Маркар - Краткая история химии и алхимии от Гермеса до Лавуазье

Писал я эти главы совсем не как историк, а как «простой рассказ- чик», не более того.

В скромном своём сочинении я попытался оживить образы людей, которые — от Гермеса до Лавуазье — камень за камнем возводили уди- вительнейшее здание химии.

Всегда непросто бывает полностью отрешиться от современных взглядов на суждения писателей прошедших веков. Если вспомнить, однако, что научные представления постоянно совершенствуются, и рассматривать каждое из них применительно к своему времени, фигу- ры Гебера, Альберта Великого, Роджера Бэкона, Раймунда Луллия, Ар- нольда из Виллановы, Парацельса предстанут перед нами во всём своём поразительном величии.

Полный исторический обзор не входил в мои планы. Я задумал не- большое исследование, дабы познакомить с наукой — составной частью цивилизации, которая сама по себе и вместе с наукой, о коей мы ведём речь, постоянно движется вперёд. Я стремился избежать подводных кам- ней, сопряженных с любой попыткой популяризации неоднозначных идей, а именно чрезмерного упрощения и излишней сложности, тем более опасной, когда затрагиваются умозрительные теории, не всегда доступные для неподготовленного читателя. Кроме того, в подобных случаях неразумно опираться на теперешние представления, поэтому мне приходилось достаточно часто обращаться к людям, так или иначе интересующимся алхимией, несомненной предшественницей современной химии. Для достоверности я черпал сведения в старых антологиях, в таинственных гримуарах. Библиография по этому вопросу запутана донельзя: наряду с маловразумительными книжицами здесь представлены труды неоспоримой важности. Из классических работ — Bibliotheca chimica curiosa Майже, «История герметической философии» Лангле де Френуа, словари, «Собрание трудов химических философов» и более поздние основополагающие работы: «История химии» Хёфера, труды Гмелина, Коппа, Делакра, «Химическая философия» Ж.-Б. Дюма, «Алхимические изыскания» Марсе- лена Вертело, сочинения Фигье и Альбера Пуассона, молодого дарования, рано ушедшего из жизни.

Слишком часто алхимиков давних лет выставляли сборищем безумцев, пустых мечтателей и фантазёров, которые с упорством, достойным лучшего применения, старались без всякого порядка, путями самыми замысловатыми получить лекарство от всех болезней или совершить Великий Магистерий. Легкомысленные смешки следовали, когда упоминались имена вершителей Великого Делания, изготовителей золота, людей, как правило, незнатных, низкого происхождения, как, например, Якоба Бёме, сапожника и философа. Обычно забывают, что гениальность не достояние только высшего сословия. Так, добывая средства для пропитания, великий Кеплер мог продавать астрологические альманахи, а Спиноза — полировать стёкла для очков.

Можно простить алхимикам прошлых лет странные манеры, которые столь часто и не всегда обоснованно им приписывают. Ведь им приходилось мужественно противостоять жизненным невзгодам во имя торжества столь дорогих их сердцу идей. Многие ли сегодня способны на такое самопожертвование? От их пресловутых теорий после стольких превратностей сохранилось нетронутым лишь представление о единстве материи. Но если от Древнего Египта до нас дошли лишь руины, то это не повод для презрения, и если от Рамзеса осталась лишь вы- сохшая мумия, следует ли из этого, что его правление было бесславным и не знало счастливых дней?

Маркар, Рене - Краткая история химии и алхимии от Гермеса до Лавуазье

Пер. с фр. В. Каспарова. — Μ.: Энигма, 2014. — 240 с. — Доп. тит. л. фр.

ISBN 978-5-94698154-5

Маркар, Рене - Краткая история химии и алхимии от Гермеса до Лавуазье – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

СТРАНЫ, ГДЕ ЗАРОЖДАЛАСЬ АЛХИМИЯ

Доисторический период

Старые цивилизации Китай, Индия, Халдея-Ассирия, Иудеи, Финикийцы, Египтяне, Греки, Александрия



АЛХИМИЯ И АЛХИМИКИ

Идеи — люди. Теоретические основы

Великое Делание

НЕКОТОРЫЕ ИЗ «СЫНОВ УЧЕНИЯ»

Арабы

Европейские алхимики Герберт, Алан Лилльский, Альберт Великий, Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Винсент из Бове, Альфонс X. Арнольд из Виллановы, Пьетро из Абано, Раймунд Луллий, Дунс Скот, Николя Фламель, Жак Кёр, Василий Валентин



РЕФОРМАТОРЫ И ПРАКТИКИ

Реформаторы Парацельс, Леонард Турнейсер, Либавий

Технологи Георгий Агрикола, Андре Цезальпин, Бернар Палисси

Учёные эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, Джеронимо Кардано, Джованни Батиста Порта



НЕКОТОРЫЕ ИЗ АЛХИМИКОВ XVI ВЕКА

Дионисий Захарий, Блез де Виженер, Николя Гибер, Соломон Трисмозин, Генрих Кунрат и др.

ПРОВОЗВЕСТНИКИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

XVII век Жан-Батист Ван Гельмонт, Жан Рей, Сильвий, Отто Такен, Джон Майоу, Роберт Бойль, Родольф Глаубер

Германская школа Кункель, Иоахим Бехер, Георг-Эрнест Шталь

Мастера и наставники из Королевского сада в Париже Николя Лефевр, Кристоф Глазер, Николя Лемери, Анджело Сала, Фридрих Хоффман, Гийом Хомберг



АЛХИМИКИ XVII ВЕКА

Роберт Фладд и др.

ХИМИКИ XVIII ВЕКА

Этьен-Франсуа Жоффруа, Луи Лемери, Бульдюк, Гийом-Франсуа Руэль, Маке, Реомюр, Сигизмунд Марграф, Дюамель дю Монсо, Иоганн Бернулли, Муатрель д’Элеман, Этьен Аль, Джозеф Блэк

Шведская школа Георг Брандт, Валлериус, Эммануэль Сведенборг, Антуан Шваб, Фредрик Кронштедт, Торберн Бергман, Карл Вильгельм Шееле



ДВА ВЕЛИКИХ ХИМИКА

Кавендиш, Джозеф Пристли

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ, ПРЕДВЕЩАВШИЕ РЕВОЛЮЦИЮ В ХИМИИ

Алхимия XVIII века

РЕВОЛЮЦИЯ В ХИМИИ

Антуан-Лоран Лавуазье

Металлы и металлоиды, известные в древности

Металлы и металлоиды, известные к моменту смерти Лавуазье

НЕПОЛНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ ВИНЬЕТОК

ИЛЛЮСТРАЦИИ