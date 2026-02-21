Драконы... - Молландер подобрал с земли сморщенное яблоко и перекидывал его с руки на руку.

- Подбрось его, - попросил Аллерас-Сфинкс, достав стрелу из колчана.

- Хотел бы я увидеть дракона, - сказал Рун, самый младший в компании - до взрослого возраста ему недоставало двух лет. - Очень хотел бы.

А я хотел бы уснуть в объятиях Рози, подумал Пейт, беспокойно ерзая на скамье. К утру девушка вполне могла бы достаться ему. Он увез бы ее из Староместа за Узкое море, в Вольные Города. Там мейстеров нет, и никто бы его ни в чем не стал обвинять.

Наверху, за ставнями, смеялась Эмма и слышался голос ее клиента. Из прислужниц «Пера и кружки» она самая старшая, ей уже все сорок стукнуло как пить дать, но она еще хороша, если кому нравятся женщины в теле. Рози, ее дочке, пятнадцать, и она только что расцвела. Эмма оценила ее невинность в один золотой дракон. Пейт скопил девять серебряных оленей и целый горшок медяков, но раньше настоящий дракон вылупится, чем у него наберется золотой.

Джордж Р. Р. Мартин - Пир стервятников

(Песнь Льда и Огня)

«АСТ», 2005. — 495 с.

ISBN 978-5-17-098480-0

цитаты:

Если ни с кем не делиться своими планами, никто вас и не предаст.

История - это колесо, ибо натура человека неизменна по сути своей. То, что было раньше, случится опять.

Мертвая история пишется чернилами, живая же - кровью.

Слова всего лишь ветер. Они не могут тебя ранить. Позволь им пролететь мимо.

Ты найдешь правду в зеркале,а не на языке у мужчин.