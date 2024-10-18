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Мартинес-Орта - Хрупкий разум

Сауль Мартинес-Орта - Хрупкий разум - Нейропсихолог о том, какие сбои происходят в мозге и как это меняет личность человека
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Health
Мозг может сломаться. Это самое величайшее произведение, которое только можно представить, природа создала за тысячи лет эволюции. В результате идеально организованной работы систем из сетей клеток и химических веществ возникает нечто уникальное: то, что отличает людей от представителей животного мира – когнитивные процессы и их выражение через поведение. Интересно наблюдать, а тем более изучать и пытаться понять, когда что-то идет не так и рушится один из столпов, придающих порядок и последовательность образу жизни. Это то, чему посвящают себя люди, которым посчастливилось работать с этим «веществом». Мозг и его свойства – это что-то невероятное, но любая часть всего этого легко разваливается вследствие какой-то из многочисленных причин… И когда мозг ломается, ломается все. У тех, кто страдает от этого напрямую, рушится представление о том, кем они были, какие есть и кем могли быть. У тех, кто живет по другую сторону, появляется отчаяние, ломается целая жизнь рядом с тем, кто перестает быть собой.
Более того, во многих случаях никто не осознает, что за этой забывчивостью, странными жестами, переменой характера, словами, которые не выходят наружу, видениями и подавленным духом есть мозг, который в один прекрасный день начал разваливаться. Поломанный мозг существует, на самом деле каждый день он разбивается на тысячу кусочков. Но не всегда очевидно: кто, когда и как его сломал и какие последствия из этого вытекают. Жизнь с ним – лучший инструмент для достижения минимальной способности понимать, как работает мозг и что происходит во время поломки. Без этого анализа люди, пострадавшие от последствий повреждения, становятся странными сущностями, которые обычно вызывают у близких растерянность и даже страх.
Они безлики, безымянны, за ними нет никакой истории. Возможно, именно поэтому они так же пленяют, как и смущают. Они, как освещенные сзади силуэты, темные и непрозрачные формы, окруженные ореолом света. В них нет ничего, кроме контекста, в котором они живут, а также поз и жестов. Нет лица, нет черт, нет выражений, нет взгляда. В каком-то смысле все люди и истории, которые научили меня тому, что собираюсь рассказать, были темными силуэтами в глазах каждого, включая и меня. Они были отвергнутыми, непонятыми, нападавшими, допрошенными и даже запуганными, потому что никто не включил свет. Когда я оказался наедине с первой пациенткой, она представляла собой буквально силуэт на фоне света. Девушка сидела в инвалидной коляске и смотрела на кусочек Барселоны через огромное окно медицинского центра, где я проходил первую стажировку. В ракурсе это была непрозрачная форма, окруженная тем жестоким светом, который лучшие архитекторы модернистской школы умели пропускать в каждый уголок самых красивых барселонских зданий.

Сауль Мартинес-Орта - Хрупкий разум - Нейропсихолог о том, какие сбои происходят в мозге и как это меняет личность человека

Москва, «Издательство «Эксмо», 2024, 288 с.
ISBN: 978-5-04-196973-8

Сауль Мартинес-Орта - Хрупкий разум - Нейропсихолог о том, какие сбои происходят в мозге и как это меняет личность человека - Содержание

Предисловие
  • Часть первая Воспоминания
  • Часть вторая Страхи и печаль
  • Часть третья Духи и призраки
  • Часть четвертая Слова и понятия
  • Часть пятая Тики, токи и укусы
  • Часть шестая Большие маленькие истории
  • Часть седьмая Конец
Эпилог
Примечания
Views 319
Rating 4.8 / 5
Added 18.10.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments

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