Она была нормальна, и в этом заключалось ее очарование. Вот почему ее жизнь, ее влияние на людей, ее работа до сих пор кажутся нам каким-то чудом: мать Тереза соответствовала всем общепринятым представлениям о «норме», была совершенно естественна, абсолютно «нормальна» — и тем привлекала. Сколько времени провел я подле нее, наблюдая, всматриваясь, дивясь! Но когда я увидел мать Терезу впервые, я поразился ее сходству с моей бабушкой. Сходство заключалось не только во множестве морщинок и складочек на лице.

Я заметил и нечто присущее всему ее поколению: строгость, суровую дисциплину, требовательность к себе и вместе с тем доброту, внимательность, заботливость и бесконечное терпение к другим. У нее были узкие строгие губы, как будто принадлежащие более старому человеку. Порой она выпячивала их, склоняла голову набок и звучно выдыхала воздух с выражением явного недоверия, продолжая при этом внимательно слушать собеседника. В других случаях, также выпятив губы, она принималась покачивать головой, точно знаток вин, впервые пробующий вино нового урожая. Люди, хорошо знавшие мать Терезу, сразу же понимали: вот-вот последует решение — мгновенное и точное, как удар ножа. И вот уже губы расслабились, спрятались где-то между морщинистыми щеками и натруженными, искривленными артритом пальцами: мать Тереза, склонив отяжелевшую голову на руки и позабыв про окружающий мир, погружалась в беседу со своим Создателем.

Масбург Лео - Мать Тереза: 50 удивительных историй

Пер. с нем. 2-е изд.

М.: Триада, 2013. 256 с.

ISBN 978-5-86181-478-2

Масбург Лео - Мать Тереза: 50 удивительных историй - Содержание

Предисловие

Глава 1. Любовь со второго взгляда

Глава 2. В Ватикане

Глава 3. Святой с доставкой

Глава 4. Повторное призвание матери Терезы

Глава 5. Бедные — чудесные люди

Глава 6. Бизнес матери Терезы

Глава 7. Говори с ними об Иисусе

Глава 8. Малые дела с великой любовью

Глава 9. У беднейших из бедных

Глава 10. Созерцатели в миру

Глава 11. Обезоруживающе мила

Глава 12. Взять быка за рога

Глава 13. Души в нужде

Глава 14. За «железным занавесом»

Глава 15. Советское Рождество

Глава 16. Приключения в Армении

Глава 17. С паломниками, проститутками и политиками

Глава 18. Среди индуистов и мусульман

Глава 19. Голос лишенных голоса

Глава 20. Это Его дело!

Глава 21. Страдание и смерть

Глава 22. В расцвете святости

Глава 23. Мать Тереза жива!

Благодарности

Масбург Лео - Мать Тереза: 50 удивительных историй - Предисловие - Чего бы хотела она?

Мать Тереза принадлежит к числу великих личностей, оказавших влияние на весь ход XX века. Она была выдающимся деятелем современной истории, а также истории Церкви. С этим не спорят ни ее критики, ни люди неверующие. Но прежде всего она была невероятно обаятельным человеком. Свидетельство тому — свет в глазах множества людей, которые, едва узнав, что я провел несколько лет подле матери Терезы, тут же просили рассказать о ней хоть что-нибудь. Почему современные люди, люди XXI века так интересуются святой XX столетия, с которой сами они никогда не встречались? Что способно привлечь нашу торопливую, лихорадочно бросающуюся от одной моды к другой эпоху к монахине, которая на издевательское замечание какого-то критика — мол, со своим богословием она на двести лет отстала от жизни — с улыбкой ответила: «Нет, на две тысячи лет!» В последние годы жизни матери Терезы я сопровождал ее во множестве поездок и имел возможность ощутить обаяние, я бы даже сказал — сияние ее личности. У нас теперь в любой области принято называть более-менее выделившихся людей «звездами». Она же была «звездой» необычной — дарующей свет постоянно и неизменно. И окружена она была не богатством и красотой, а беднейшими из бедных, отбросами общества. Сильная и умная, харизматичная и смиренная, она желала не господствовать, а служить. Полное противоречие с установками современного человека! И наиболее очевидный успех матери Терезы заключается в том, что множество молодых женщин с разных концов света по ее примеру радостно ступили на путь следования за Христом и обрели в этом смысл жизни. Несколько поколений мужчин и женщин «заразились» от матери Терезы любовью к Иисусу. Эта «звезда» тяготилась своей известностью и публичностью, что не мешало ей чрезвычайно эффективно использовать свою популярность на благо дела.

Мать Тереза никогда не стремилась выйти на передний план. Если же по воле других она оказывалась в свете огней рампы — а уж после награждения Нобелевской премией мира это происходило чуть ли не каждый день — она использовала каждый такой случай, чтобы перенаправить внимание публики от себя — к Иисусу. Одно из немногих высказываний матери Терезы о самой себе гласит: «По рождению я албанка, ныне гражданка Индии. А еще я — католическая монахиня. Моя работа принадлежит всему миру, а сердце — одному Христу». В этой фразе все ее приоритеты сформулированы с ясностью, не допускающей двусмысленного толкования. Зачем же в таком случае писать еще одну книгу о матери Терезе? Да еще такую, которая не предполагает нового биографического или исследовательского подхода, а попросту излагает впечатления, воспоминания и переживания автора? Иными словами: чего бы хотела сама мать Тереза? Что бы она посоветовала мне сказать в этой книге? Вероятно, она дала бы мне такой же ответ, что и тем чудесным осенним вечером в Вене, вскоре после того, как я принял сан. Тогда мне еще не приходилось проводить реколлекции для кого бы то ни было, а уж тем более для монахинь. Поручение матери Терезы застало меня врасплох: «Отец, не могли бы вы провести реколлекции для моих сестер? Чтение из Библии, размышления, молитвы...» Это было почетное поручение, но мне сделалось немножко страшно. Поэтому я тут же переспросил, на какой день назначено сие мероприятие.

— На завтра, — сказала она.

Неуверенность возобладала, и я взмолился:

— Мать Тереза, я никогда еще этого не делал! О чем мне говорить с сестрами?

И она ответила — словно из пистолета выстрелила:

— Говори с ними об Иисусе! О чем же еще?

Когда люди расспрашивали мать Терезу о ее жизни, интересовались подробностями биографии, она отмахивалась:

— Я не люблю рассказывать о себе: когда люди говорят и пишут обо мне, они меньше говорят и пишут об Иисусе.

Именно поэтому я молю Бога, чтобы в этой книге мне удалось показать личность и дела матери Терезы в истинном свете, то есть так, чтобы они указующим

перстом простерлись к Тому, к Кому были направлены всегда — к Иисусу. Пусть моя книга ведет читателей к Тому, к Кому мать Тереза старалась привести всех: к Иисусу Христу.