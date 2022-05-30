Первые цивилизации являются важной ступенью на пути прогрессивного развития общества, что особенно ощутимо воплощено в сфере культуры. Можно сказать, что это был третий решающий рубеж в культурном и интеллектуальном развитии человечества, рубеж, за которым следовал переход в новое качественное состояние. Первым таким рубежом было, безусловно, формирование верхнепалеолитического общества при-ледниковой зоны Евразии, нашедшее особенно яркое выражение в памятниках европейского материка. Устойчивые традиции домостроительства, способствовавшие выживанию в условиях тундры и лесотундры; изготовление одежды; своего рода художественные школы в мелкой скульптуре; монументальные, скрытые пещерные святилища с первоклассными живописными панно — наиболее блестящие свидетельства прогресса верхнепалеолитической эпохи.

Второй интеллектуальный и культурный скачок был связан с переходом к скотоводству и особенно земледелию. Резко возрос уровень благосостояния и благоустроенного образа жизни. В связи с этим получил широчайшее развитие такой вид деятельности, как прикладное искусство. Оно стало подлинно массовым и народным, что хорошо видно по орнаментированной глиняной посуде и мелкой пластике, воспроизводившей животных и антропоморфные персонажи. Судя по всему, обозначились новые качественные рубежи в умственной деятельности: развивается эмпирический фундамент преднауки, в сфере искусства проявляются первые направления, связанные с первобытным абстракционизмом.

Третий скачок — формирование первых цивилизаций — обусловил всестороннее развитие культуры и интеллектуальной жизни. Многими достижениями той эпохи — от письменности до монументальной архитектуры — человечество пользуется и сегодня. Особенно впечатляющи были новации в сфере культурогенеза. В сложных культурных системах, которые представляли собой первые цивилизации, отчетливо выступают характерные черты ряда культурных процессов, значимость которых сохраняется до наших дней. Таков механизм культурной мутации, породивший ряд кардинальных изменений, начиная с изобретения письменности. Отчетливо проявляются различные виды культурной трансформации — от спонтанной до стимулированной, — часто выступающие в своеобразном симбиозе. Впервые стала характерной системообразующей чертой культурогенеза культурная интеграция.

Вадим Михайлович Массон - Первые цивилизации и всемирная история: Учебное пособие

2-е доп. изд.

К.: Высшая Антропологическая Школа, 2005. (Tipogr. «Business-Elita»). - 159 с.

ISBN 978-9975-9904-2-4

Вадим Михайлович Массон - Первые цивилизации и всемирная история: Учебное пособие - Содержание

Введение

Глава 1. ЦИВИЛИЗАЦИИ, ФОРМАЦИИ И РИТМЫ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА

Глава 2. РАННИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЩЕСТВА: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ПРОГРЕССА

Глава 3. РАННЕЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ЭПОХА: ПОДЛИННЫЕ ИСТОКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава 4. МЕСОПОТАМИЯ И ЕГИПЕТ — ДВА ТИТАНА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Глава 5. АНАТОЛИЙСКИЙ ПАРАДОКС: ОТ СТРЕМИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕССА К ЗАМЕДЛЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Глава 6. У НЕПРОЙДЕННОГО РУБЕЖА: СУДЬБЫ ПЕРВЫХ РАННЕЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ

Глава 7. МИНОЙСКОЕ ОБЩЕСТВО — ПЕРВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Глава 8. ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИРАНА: НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Глава 9. ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИНДОСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ: РЕАЛИИ РИТМОВ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА

Глава 10. ИНЬСКОЕ ОБЩЕСТВО — ФУНДАМЕНТ КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Глава 11. СТЕПНЫЕ ОБЩЕСТВА ЕВРАЗИИ — ОСОБЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Глава 12. АМЕРИКАНСКИЕ ОЧАГИ ПЕРВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Заключение. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ. ЗОНЫ ИЗОЛЯЦИИ. БЛУЖДАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ПРОГРЕССА

БИБЛИОГРАФИЯ