ГОРОД И ЖИЛИЩЕ РЕНЕССАНСА
ГЛАВА XVI КОСТЮМ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ ПРОЩАНИЕ
No comments yet. Be the first!