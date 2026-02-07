Мария Козьякова - Повседневность Средневековья

«Повседневность Средневековья» Марии Козьяковой — это глубокое погружение в «низовую» историю. Автор показывает, что за кажущейся суровостью и примитивностью средневекового быта скрывалась сложная система символов и ритуалов.

Книга ценна тем, что она очеловечивает историю. Вместо абстрактных дат читатель видит живых людей с их повседневными заботами, суевериями и радостями. Работа написана богатым языком, полна интересных деталей и цитат из первоисточников, что делает её прекрасным пособием как для студентов-культурологов, так и для всех, кто увлечен историей и хочет понять, из чего складывалась реальная жизнь в «эпоху веры».

Козьякова Мария - Повседневность Средневековья

Москва: Издательство АСТ, 2023. 320 с.; ил.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-154880-3

Козьякова Мария - Повседневность Средневековья - Оглавление

ЗНАКОМСТВО, ИЛИ ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I РАННЕЕ И ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ГЛАВА II РЫЦАРСТВО: ВОЙНА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГЛАВА III СЕНЬОРИАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ. КРЕСТЬЯНЕ И ГОРОЖАНЕ

ГЛАВА IV ЖЕНСКИЙ МИР. СЕМЬЯ. КУЛЬТ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

ГЛАВА V ХРИСТИАНСКИЙ МИР

ГЛАВА VI ЧЕЛОВЕК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: БЫТИЕ И МЕНТАЛЬНОСТЬ

ГЛАВА VII СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОСМОСЫ

ГЛАВА VIII МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

ГЛАВА IX ГОРОД И ЖИЛИЩЕ

ГЛАВА X ПИТАНИЕ. КОСТЮМ

ГЛАВА XI ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ИЛИ РЕНЕССАНС

ГЛАВА XII ЖИЗНЬ ВЕРХОВ: ПРИДВОРНЫЙ МИР. СТИЛИЗАЦИЯ

ГЛАВА XIII БРАК И СЕМЬЯ. КУРТУАЗНОСТЬ

ГЛАВА XIV ТЕМА СМЕРТИ: МАКАБР

ГЛАВА XV ГОРОД И ЖИЛИЩЕ РЕНЕССАНСА

ГЛАВА XVI КОСТЮМ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ ПРОЩАНИЕ