Являются ли мусульмане недосягаемыми для Благой вести, благодаря их страстной преданности исламу? Почему лишь малая часть из них отозвались на приглашение Христа: „Придите ко мне... и Я успокою вас“?

Автор этой книги, Чарльз Марш, на протяжении сорока пяти лет был миссионером в мусульманских странах. Он дает внушительные ответы на эти вопросы, и раскрывает глубокую, неудовлетворенную духовную жажду мусульманского народа, жажду, которая может быть удовлетворена только в Иисусе.

Наравне с простым объяснением традиций и догм ислама, Чарльз Марш предлагает принципы, которые помогут христианину с чуткостью и без искажения истин преподносить Евангелие мусульманам. Он испытал Божье благословение на эти методы, через них сам Бог привлекал мусульман к Себе.

Чарльз Марш был пионером-миссионером в Алжире в течение многих лет, а позднее он трудился миссионером и переводчиком в Республике Чад. Чарльз Марш, автор многих книг, играл важную роль в переводе Нового Завета на арабский язык Чада и четырех Евангелий Нового Завета на язык Бербер. Он также перевел Новый Завет на Кабулайский язык и написал Новый Завет арабским шрифтом. С 1968 года он много разъезжался по всему миру, уча христиан приобретать мусульман для Христа.

Эта книга была впервые издана на английском языке и предназначалась для тех, кто трудится среди мусульман в арабских странах.

Сознавая, что в Советском Союзе также проживает немалое количество мусульман, а литературы о духовной работе с ними очень мало, мы решили издать эту книгу на русском языке. Мы надеемся, что она поможет христианам в Советском Союзе найти более эффективные методы в еванге- лизации мусульманского народа.

Чарльз Марш – Делись своей верой с мусульманами

Издательство Фриденсштимме, 1988. – 106 с.

Чарльз Марш – Делись своей верой с мусульманами – Содержание

Предисловие

Вступление