Мария Козьякова - Повседневность Средневековья

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Series История и наука Рунета (25 books)

«Повседневность Средневековья» Марии Козьяковой — это глубокое погружение в «низовую» историю. Автор показывает, что за кажущейся суровостью и примитивностью средневекового быта скрывалась сложная система символов и ритуалов.

Книга ценна тем, что она очеловечивает историю. Вместо абстрактных дат читатель видит живых людей с их повседневными заботами, суевериями и радостями. Работа написана богатым языком, полна интересных деталей и цитат из первоисточников, что делает её прекрасным пособием как для студентов-культурологов, так и для всех, кто увлечен историей и хочет понять, из чего складывалась реальная жизнь в «эпоху веры».

Козьякова Мария - Повседневность Средневековья

Москва: Издательство АСТ, 2023. 320 с.; ил.
Серия "История и наука Рунета"
ISBN 978-5-17-154880-3

Козьякова Мария - Повседневность Средневековья - Оглавление

ЗНАКОМСТВО, ИЛИ ВВЕДЕНИЕ

  • ГЛАВА I РАННЕЕ И ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

  • ГЛАВА II РЫЦАРСТВО: ВОЙНА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

  • ГЛАВА III СЕНЬОРИАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ. КРЕСТЬЯНЕ И ГОРОЖАНЕ

  • ГЛАВА IV ЖЕНСКИЙ МИР. СЕМЬЯ. КУЛЬТ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

  • ГЛАВА V ХРИСТИАНСКИЙ МИР

  • ГЛАВА VI ЧЕЛОВЕК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: БЫТИЕ И МЕНТАЛЬНОСТЬ

  • ГЛАВА VII СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОСМОСЫ

  • ГЛАВА VIII МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

  • ГЛАВА IX ГОРОД И ЖИЛИЩЕ

  • ГЛАВА X ПИТАНИЕ. КОСТЮМ

  • ГЛАВА XI ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ИЛИ РЕНЕССАНС

  • ГЛАВА XII ЖИЗНЬ ВЕРХОВ: ПРИДВОРНЫЙ МИР. СТИЛИЗАЦИЯ

  • ГЛАВА XIII БРАК И СЕМЬЯ. КУРТУАЗНОСТЬ

  • ГЛАВА XIV ТЕМА СМЕРТИ: МАКАБР

  • ГЛАВА XV ГОРОД И ЖИЛИЩЕ РЕНЕССАНСА

  • ГЛАВА XVI КОСТЮМ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ ПРОЩАНИЕ

Added 07.02.2026
Author brat christifid
