Маршалл, Рич – Бог на работе – Помазание на бизнс

“ ...Соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь”. Откровение 1:6

Новое поколение служителей появляется в мире бизнеса. Эти служители, честные люди с высокими моральными нормами, горят желанием расширять Божье Царство. О путях завоевания мира для Господа они мыслят стратегически и творчески. Они призваны Богом и знают об этом, но призваны не в традиционном смысле, не проповедовать, учить и даже не евангелизировать привычным для нас образом. Они служат Господу, но не офисах церквей или штаб-квартирах христианских миссий. Они служат Ему в бизнесе. Почему? Потому что они деловые люди и профессионалы, и они знают, что их работа — это их служение.

Они призваны Богом зарабатывать деньги, много денег. Несмотря на то, что некоторые люди предостерегают их, что это может сильно повредить их святости, они знают, что Бог ведет и благословляет их. Они призваны мыслить творчески и стратегически думать о том, как можно преобразить их рабочее место, их город и их страну. Они знают, что Бог призвал их жить для Христа, как агнцев среди волков (см. Лк. 10:3). Они верят, что Бог будет использовать их для совершения чудес в бизнесе. Они знают, что Бог призвал их пасти тех верующих, которые в настоящий момент не посещают церкви.

Эта книга дает надежду новому поколению служителей. Она поможет профессионалу и деловому человеку по-новому посмотреть на свою судьбу и начать участвовать в осуществлении Божьего замысла для его жизни. Судьба эта состоит в вашем призвании увидеть сферу бизнеса как место вашего служения.

Я прослужил пастором более 30 лет и хорошо понимаю стремление набирать работников для осуществления церковных программ. Но, по правде говоря, эта стратегия не преобразит наш народ по воле Божьей. Пришло время по-новому увидеть Божью деятельность в мире. Я скажу вам, что это будет не слишком похоже на утреннее воскресное собрание в церкви. Я с восторгом ожидаю наступления дня, когда Тело Христово признает, что Бог рассылает Своих слуг по всему нашему обществу, и это служение осуществляется всем Телом Христовым. Я также ожидаю наступления времени, когда богослужения в бизнесе по понедельникам будут признаваться Церковью и станут регулярными, как служения по воскресеньям.

Маршалл, Рич – Бог на работе – Помазание на бизнс

Пер. з англ. — К., Варух, 2001, —184 с.

ISBN 966-7023-43-5

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