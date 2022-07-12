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Маслов - Что такое нарратив

Евгений Сергеевич Маслов - Что такое нарратив
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Educational, Reference, Philology Literature
Термин «нарратив» относится к числу наиболее широко употребляемых в современных социально-гуманитарных науках. Данная книга представляет собой развернутый анализ дефиниций нарратива и их элементов; здесь мы дадим самое первое определение, предварительное, позволяющее сделать некоторые вводные замечания. Нарратив понимается нами как повествовательный текст, то есть текст, информирующий о некоей последовательности событий. Тексты данного типа очень различны по своим функциям, жанровой принадлежности и другим характеристикам, поэтому неудивительно, что нарративы под тем или иным углом зрения изучают многие науки. Все же свойства нарратива именно как вида текста становятся предметом внимания в первую очередь в двух группах дисциплин: во-первых, в филологических науках, во-вторых - в философских.
Происходящий от латинского корня ("narration" - «рассказ, повествование»), термин обязан своим широким международным хождением прежде всего органичности для английского языка ("narrative"). В русском языке у него есть довольно точное соответствие в виде слова «повествование»; близки к нему по значению такие слова, как «рассказ» и «история». Тем не менее, в последние два десятилетия при переводе слова "narrative" на русский язык его все реже пытаются чем-либо заменить.
Так как в развитие теории нарратива внесли вклад исследователи разных стран, необходимо упомянуть об аналогах термина в разных языках. Французское "recit" обычно переводится на русский язык как «история» или «рассказ» (ср. название одного из наиболее значительных трудов в области философии нарратива - «Время и рассказ» Поля Рикера). В других случаях используют слово «повествовательный» или словосочетание «повествовательный текст»: названия нарратологических произведений Ролана Барта "Introduction a l'analyse structurale des recits" и Жерара Женетта "Discours du recit" перевели на русский язык соответственно как «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» и «Повествовательный дискурс». На английский язык во всех трех приведенных случаях "recit" было переведено как "narrative". Достаточно устойчивым является соотношение с английским "narrative" и немецкого слова "Erzahlung", хотя термин "Narrativ" и производные от него также активно используются в немецких нарратологических исследованиях.

Евгений Сергеевич Маслов - Что такое нарратив?

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. - 116 с.
ISBN 978-5-00130-302-2

Евгений Сергеевич Маслов - Что такое нарратив? - Содержание

  • Введение
  • 1. Кто изучает нарративы?
  • 2. Галерея дефиниций
  • 3. Элементы дефиниций
  • 4. Разновидностью чего является нарратив?
  • 5. Место нарратива среди типов речевых актов
  • 6. Время как ключевой атрибут нарратива
  • 7. Событие как ключевой элемент нарратива
  • 8. Целостность нарратива и ее связь с субъектностью
  • Заключение
Литература
Views 556
Rating 4.9 / 5
Added 12.07.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
4.9/5 (4)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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