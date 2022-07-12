Евгений Сергеевич Маслов - Что такое нарратив?

Термин «нарратив» относится к числу наиболее широко употребляемых в современных социально-гуманитарных науках. Данная книга представляет собой развернутый анализ дефиниций нарратива и их элементов; здесь мы дадим самое первое определение, предварительное, позволяющее сделать некоторые вводные замечания. Нарратив понимается нами как повествовательный текст, то есть текст, информирующий о некоей последовательности событий. Тексты данного типа очень различны по своим функциям, жанровой принадлежности и другим характеристикам, поэтому неудивительно, что нарративы под тем или иным углом зрения изучают многие науки. Все же свойства нарратива именно как вида текста становятся предметом внимания в первую очередь в двух группах дисциплин: во-первых, в филологических науках, во-вторых - в философских.

Происходящий от латинского корня ("narration" - «рассказ, повествование»), термин обязан своим широким международным хождением прежде всего органичности для английского языка ("narrative"). В русском языке у него есть довольно точное соответствие в виде слова «повествование»; близки к нему по значению такие слова, как «рассказ» и «история». Тем не менее, в последние два десятилетия при переводе слова "narrative" на русский язык его все реже пытаются чем-либо заменить.

Так как в развитие теории нарратива внесли вклад исследователи разных стран, необходимо упомянуть об аналогах термина в разных языках. Французское "recit" обычно переводится на русский язык как «история» или «рассказ» (ср. название одного из наиболее значительных трудов в области философии нарратива - «Время и рассказ» Поля Рикера). В других случаях используют слово «повествовательный» или словосочетание «повествовательный текст»: названия нарратологических произведений Ролана Барта "Introduction a l'analyse structurale des recits" и Жерара Женетта "Discours du recit" перевели на русский язык соответственно как «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» и «Повествовательный дискурс». На английский язык во всех трех приведенных случаях "recit" было переведено как "narrative". Достаточно устойчивым является соотношение с английским "narrative" и немецкого слова "Erzahlung", хотя термин "Narrativ" и производные от него также активно используются в немецких нарратологических исследованиях.

Евгений Сергеевич Маслов - Что такое нарратив?

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. - 116 с.

ISBN 978-5-00130-302-2

Евгений Сергеевич Маслов - Что такое нарратив? - Содержание

Введение

1. Кто изучает нарративы?

2. Галерея дефиниций

3. Элементы дефиниций

4. Разновидностью чего является нарратив?

5. Место нарратива среди типов речевых актов

6. Время как ключевой атрибут нарратива

7. Событие как ключевой элемент нарратива

8. Целостность нарратива и ее связь с субъектностью

Заключение

Литература