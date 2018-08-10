В современном сектоведении не существует единого подхода к анализу феномена НРД. Научные и научно-популярные издания, СМИ все чаще превращаются в арену бурных дискуссий о корректности и эффективности тех или иных методов исследования нетрадиционной религиозности. В данном курсе лекций для систематизации всего многообразия подходов к НРД используется переработанная и дополненная автором типология школ сектоведения, изначально предложенная Айлин Баркер.

Так, все общественные организации и частные инициативы, научно-исследовательские учреждения, церковные группы и правозащитные центры, профессионально или любительски занимающиеся изучением деятельности НРД, условно можно отнести к одной из пяти школ сектоведения. Каждая школа исходит из специфических допущений относительно сектантства в целом, использует уникальные методы его изучения и преследует определенные цели, далеко не всегда включающие в себя необходимость достижения глубокого понимания феномена сект.

Мартинович Владимир - Введение в понятийный аппарат сектоведения : пособие для студентов Института теологии БГУ

Минск : БГУ, 2008. 103 с.

ISBN 978-985-485-841-8

Мартинович Владимир - Введение в понятийный аппарат сектоведения : пособие для студентов Института теологии БГУ - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. Сектоведение в современном мире

2. Ключевые понятия сектоведения

3. Классификации новых религиозных движений

4. Возникновение новых религиозных движений

5. Развитие новых религиозных движений

6. Миграция новых религиозных движений

7. Конверсия, вход в религиозную организацию

8. Дефекция, выход из религиозной организации

9. Соотношение конверсии и дефекции

10. Лидерство в новых религиозных движениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мартинович Владимир - Введение в понятийный аппарат сектоведения : пособие для студентов Института теологии БГУ - Введение

В XXI веке специалистам, работающим в гуманитарной сфере и, в особенности, занимающимся вопросами религии и многообразия современных форм религиозности, необходимо знание основ теоретического сектоведения. Исследования в области социологии, психологии и истории религии, религиоведения и теологии, психиатрии и права составляют на сегодняшний день основной корпус работ в этой области.

Спецкурс «Введение в понятийный аппарат сектоведения» рассчитан на формирование у студентов базовых знаний по всему спектру основных вопросов и проблем современного теоретического сектоведения. В спецкурсе раскрывается история и суть полемики различных школ сектоведения. Представлены фундаментальные теории и модели возникновения, развития и распада новых религиозных движений. Рассматриваются проблемы харизматического лидерства, входа, членства и выхода из НРД. Особое внимание уделяется анализу самой сути феномена нетрадиционной религиозности в целом, а также его влияния на окружающую социокультурную среду в частности. Кроме того, предлагается общая система распознавания разнообразных форм и типов нетрадиционных религиозных образований, определения их места и степени значимости в общей структуре религиозности конкретного общества.

Целью данного учебного пособия является оказание помощи студентам в понимании изучаемых в спецкурсе тем и в работе с необходимой для этого литературой. Пособие включает в себя краткое изложение основных проблем, вопросов и теорий сектоведения. Прилагается список литературы, изучение которой будет способствовать не только глубокому усвоению материала лекций, но и позволит ознакомиться с некоторыми проблемами и вопросами сектоведения в рамках спецкурса, напрямую им не затрагиваемыми.